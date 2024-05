iPhone 17-serien kan by på store oppgraderinger og en ny Slim-modell

Vi er fortsatt noen måneder unna den ventede lanseringen av iPhone 16-serien i september, men en detaljert lekkasje har allerede avslørt mye om iPhone 17-serien – inkludert at det tilsynelatende kommer en iPhone 17 Slim i stedet for en Plus-modell.

Denne informasjonen kommer fra Haitong International Securities-analytiker Jeff Pu, i et investorinnlegg sett av 9to5Mac, og Pu hevder at denne nye Slim-modellen vil få en 6,6-tommers skjerm (sammenlignet med 6,7-tommers på iPhone 15 Plus). Selv om en annen tipser – Ross Young – har sagt i et nytt X-innlegg at den vil bli enda mindre, på 6,55 tommer.

I begge tilfeller betyr det at to forskjellige kjente lekkere snakker om en iPhone 17 Slim at det er en rimelig sjanse for at dette faktisk er ekte.

Designendringer for hver modell

Apple iPhone 17 Pro Max kan få en mindre Dynamic Island. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Når det gjelder resten av iPhone 17-serien, hevder Pu at iPhone 17 vil få en 6,1-tommers skjerm, iPhone 17 Pro vil ha en 6,3-tommers skjerm, og iPhone 17 Pro Max vil ha en 6,9-tommers skjerm. Det er i tråd med størrelsene vi har kommet til å vente oss fra iPhone 16-serien, så bare iPhone 17 Slim kan få en endring i skjermstørrelsen.

iPhone 17 Pro Max vil, ikke overraskende, tilsynelatende bli kledd i titan, omtrent som iPhone 15 Pro Max, men interessant nok sies de tre andre modellene å få et «mer komplekst» aluminiumsdesign. Det kan faktisk være snak om en nedgradering for iPhone 17 Pro, ettersom iPhone 15 Pro også bruker titan.

iPhone 17 Pro Max sies også å få en «smalere Dynamic Island», mens de tre andre telefonene tilsynelatende vil holde seg til den Dynamic Island vi er vant til. Denne reduserte størrelsen skyldes sannsynligvis en ny «metalllinse»-teknologi, som kan krympe størrelsen på Face ID-sensoren.

Flere megapiksler og mer RAM

Den samme rapporten peker også på at iPhone 17 og iPhone 17 Slim får 8 GB RAM og enten en prosessorbrikke av typen A18 eller A19, mens iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max tilsynelatende vil få 12 GB RAM og en A19 Pro-brikke. Til sammenligning har standardmodellene for øyeblikket 6 GB RAM, mens Pro-modellene har 8 GB. I iPhone 16-serien ryktes alle fire telefonene å få 8 GB RAM.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for å motta daglige nyheter, anmeldelser, meninger, analyser, avtaler og mer fra teknologiens verden. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Endelig sies alle de fire iPhone 17-modellene å få et 24MP selfie-kamera, sammenlignet med 12MP på dagens telefoner.

Så det ser ut til at iPhone 17 Pro Max kan bli den store vinneren her, med den største skjermen, den minste Dynamic Island, og kanskje det eneste titanalternativet i familien. Men iPhone 17 Pro ser også ut som en stor oppgradering, med mer RAM og en raskere prosessorbrikke enn nåværende modeller.

iPhone 17 Slim kan bli et interessant tilskudd. Med tanke på navnet, vil den sannsynligvis bli tynnere enn 7,8 mm som iPhone 15 Plus har, men det gjenstår å se.

Selvfølgelig er det ekstremt tidlig for iPhone 17-lekkasjer, så selv om alt kommer fra en troverdig kilde, anbefaler vi å ta slike rykter med en stor klype salt foreløpig.