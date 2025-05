Store nyheter om iPhone 17 Air har dukket opp – her er 3 ting du trenger å vite

Apple kan lansere et batterideksel til iPhone 17 Air

Batteritiden vil sannsynligvis ikke holde hele dagen for alle

Telefonen kan bli eSIM-eksklusiv og miste en høyttaler

Ryktene rundt den supertynne iPhone 17 Air har sirkulert i flere måneder, men nå har vi fått ny informasjon om modellen som forventes å erstatte iPhone 16 Plus – og det inkluderer et mulig comeback for et tidligere utgått Apple-tilbehør.

Ifølge en ny rapport fra The Information (via 9to5Mac) planlegger Apple å lansere et valgfritt tilbehør ved siden av iPhone 17 Air: et deksel med innebygd batteri. Dette skal visstnok kompensere for den kortere batteritiden som den tynne modellen ser ut til å bli lidende av.

Apple solgte tidligere et såkalt Smart Battery Case for iPhones, men da MagSafe og trådløs lading ble introdusert med iPhone 12, forsvant tilbehøret. Nå ser det ut til å gjøre comeback. Kilder til The Information sier at den slanke designen til iPhone 17 Air bare gir batteritid som holder hele dagen for 60–70 % av brukerne – sammenlignet med 80–90 % for andre modeller.

eSIM – og lyden kan bli påvirket

Husker du det smarte batteridekselet til iPhone 11? (Image credit: Apple)

Det er ikke bare batteritiden som bekymrer. Rapporten hevder også at det ikke blir plass til et fysisk SIM-kort i iPhone 17 Air, noe som betyr at modellen vil være fullstendig avhengig av eSIM – noe som kan skape problemer i markeder som Kina, hvor fysiske SIM-kort fortsatt dominerer.

Det ryktes også at det bare blir plass til én enkelt høyttaler, noe som kan påvirke lydopplevelsen. Denne informasjonen har blitt meldt før og får nå mer troverdighet ettersom den dukker opp igjen i denne rapporten.

2025 ser ut til å bli et banebrytende år for iPhone. Vi har allerede fått en ny modell i form av iPhone 16e, og senere i år ventes en ny type modell uten direkte forgjenger. Den samme rapporten antyder også at Apple planlegger enda større endringer i lanseringsplanen for iPhone 18-serien i 2026 og 2027 – der modellene kan bli lansert på forskjellige tidspunkter.

