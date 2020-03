Test: Ultimate Ears Hyperboom

Hyperboom er Ultimate Ears' største høyttaler til nå, og den lar deg ta med deg festen hvor som helst, både ute og inne. I tillegg har den et stilfullt og diskret design, og to Bluetooth-radioer så du kan veksle sømløst mellom to telefoner. Ikke minst leverer den glimrende lyd, og det eneste negative vi kan si om den er at den er litt tung å ta med seg og at den er i overkant dyr.

Ultimate Ears Hyperboom er en kraftig party-høyttaler som vil sikre feststemningen, både innendørs og utendørs.

Ultimate Ears er en av markedslederne innen portable Bluetooth-høyttalere, og deres Boom-modeller topper jevning lister over de beste på markedet. Til nå har de imidlertid kun holdt seg til mindre og hendige modeller som passer i en sekk, men det har det blitt forandring på med dagens testprodukt UE Hyperboom.

Dette er nemlig den største høyttaleren de har laget til nå med god margin, og den er ment å være en skikkelig party-høyttaler som kan holde festen gående ut i de små nattetimer, både ute og innendørs.

Akkurat i skrivende stund, mens usikkerheten råder rundt corona-viruset, er jo ikke dette med fester særlig aktuelt, men vi krysser fingrene for at det snart blir mulig å få full glede av hva Hyperboom har å by på.

Pris og tilgjengelighet

UE Hyperboom er i salg fra begynnelsen av mars til en veiledende pris på 3999 kroner.

Spesifikasjoner: Frekvensrespons: 45 - 20.000 Hz Høyttalerelementer: 2 x 114 mm woofer, 2 x 25 mm tweeter, 2 x 89 mm x 190 mm passive radiatorer Bluetooth: 5.0 Trådløsrekkevidde: opptil 45 m Batterilevetid: opptil 24 timer Mål: 364 x 190 x 190 mm Vekt: 5,9 kg

Design og tilkoblinger

UE Hyperboom gjør seg godt både innendørs og utendørs. (Image credit: Truls Steinung)

Ultimate Ears' høyttalere følger gjerne et sporty designspråk som preges av stofftrekk og plast, og Hyperboom viderefører mye av dette. Samtidig har de valgt å gjøre den litt mer diskret ved å satse på sort, fremfor de mange fargerike alternativene man kan velge mellom når man skal kjøpe en Boom eller Megaboom. Det går samtidig også at den skiller seg klart fra tilsvarende modeller fra konkurrenter som JBL og Sony, som gjerne er mer voldsomme i uttrykket og ikke minst ofte utstyrt med blinkende lys i alle regnbuens farger.

Noe annet som skiller den fra tidligere modeller, er at den har en firkantet form. Dette fikk vi forklart av UEs produktsjef, Doug Ebert, at ble gjort fordi de ønsket å levere en best mulig lytteopplevelse med et skikkelig stereobilde, fremfor å sikre 360 graders lyd. Det går kanskje litt i mot konseptet «party-høyttaler», men vi må si vi setter pris på prioriteringen, noe vi kommer tilbake til når vi tar for oss lydkvaliteten.

Helhetsinntrykket av konstruksjonen til UE Hyperboom er at den er veldig solid, og den vil nok tåle å fraktes rundt og brukes i alle salgs sammenhenger uten å ta skade. Da kommer det også godt med at den har IPX4-sertifisering, noe som sikrer at den tåler vannsprut fra et basseng eller en sølt drink, uten at festen tar slutt av den grunn.

Alle tilkoblingene er skjult bak en gummiluke som sikrer at vann ikke kommer inn. (Image credit: Truls Steinung)

En annen ikonisk detalj som er bevart fra tidligere UE-høyttalere, er de store pluss- og minus-tegnene som lar deg justere volum, men disse er i dette tilfellet plassert på oversiden. Der finnes du i tillegg av-/på-knappen og kontrollene for Bluetooth-tilkobling og veksling mellom kilder.

På baksiden sitter det en stor gummihank som er utstyrt med en Ultimate Ears-logo i store bokstaver, og under den sitter det en gummiluke som skjuler en 3,5 mm-lydinngang, en optisk inngang, en USB-port som kan brukes til å lade telefonen din og en ladeport for selve høyttaleren.

Brukeropplevelse

De store pluss- og minustegnene er kapasitive overflater som lar deg justere volum opp og ned. (Image credit: Truls Steinung)

Betjeningen av UE Hyperboom er plassert på oversiden, og de store pluss- og minussymbolene som vi allerede har nevnt, fungerer fint til å justere volumet. Resten av betjeningen består av en av-/påknapp og de fire kildeknappene, som er plassert i en sirkel med en play-/pauseknapp i midten.

Tilkobling med Bluetooth gjøres enkelt ved å holde en av Bluetooth-knappene nede, og her kommer vi til en av de unike funksjonene til Hyperboom. Den lar deg nemlig koble til to Bluetooth-enheter og veksle sømløst mellom dem. Dermed slipper man at det blir stille mens den neste fest-DJ-en skal ta over for den forrige.

Når man bytter til en ny enhet settes den gamle automatisk på pause, mens den nye starter å spille fra der den sist slapp.

Her er det verdt å merke seg at Hyperboom kun er utstyrt med Bluetooth og ikke WiFi. Dette kan kanskje virke litt underlig for noen, men forklaringen er altså at Bluetooth ble vurdert som enklere å bruke spontant på fest.

De enkle kontrollene på selve høyttaleren gjør at det går raskt å bytte mellom kilder. (Image credit: Truls Steinung)

Den tilhørende Boom-appen inneholder noen flere justerings- og kontrollmuligheter. Her får du mulighet til å koble sammen flere UE-høyttalere og bruke dem sammen, du kan bytte lydkilde og justere volum, og du kan velge fire ulike spillelister i Amazon Music, Deezer eller Spotify som kan startes ved å holde nede Play-knappen i tre sekunder.

I tillegg får du også en fem-bånds EQ som lar deg justere lyden, og mulighet til å skru av og på Adaptive EQ-funksjonen som automatisk tilpasser lyden til omgivelsene.

Når en høyttaler står plassert i et hjørne får man som kjent en bassheving på grunn av refleksjoner fra veggen, og dette kompenserer Hyperboom altså for ved å dempe bassen. Tilsvarende vil den gjøre det motsatt hvis du plasserer den fritt, slik at du ikke mister basstrykk. Vårt inntrykk er at dette fungerer veldig fint, og det er ikke noe du vil tenke så mye på.

Vi må også nevne at batterilevetiden som er oppgitt til 24 timer, godt kan være omtrent riktig i praksis, men det forutsetter at du ikke spiller på høyere en 50 prosent volum. Dette fikk vi også bekreftet direkte fra produktsjefen til UE, og når du spiller høyt på fest må du dermed regne med at den holder betydelig kortere. Likevel regner vi med at batteriet vil holde mer enn lenge nok, så lenge du husker å lade høyttaleren før du drar hjemmefra.

Lyd

Det aller mest positive med Hyperboom er at den også overbeviser stort når det kommer til lyd. Faktisk leverer denne høyttaleren over alt forventning, spesielt med tanke på at UEs høyttalere tidligere har hatt en tendens til å levere litt røff diskant i våre ører.

Og bare så det er sagt: Hyperboom lever opp til navnet sitt når det gjelder lydnivå. Den spiller rett og slett skikkelig høyt, og har ingen problemer med å fylle en stor stue eller en hage med festmusikk.

Og til å være en såkalt party-høyttaler, leverer den samtidig et veldig godt balansert lydbilde. Her får du aldri følelsen av at det kjøres på med bass for å lage fest på bekostning av andre elementer i musikken, og nesten uansett hva du setter på av musikk så får du en hyggelig opplevelse.

Samtidig mener vi ikke å si et det er noen mangel på bass her. En god testlåt når det kommer til bass nå om dagen er selvfølgelig Billie Eilish' «Bad Guy», og det er bare å konstatere at låten får et flott fundament med en fin og dyp bass, men uten at det noen gang blir grumsete. The Weeknds seneste hit «Blinding Lights» får også fremhevet det flotte basstrykket uten tegn til pumping, og de flotte 80-tallsinspirerte synthene får også fritt spillerom uten å bli skarpe eller skjærende.

Björk-klassikeren «Army of Me», som også har en kraftige basslinje, etterlater et tilsvarende inntrykk, og her får du samtidig også et fått helhetlig lydbilde med syngende symbaler og klar vokal, uten tegn til forvrengning selv når vi skrur skikkelig høyt.

For deg som liker gitarer og tyngre musikk, kan vi også konstatere at Hyperboom fint takler et mer tettpakket og fullstappet lydbilde, uten at det går utover verken klarheten eller detaljene.

I det hele tatt vil vi si at dette meste av sjangre tåler å spilles av på denne høyttaleren, så uansett hva slags musikksmak du måtte ha så vil den sikre feststemningen.

Om vi skal sette fingeren på noe negativt med lyden så må det kanskje være at den først åpner seg opp når man når et visst lydnivå. Den kan altså låte en tanke avstemt og tilbakeholden på lavere volum, men i og med at den først og fremst er laget med tanke på å spille høyt så betyr ikke det så mye.

Konklusjon

(Image credit: Truls Steinung)

Hyperboom lever absolutt opp til ryktet Ultimate Ears har skapt seg som en leverandør av gode Bluetooth-høyttalere – faktisk leverer den bedre lyd enn hva vi har opplevd før.

Her får du nemlig et svært godt balansert lydbilde med godt med bass, og du får også masse volum å gå på uten at vi noen gang merker noe særlig forvrengning å snakke om.

Vi liker også den doble Bluetooth-muligheten veldig godt, og i praksis gjør det at man sømløst kan bytte mellom DJ-er på fest uten at det blir stille.

Det er som nevnt også verdt å merke seg at Hyperboom altså kun er utstyrt med Bluetooth og ikke WiFi, og hvis det er noe du kunne tenke deg å få med på kjøpet så kan Sonos Move være verdt en titt.

Utover det så er det største problemet med Hyperboom er at den er dyr, men hvis du er villig til å betale (og til å bære de 5,9 kiloene med deg) så får du masse portabel godlyd for pengene.