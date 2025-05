Utgivelsesdatoene for kommende iPhone-modeller kan endres fullstendig – slik kan Apples nye lanseringsplan se ut

Rykter om at Apple endrer lanseringsplanen for iPhone

Endringen kan tre i kraft fra 2026

Tanken er å øke salget for alle flaggskipmodeller

Vi har blitt vant til at Apple lanserer sine beste iPhone-modeller i september hvert år – senest med iPhone 16-serien, men hvis man skal tro en ny rapport, kan det mønsteret være i ferd med å endre seg dramatisk.

Ifølge The Information (via MacRumors) planlegger Apple å fortsette å lansere sine Pro- og Pro Max-modeller i september, men utsette resten av iPhone-modellene til våren – noe som sannsynligvis betyr en gang i mars.

Målet, ifølge rapporten, er å «få fart i det sakte stagnerende salget». Det ser også ut til å være en viss usikkerhet rundt hvor bra den kommende, ultratynne iPhone 17 Air vil selge.

Endringen forventes ikke å skje i år, men først neste år: I følge planen skulle iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max og iPhone 18 Air lanseres i september 2026, mens den vanlige iPhone 18 og muligens iPhone 18e skulle dukke opp i mars 2027.

Store endringer på vei

Den luksuriøse iPhone 16 Pro Max på lanseringsdagen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

The Information erkjenner at det er risikoer forbundet med å bryte en slik etablert tidsplan, men mener at det kan oppmuntre flere forbrukere til å oppgradere oftere – samtidig som produksjonsbyrden for Apples produksjonspartnere reduseres.

En annen grunn til endringen i tidsplanen er å gi plass til den brettbare iPhone-modellen, som forventes å lanseres en gang i 2026. Ved å flytte de billigere modellene tidligere i år frigjør Apple kapasitet til det nye flaggskipet.

Ingenting av dette er bekreftet ennå. Det er mulig at Apple selv ikke har tatt en endelig avgjørelse om hvorvidt endringen vil bli en realitet i 2026–2027.

Hvis det blir en realitet, vil det bety et stort skifte i hvordan mobilbransjen planlegger lanseringene sine. Samsung og Google har allerede flyttet lanseringen av sine egne flaggskip, noe som kan være en av grunnene til at Apple vurderer å følge etter.