Apple skal visstnok vurdere to nye farger for iPhone 17 – hvilken foretrekker du?

Lilla og grønt sies å være kandidater for nye fargevalg

Apple har ennå ikke bestemt seg for hvilken det blir

Lansering ventes i september

Hvis Apple følger sin vanlige tidsplan, er iPhone 17 bare tre måneder unna avdukingen, og ifølge et nytt rykte er en av de endelige avgjørelsene hvilken ny farge som vil bli inkludert.

Tipseren @MajinBuOfficial hevder at Apple for øyeblikket veier mellom lilla og grønn, og lilla er angivelig det alternativet ledelsen heller mest mot. Det er imidlertid ennå ikke klart om en av – eller begge – fargene vil bli godkjent.

Fjorårets iPhone 16 ble utgitt i ultramarin, blågrønn, rosa, hvit og svart – så det er mulig at en eller to av disse vil vike plass for de nye alternativene.

Når det gjelder Pro-serien, ryktes det at fargevalgene vil variere. En tidligere lekkasje antyder at lyseblå er en kandidat for iPhone 17 Pro, men ingenting er bekreftet der heller.

Hva mer kan vi vente oss?

iPhone 17: Purple and Green Colors in Testing as Potential New Shade for 2025Full Article:https://t.co/jZJJoUHBsf pic.twitter.com/1in8R6dDa5June 20, 2025

Foruten fargevalgene har det allerede sirkulert en rekke rykter om hva iPhone 17-serien kan by på i høst. Blant annet nevnes en litt større 6,27-tommers skjerm, takket være smalere rammer.

Det sies imidlertid at den vanlige iPhone 17 kan få den samme A18-brikken som iPhone 16 – noe som kan betraktes som en nedgradering, selv om Apple har gjort noe lignende før, for eksempel med iPhone 14.

MagSafe-lading antas å bli raskere, og det nye iOS 26 vil selvsagt spille en sentral rolle. Håpet er at Apple ikke øker prisene igjen.

iPhone 17 forventes å bli lansert sammen med iPhone 17 Air (som erstatter iPhone 16 Plus), samt iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max. Vi vil følge med på flere rykter helt frem til september.