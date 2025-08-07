iPhone 17 har ett ryktat lanseringsdatum – här är 5 stora förändringar att vänta

iPhone 17-serien kan presenteras den 9 september

Den kan sedan börja skickas ut den 19 september

Vi har listat fem av de största förändringarna du kan förvänta dig av dessa telefoner

Vi har länge förutspått – baserat på Apples vanliga mönster – att iPhone 17-serien skulle tillkännages den 8, 9 eller 10 september och nu bekräftar en läcka vår teori, samtidigt som det blir mer specifikt.

Enligt ”intern information från tyska mobiloperatörer” som delats av iphone-ticker.de (via GSMArena), kommer iPhone 17-serien – inklusive iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max – att presenteras tisdagen den 9 september.

De tillägger att dessa telefoner sedan kommer att börja skickas ut en och en halv vecka senare, fredagen den 19 september.

Även om vi tar dessa påståenden med en nypa salt, är det trovärdigt att stora återförsäljare redan har denna information. Dessutom stämmer det överens med våra egna förutsägelser och motsäger inga andra läckor, så för närvarande ser den 9 september ut att vara det mest sannolika datumet för presentation.

Om så är fallet, är det bara drygt en månad kvar till Apples nästa telefoner och dessa modeller verkar vara värda att vänta på, eftersom många uppgraderingar och förändringar har ryktats. Här nedanför har vi listat fem av de största förändringarna vi förväntar oss.

1. En ny design

En inofficiell rendering av iPhone 17 Pro. (Image credit: AppleInsider)

Kanske den största förändringen som ryktas för iPhone 17-serien är en visuell sådan, där flera källor hävdar att dessa telefoner får en ny design.

Den största förändringen väntas ske med kameramodulen, som enligt uppgift kommer att sträcka sig över hela telefonens baksida på de flesta modeller, vilket skulle ge telefonerna ett mer Google Pixel 9-liknande utseende.

Denna förändring kan också möjliggöra en mer tvåfärgad design, där kameramodulen är blank medan resten av baksidan är matt.

2. En iPhone 17 Air istället för en iPhone 17 Plus

En inofficiell rendering av iPhone 17 Air. (Image credit: Front Page Tech / ‪@Zellzoi‬)

En annan stor förändring som ryktas är att Plus-modellen ersätts av en iPhone 17 Air. Denna nya modell ska enligt uppgifter vara betydligt tunnare än någon tidigare iPhone, troligen omkring 5,5 mm tjock, vilket skulle göra den till en direkt konkurrent till Samsung Galaxy S25 Edge.

Men som ett resultat av den tunna designen kan den också ha ett litet batteri och förväntas endast ha en bakre kamera. Det är alltså en telefon som kanske prioriterar design före specifikationer, även om den ändå kan ha en stor skärm på 6,7 tum som iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Plus har en 60Hz-skärm. (Image credit: Future)

Apple har fortsatt att använda 60 Hz-skärmar på sina basmodeller, trots att de flesta Android-telefoner i mellanklass har haft 120 Hz-skärmar i flera år. Men med iPhone 17-serien kanske Apple äntligen anpassar sig till utvecklingen.

Flera rapporter antyder att alla fyra förväntade modeller kommer att ha en 120 Hz-skärm, vilket bör ge mjukare skärmupplevelse över hela serien.

Dock hävdar en källa att även om skärmarna alla kommer att vara 120Hz, så kommer iPhone 17 och iPhone 17 Air fortfarande inte att ha variabel uppdateringsfrekvens. Det betyder att de, till skillnad från sina Pro-syskon, troligen inte kommer att stödja always-on display, eftersom detta kräver en mycket låg uppdateringsfrekvens för att fungera utan att tömma batteriet. Hur som helst vore 120 Hz en klar förbättring.

4. Nya kameror

Apple iPhone 16 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hela iPhone 17-serien ryktas också få nya kameror, där varje modell får förbättringar.

Bland annat sägs alla fyra förväntade modeller få en selfiekamera på 24 MP, vilket är dubbelt så mycket som dagens 12 MP. Vi har också hört att iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max kan få en telekamera på 48 MP, upp från 12 MP i de nuvarande modellerna.

Vissa mindre sannolika men ändå möjliga uppgraderingar som nämnts är 8K-video för Pro-modellerna och en mekanisk bländare för åtminstone en av modellerna i iPhone 17-serien. Den sistnämnda skulle möjliggöra justering av bländaren och därmed även skärpedjupet.

Det finns också några ryktade kamerauppgraderingar som vi inte är helt övertygade om men inte kan utesluta, inklusive 8x optisk zoom för Pro-modellerna och en andra Camera Control-knapp för alla fyra modeller.

5. Ett rejält prestandalyft

Death Stranding på iPhone 16 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Slutligen har vi en uppgradering som inte är överraskande men ändå uppskattad – en ny processor.

Specifikt kan iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max få det nya chippet A19 Pro, medan iPhone 17 och iPhone 17 Air kan få A19-chippet. I samtliga fall bör det innebära en förbättring, då nuvarande modeller använder A18- eller A18 Pro-chip.

Dessutom kan iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max och eventuellt även iPhone 17 Air få 12 GB RAM – upp från 8 GB i iPhone 16-serien.