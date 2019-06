Test: Ultimate Ears Wonderboom 2

Den originale UE Wonderboom har vært på vår liste over de beste vanntette høyttalerne siden den ble sluppet, og det er det flere gode grunner til: den er robust, den spiller kraftigere enn den begrensede størrelsen skulle tilsi, og den kan kobles sammen med andre UE Wonderboom-høyttalere for å spille enda høyere.

Selv om UE Wonderboom 2 er nesten identisk med originalen på utsiden, har Ultimate Ears tilført den en rekke oppdateringer som gjøre den enda bedre. Blant annet har den fått 30 prosent lenger batteritid, bedre bassrespons, og en Outdoor Boost-funksjon som hjelper den til å spille enda høyere enn før.

Kombinert sikrer ikke bare alle disse småoppdateringene at UE Wonderboom 2 fortsatt blir å finne på vår liste over de beste vanntette høyttalerne – den blir også å finne på vår liste over de beste Bluetooth-høyttalerne generelt.

Pris og tilgjengelighet

Wonderboom 2 er i salg i norske butikker for 990 kroner, noe som er samme pris som Wonderboom gikk for da den var ny.

Det er samtidig verdt å merke seg at originalen nå selges for så lite som 499 kr i enkelte nettbutikker, så det er mulig å gjøre et godt kjøp så lenge lagrene rekker. Legg også merke til at UE Boom 3 nå har falt en del i pris siden den kom, og du skal ikke legge på mye på prisen til Wonderboom 2 før du får en enda kraftigere høyttalere med en formfaktor som kanskje passer bedre for enkelte.

Design

Hvis du setter den originale Wonderboom ved siden av Wonderboom 2, så er det ikke lette å se hvilken som er ny og hvilken som er gammel. De eneste hintene er de nye fargekombinasjonene og den nye elastiske stroppen – selve chassiset, knappene og mikroUSB-porten er nesten uendret.

På toppen av enheten finner du av/på-knapp, parringsknapp og avspillingknapp, mens du på fronten finner de store pluss- og minus-knappene for volum. Outdoor Boost-knappen er plassert på bunnen. Alle knappene er dekket av gummi for å holde vann ute, og det gjør dem litt bløte å trykke på uten at det egentlig er noe problem.

På baksiden sitter det en plastluke som skjuler microUSB-porten. I 2019 forventer nok de fleste å finne en USB-C-port på en slik høyttaler, men dette har altså ikke Ultimate Ears valgt å gå for. Det er ikke noe stort problem, men hvis du har en nyere telefon med USB-C så er det litt irriterende at du ikke kan klare deg med én kabel til lading av alle enhetene du har med deg.

Ytelse

Lydkvaliteten er glimrende når man tar størrelsen med i betraktningen. Den spiller mye høyere enn forventet, og spesielt med Outdoor Boost aktivert. Det skal sies at den vrenger litt ved maks volum, men så lenge du holder deg under 80 prosent så låter den fint.

Men la oss fokusere på Outdoor Boost litt, i og med at dette er en funksjon som skiller den oppdaterte utgaven fra originalen.

Outdoor Boost øker altså volumet, men man merker samtidig at lydkvaliteten blir merkbart dårligere på lavere volum. På medium volum låter imidlertid cymbaler friske og mellomtonen fremheves – noe som er bra – og du får også litt mer bass enn du får fra originalen. På den måten blir lyden litt varmere, uten at det går på bekostning av diskanten. Mellomtonen er også flott, og vokal låter naturlig og detaljert.

Ellers leverer Wonderboom 2 fortsatt den samme 360-graders lyden, noe som gjør at du får omtrent den samme lydopplevelsen uansett hvor du står i forhold til høyttaleren.

Det er også verdt å nevne at den er IP67-sertifisert for vann og støv, og den burde fungerer like godt på standa som ved bassenget.

Men det finnes enkelte ankepunkter også. Bredden til lydbildet var et svakt punkt med den originale høyttaleren, og det samme gjelder også her. Heldigvis er det nå mulig å spille i ekte stereo hvis man kobler den trådløst med en annen Wonderboom 2, noe som er en forbedring fra forgjengeren som kun kunne sende begge kanaler gjennom begge høyttalerne.

Som nevnt er Wonderboom 2 utstyrt med IP67-sertifisering, og ved siden av motstandsdyktigheten mot vann som også forgjengeren hadde, så er denne altså også sikret mot støv. UE garanterer også at den skal tåle fall fra 1,5 meter uten problemer, så den burde tåle tøff bruk ute i naturen.

I tillegg er også batteritiden forbedret, og ifølge UE får du opptil 13 timers bruk mot 10 timer fra originalen. Dette stemte også ganske godt med vår testing, og vi fikk rundt 12 timer ved medium til lavt volum. Bruker du Outdoor Boost mye, må du imidlertid regne med at de 13 timene omtrent halveres.

Konklusjon

UE Wonderboom 2 er en glimrende robust og vanntett høyttaler, som du kommer til å ha lyst til å ha med på tur. Tross den beskjedne størrelsen spiller den høyt, og den låter bra også. Den kan ikke måle seg helt med bassresponsen til UE Boom 3 og Bose SoundLink Revolve, men litt ekstra bass i denne nye utgaven sikrer likevel mer varme og kraft i lydbilde som originalen manglet.

Til 990 kroner er UE Wonderboom 2 blant de beste vanntette høyttalerne du får kjøpt, og vi anbefaler den til alle som trenger en portabel høyttaler til å ha med på stranda eller til bruk ved bassenget.