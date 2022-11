Allt om Skam

I den här artikeln får du en överblick över alla säsonger och avsnitt av NRK-serien Skam. Serien skapades av Julie Andem och beskrevs som banbrytande när den sändes mellan 2015 och 2017. Serien består av totalt fyra säsonger, som först sändes som korta, webbaserade avsnitt. Dessa avsnitt samlades sedan till längre vanliga avsnitt som sändes på TV en gång i veckan. Varje säsong är centrerad kring en huvudkaraktär och det är olika huvudkaraktärer i var och en av säsongerna.

Skam är en ungdomsserie som utspelar sig på Hartvig Nissens skola i Oslo, tack vare seriens popularitet så blev både skolan och flera andra platser relaterade till Skam turistattraktioner i Oslo. Serien slog oerhört stort utomlands och inte minst i Sverige, i flera länder har nationella varianter av serien gjorts. Skam har för närvarande ett IMDB-betyg på 8,6.

Nedan hittar du också hur du kan se Skam i Sverige.

Skam – säsong 1: Eva

Huvudperson i den första säsongen är Eva Kviig Mohn, som spelas av Lisa Teige. Handlingen utspelar sig under hösten 2015.

1. Du ser ut som en slampa

Släppt: 25 september 2015

IMDB-beyg: 7,1 (Öppnas i ny flik)

Eva Kviig Mohn går första året på gymnasieskolan Hartvig Nissens skole i Oslo. Hon har tappat kontakten med sina gamla vänner Ingrid och Sara och känner bara sin pojkvän Jonas och hans bästa vän Isak. Eva låter sig övertalas att vara med på en fest och här lär hon känna flera nya människor, däribland Noora.

2. Jonas, detta är helt sjukt

Släppt: 2 oktober 2015

IMDB-betyg: 7,2 (Öppnas i ny flik)

På höstlovet reser Eva, Jonas och Isak på en stugresa. Eva är irriterad på sin pojkvän för att han har bjudit med Isak. Spänningen ökar när hon misstänker att Jonas har hemligheter för henne.

3. Vi är skolans största losers

Släppt: 9 oktober 2015

IMDB-betyg: 7,6 (Öppnas i ny flik)

Tillbaka på skolan blir Eva vän med Noora, som hon läser spanska tillsammans med. Tillsammans med Sana blir de inbjudna av Vilde och Chris att följa med på deras "russebuss" för sistaårseleverna.

4. Go for it din lilla slampa

Släppt: 16 oktober 2015

IMDB-betyg: 7,6 (Öppnas i ny flik)

Sana och Vilde vill gärna att Eva ska lära känna Christoffer, en elev som går tredje året på gymnasiet, så att de kan bli inbjudna på en fest med hans årskurs. Bland festdeltagarna är William, den populäraste killen på skolan.

5. Vad är det som gör dig kåt?

Släppt: 23 oktober 2015

IMDB-betyg: 7,7 (Öppnas i ny flik)

Eva bjuder över Jonas på middag så att han kan träffa hennes mamma. Vilde blir förälskad i William och väninnorna besöker ungdomssjuksköterskan för att skaffa sig preventivmedel, eftersom Vilde har bestämt sig för att förlora sin oskuld med honom.

6. Man vet när killar ljuger

Släppt: 30 oktober 2015

IMDB-betyg: 7,8 (Öppnas i ny flik)

Eva misstänker att Jonas är otrogen med hennes tidigare väninna Ingrid och hon pratar om det med Isak. Vilde avslöjar detaljer om sig själv och William. Tjejerna går på en halloweenfest som Christoffer har bjudit in dem till.

7. Tänker alltid att det är mig det är fel på

Släppt: 13 november 2015

IMDB-betyg: 7,9 (Öppnas i ny flik)

Eva har dåligt samvete för att ha kysst Christoffer på halloweenfesten. Hon frågar Isak om råd. Noora uppmanar Vilde att sluta tänka på William efter att han börjat ignorera henne och intressera sig för andra tjejer.

8. Hela skolan hatar mig

Släppt: 20 november 2015

IMDB-betyg: 7,9 (Öppnas i ny flik)

Hela skolan får veta att Eva kysste Christoffer på Halloweenfesten. Folk börjar prata negativt om henne, Jonas slutar prata med henne och Vilde avslöjar att Eva har förstört ett förhållande tidigare. William börjar att bli intresserad av Noora.

9. Man är det man gör

Släppt: 27 november 2015

IMDB-betyg: 8,2 (Öppnas i ny flik)

Eva får ett skrämmande hotbrev. Hon försöker ta reda på vem som skrivit det och funderar på om hon ska byta skola. Vilde bestämmer sig för att lämna russbuss-gänget.

10. Jag tänker att du har blivit helt galen

Släppt: 4 december 2015

IMDB-betyg: 8,3 (Öppnas i ny flik)

Eva pratar med Jonas för första gången på länge och på en julfest konfronterar hon Isak för att han berättat om kyssen. Tjejgänget oroar sig för Vilde, som så småningom svimmar på festen.

11. Ett jävligt dumt val

Släppt: 11 december 2015

IMDB-betyg: 8,5 (Öppnas i ny flik)

Vilde avslöjar att hon tror att hon kan vara gravid. William fortsätter sin flirt med Noora. Isak och Eva pratar ut och Eva bestämmer sig för att ta ett ärligt samtal med Jonas.

Skam – säsong 2: Noora

Andra säsongens huvudperson är Noora Amalie Sætre, som spelas av Josefine Frida Pettersen. Handlingen äger rum våren 2016.

1. Om du bara hållit vad du lovade

Avsnitt: 12

Släppt: 4 mars 2016

IMDB-betyg: 7,8 (Öppnas i ny flik)

Noora och Vilde är oense när det gäller sponsorer till bussen. Eskild och Linn, som bor i samma studentlägenhet som Noora, introduceras. William blir allt mer klängig, vilket gör att Noora försöker undvika honom.

2. Du ljuger för en tjejkompis och skyller på mig

Avsnitt: 13

Släppt: 11 mars 2016

IMDB-betyg: 7,9 (Öppnas i ny flik)

Det börjar spridas rykten om Evas ex-pojkvän Jonas. Sana upplever fientlighet från de andra muslimerna på skolan och Noora går på en dejt som det visat sig att hon lovat William i slutet av första säsongen.

3. Är det något du döljer för oss?

Avsnitt: 14

Släppt: 18 mars 2016

IMDB-betyg: 8,3 (Öppnas i ny flik)

Noora försöker hålla dejten med William hemlig. Christoffer och flera andra av Williams vänner har varit inblandade i ett slagsmål. William ordnar en stor fest i sin lägenhet.

4. Jag visste att det var något konstigt med henne

Avsnitt: 15

Släppt: 25 mars 2016

IMDB-betyg: 7,5 (Öppnas i ny flik)

Under påsklovet åker Noora och de andra tjejerna på stugresa. På resan träffar de en konstig kille som heter Kasper. De underhåller sig med ett ouija-bräde, och Vilde tror att Sana har övernaturliga krafter.

5. Jag är i alla fall inte svartsjuk

Avsnitt: 16

Släppt: 1 april 2016

IMDB-betyg: 8,1 (Öppnas i ny flik)

Noora oroar sig för att hon inte är tillräckligt bekymrad över den syriska flyktingkrisen. William och de andra på hans buss samlar in pengar efter att ha vandaliserat en stuga under posken. Noora anklagar honom för att vara egoistisk, men stannar kvar hos honom.

6. Jag vill inte bli beskyddad

Avsnitt: 17

Släppt: 22 april 2016

IMDB-betyg: 7,7 (Öppnas i ny flik)

Williams bror Nikolai har återvänt till Oslo och Noora irriterar sig på att William inte har presenterat henne. Hon är rädd att William ska ligga med andra tjejer under russefirandet. Tjejerna diskuterar att Jonas har fått stryk.

7. Noora, du behöver ligga

Avsnitt: 18

Släppt: 29 april 2016

IMDB-betyg: 7,7 (Öppnas i ny flik)

Russefirandet är igång. Noora döljer fortfarande sitt förhållande med William för Vilde. Eskild försöker ta reda på om Isak är homosexuell. Tjejerna hänger med på fest i russebussen. Det slutar med ett slagsmål med en annan russebuss.

8. Du tänker bara på William

Avsnitt: 19

Släppt: 6 maj 2016

IMDB-betyg: 8,0 (Öppnas i ny flik)

William försöker förklara sig för Noora efter slagsmålet. Sana ger Noora råd och Noora bestämmer sig för att vara ärlig mot Vilde. När Noora letar efter William hamnar hon på Nikolais fest.

9. Jag saknar dig så jävla mycket

Avsnitt: 20

Släppt: 13 maj 2016

IMDB-betyg: 8,0 (Öppnas i ny flik)

Noora vaknar naken i en säng med Nikolai och minns ingenting från kvällen innan. Hon är rädd för att hon har blivit våldtagen. Sanas problem med några andra muslimska tjejer förvärras.

10. Jag ska förklara allt

Avsnitt: 21

Släppt: 20 maj 2016

IMDB-betyg: 8,6 (Öppnas i ny flik)

Eskild och Linn försöker muntra upp Noora, men hon kämpar fortfarande med det som hände fredagen innan. Hon följer motvilligt med till Evas 17 maj-firande. Hon bestämmer sig för att konfrontera Nikolai för att ta reda på vad som egentligen hände.

11. Minns du verkligen ingenting?

Avsnitt: 22

Släppt: 27 maj 2016

IMDB-betyg: 8,2 (Öppnas i ny flik)

Vilde besöker Noora. Noora pratar med en av tjejerna från Nikolais fest för att ta reda på sanningen. William svarar inte på Nooras meddelanden eller samtal och har inte heller setts i skolan.

12. Vill du flytta ihop med mig?

Avsnitt: 23

Släppt: 3 juni 2016

IMDB-betyg: 8,1 (Öppnas i ny flik)

Noora och William återvänder till Williams lägenhet. Där hittar de ett brev från polisen. William kallas till förhör för att ha slagit en pojke med en flaska. Vilde och Noora försöker stoppa att någon vittnar mot honom.

Skam – säsong 3: Isak

Huvudperson i den tredje säsongen är Isak Valtersen som spelas av Tarjei Sandvik Moe. Handlingen utspelar sig hösten 2016.

1. Lycka till Isak

Avsnitt: 24

Släppt: 7 oktober 2016

IMDB-betyg: 8,5 (Öppnas i ny flik)

När polisen dyker upp på Evas fest måst Isak gömma drogerna som tillhör honom, Jonas, Mahdi och Magnus. Förstaårs-eleven Eva visar intresse för Isak.

2. Visst är du över 18?

Avsnitt: 25

Släppt: 14 oktober 2016

IMDB-rating: 8,6 (Öppnas i ny flik)

Isak försöker få tillbaka drogerna från Sana. Han förälskar sig i Even och försöker ta reda på mer om honom. Emma är fortfarande intresserad av Isak och bjuder in honom och killarna på en fest hemma hos henne.

3. Nu är ni lite väl tajta

Avsnitt: 26

Släppt: 21 oktober 2016

IMDB-rating: 8,8 (Öppnas i ny flik)

Efter att ha ljugit och sprungit från festen måste Isak reparera vänskapen sina vänner och Emma. Isak kämpar med att acceptera sin homosexualitet och sitt intresse för Even. Vilde får Isak att ordna en revyfest.

4. Sugen på att bada?

Avsnitt: 27

Släppt: 28 oktober 2016

IMDB-rating: 8,9 (Öppnas i ny flik)

Noora kommer tillbaka från London utan William. Isak funderar på hur det är att bo i ett kollektiv. Under en halloween-förfest sticker Isak och Even iväg, det slutar med att de kysser varandra i en pool.

5. Samtidigt någon helt annanstans

Avsnitt: 28

Släppt: 4 november 2016

IMDB-rating: 9,0 (Öppnas i ny flik)

sak och Even spenderar mycket tid tillsammans och pratar om sin relation och döden. Emma berättar för Isak att hon vet att han är homosexuell. Isaks värld faller samman.

6. Escobar season

Avsnitt: 29

Släppt: 18. november 2016

IMDB-betyg: 8,9 (Öppnas i ny flik)

Emma är fortfarande arg på Isak och Isak pratar inte med Even. Jonas vill gärna prata med Isak om problemen. Den excentriske skolläkaren säger till Isak att han måste lära sig att prata med andra människor.

7. Är du homo?

Avsnitt: 30

Släppt: 25 november 2016

IMDB-betyg: 9,1 (Öppnas i ny flik)

Even sänder fortfarande tvetydiga signaler till Isak och Isak frågar Eskild om råd. Ryktena om att Isak är homosexuellt sprider sig. Efter att ha kommit ut till Jonas uppmuntras han att berätta för andra.

8. Mannen i mitt liv

Avsnitt: 31

Släppt: 2 december 2016

IMDB-betyg: 9,1 (Öppnas i ny flik)

Isaks föräldrar vill gärna ta med sin son på en kyrkokonsert. Sana säger motvilligt till Isak att hon har gjort ett misstag. Even överraskar Isak med att boka en hotellsvit åt dem.

9. Det går över

Avsnitt: 32

Släppt: 9 desember 2016

IMDB-betyg: 9,4 (Öppnas i ny flik)

Efter en manisk episod skickar Isak flera obegripliga sms till Even. Magnus ger goda råd och Isak går på kyrkokonserten med sina föräldrar. Evan ber Isak träffa honom på skolgården.

10. Minut för minut

Avsnitt: 33

Släppt: 16 december 2016

IMDB-betyg: 9,2 (Öppnas i ny flik)

Isak och Even måste ta hand om varandra under en svår period. Even är mycket i kollektivet. Isak ordnar julfest med trivselgruppen efter att Vilde bett honom det.

Skam – säsong 4: Sana

Den fjärde säsongens huvudperson är Sana Bakkoush, som spelas av Iman Meskini. Handlingen utspelar sig våren 2017. Det är den sista säsongen av Skam.

1. "Du hatar att hänga med oss"

Avsnitt: 34

Släppt: 14 april 2017

IMDB-betyg: 7,9 (Öppnas i ny flik)

Sana kämpar med både att vara praktiserande muslim och att umgås med sina vänner, och speciellt när Vilde berättar om sitt sexliv. Sana och resten av tjejerna går på fest med Sanas bror Elias och hans vänner.

2. Jag är kille, jag drabbas inte av hat!

Avsnitt: 35

Släppt: 21 april 2017

IMDB-betyg: 7,9 (Öppnas i ny flik)

Sana visar intresse för Yousef, en vän till hennes bror. Hon retar sig på att Noora också är intresserad. Tjejerna är har hittat en buss för russefirandet. Sana och Vilde skulle vilja köpa den, men Noora tycker att den är för dyr.

3. Vad tycker du om att man dricker?

Avsnitt: 36

Släppt: 28 april 2017

IMDB-betyg: 7,8 (Öppnas i ny flik)

Yousef hjälper Sana att laga middag, de lär känna varandra bättre och en flirt uppstår. Sana håller ett bussmöte för att klargöra något viktigt. Even har en fråga till Sana.

4. "Allah skulle gilla dig"

Avsnitt: 37

Släppt: 5 maj 2017

IMDB-betyg: 8,2 (Öppnas i ny flik)

Noora avslöjar sanningen om hennes uppbrott med William och Sana tar med henne för att träffa några nya pojkar. Elias är helt förkrossad, så Yousef ber Sana om hjälp. Yousef och Sana delar vissa religiösa åsikter.

5. Om du är ledsen är jag också ledsen

Avsnitt: 38

Släppt: 12 maj 2017

IMDB-betyg: 8,6 (Öppnas i ny flik)

Sana misstänker att Sara döljer något för henne. Sanas mamma oroar sig över dotterns beteende, vilket irriterar Sana. Elias ger Sana några råd. Alla samlas för en karaokefest.

6. Har du en dålig dag?

Avsnitt: 39

Släppt: 26 maj 2017

IMDB-betyg: 7,6 (Öppnas i ny flik)

Sana är arg på grund av något hon har fått reda på. Hon försöker hitta på en lämplig hämnd, men distraheras hela tiden av sin omgivning. Isak berättar något som får henne att tänka till.

7. Vi måste hålla ihop!

Avsnitt: 40

Släppt: 2 juni 2017

IMDB-betyg: 8,1 (Öppnas i ny flik)

Sana kämpar med sina känslor för Yousef. Hon går ut i krig på sociala medier och skapar turbulens och osämja i bussgänget. En överraskning väntar henne hemma. Sana och Isak diskuterar.

8. Skolans största förlorare

Avsnitt: 41

Släppt: 9 juni 2017

IMDB-betyg: 8,6 (Öppnas i ny flik)

Sana blir mer och mer angelägen om att berätta sanningen för tjejerna om Instagramkontot. Hon berättar av misstag sanningen för Eva, vilket gör Sana helt förkrossad. Eva bjuder in en födelsedagsfest som tar en intressant vändning.

9. Livet leker

Avsnitt: 42

Släppt: 16 juni 2017

IMDB-betyg: 8,1 (Öppnas i ny flik)

Sana oroar sig för den bristande kontakten mellan Noora och William. Noora uppmuntrar Sana att prova sig fram gällande Yousef.

10. Tack för allt!

Avsnitt: 43

Släppt: 24 juni 2017

IMDB-betyg: 9,3 (Öppnas i ny flik)

Vi får se handlingen från flera karaktärers olika synvinklar och tar del av deras liv fram till Sanas Eid-fest.

Priser

