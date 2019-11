Test: Marshall Tufton

Bluetooth-høyttalere kommer i alle former og størrelser nå om dagen, og ingen merkevarer understreker det mer enn ikoniske Marshall.

Etter at de lanserte Marshall Kilburn II i fjor, har de fulgt opp med Stockwell II i veskestørrelse og en større variant som de har kalt Tufton.

Akkurat som den mindre Kilburn II skal også Tufton kombinere robust bærbarhet med kraftig lyd i alle retninger, men klarer den å levere?

Pris og tilgjengelighet

Marshall Tufton koster 4290 kr i de fleste norske nettbutikker. Det er mye for en bærbar Bluetooth-høyttaler, og det ser vi spesielt tydelig hvis vi sammenligner med får favoritt akkurat nå, UE Boom 3, som bare koster rundt 1290 kr. Samtidig må vi selvfølgelig understreke at Tufton er mye større, og at den dermed også har mulighet til å levere mye kraftigere lyd.

Design

Akkurat som resten av Marshalls høyttalere, er også Tufton utformet for å se ut som en gitarforsterker.

Med en kraftig høyttalergrill i front som er utstyrt med den ikoniske Marshall-logoen i hvit skrift, forsterkede hjørner og en overflate som etterligner lær, spiller den kraftig på den typiske rocke-estetikken.

Tufton er også utstyrt med et gitarreim-inspirert håndtak som er kledd med rød silke på innsiden, og som holdes på plass med luksuriøse gullskruer.

Dette er ikke den letteste bærbare høyttaleren vi har testet med sine 4,5 kg, men den er heller ikke så tung at du vil slite med å flytte den fra bilen til parken der du skal ha piknik. Bare ikke forvent at du skal kunne bære den rundt hele dagen.

Gitarforsterker-temaet fortsetter med knottene på toppen som lar deg justere volum, bass og diskant. Ved siden av at de bra ut, er det fint å kunne justere lyden med fysisk betjening.

Oversiden av høyttaleren er også utstyrt med en Bluetooth-parringsknapp og en batteriindikator, og sistnevnte var veldig nyttig når vi trengte å vite hvor mye batteri vi hadde igjen.

På baksiden sitter det en mindre rund høyttalergrill som skjuler en ekstra høyttaler, og her finner du også strøminngangen med et gummisegl som beskytter den når du er på farten.

Høyttaleren er utstyrt med IPX2-sertifisering, noe som betyr at den tåler dryppende vann. Den er altså ikke akkurat vanntett, men den burde tåle et lite regnskyll.

Funksjoner og ytelse

Marshall omtaler Tufton som «The King of the Road», og med tanke på at den har over 20 timers batteritid på en opplading synes vi det navnet er passende.

Den er også utstyrt med en hurtigladingsfunksjon som sikrer at 20 minutters ladetid gir deg 4 timers lytting, noe som kommer godt med hvis du har bruk for Tufton på kort varsel.

Når det kommer til lyden er Tufton stor, kraftig og umiddelbar, og den kan lett fylle et rom med lyd når volumet er skudd opp halvveis – den er på alle måter rock ‘n’ roll.

De tre høyttalerne i front, i kombinasjon med høyttaleren på baksiden, gjør at du får opplevelsen av at den sender lyd til alle kanter, og det kommer godt med hvis du plasserer den midt i rommet på en fest.

Det er også kjekt at den er utstyrt med støtte for flere kilder, noe som betyr at du enkelt kan veksle mellom to bluetooth-kilder og bytte på å sette på låter.

Vår opplevelse var at Bluetooth-parringsprosessen fungerte veldig bra. Du trenger bare å skru på høyttaleren med volumknotten, og trykke på Bluetooth-knappen for å starte parring.

Den første låten vi testet med var Gorillaz’ Dirty Harry, og den pumpende bassen låt kraftig men ikke ullen, mens rap-vokalen var klar og direkte.

De høye frekvensene i perkusjonen kunne låte litt skarpe, men det er nesten bare å forvente fra en rock-inspirert høyttaler. Dette er ikke en høyttaler for dem med ømfintlige ører, og hvis du ofte blir sliten i ørene etter lang tids lytting kan det være du bør lete andre steder.

Vi ble altså imponert over hvor livlig Tufton låter, men vi opplevde tidvis at mellomtonen kunne drukne litt i diskant og bass. Vi skulle for eksempel gjerne hørt mer av de svevende strykerne som underbygger den skarpe rappingen.

Med tanke på estetikken forventet vi at Tufton skulle håndtere gitarmusikk godt, og den leverte i bøtter og spann. De forvrengte gitarriffene i Fat White Familys «Touch the Leather» låter store og brautende, mens den slepende vokalen tar over rommet.

Igjen hørtes de høyeste frekvensene litt skarpe ut i våre ører, men vi like den tøffe lyden i trommene. Mellomfrekvensene var derimot litt dempede, og vi opplevde at noen av vokalharmoniene i refrenget ikke kom spesielt godt frem.

Marshall Tufton håndterer akustisk lyd like godt som rusten rock og dundrende hiphop. De myke harpetonene i Joanna Newsoms «Sprout and the Bean» låt imponerende delikate, mens stemmen var sterk og klar.

Som sagt tilfører bass- og diskantknottene en autentisk rockefølelse til helhetsopplevelsen, og de kommer også til nytte hvis du opplever at bassen blir litt for kraftig. Vi opplevde imidlertid at lydkvaliteten ble best når de to knottene stod i midten.

Tross den relativt høye prisen kommer ikke Tufton med noen form for stemmeassistent som Google Assistant eller Amazon Alexa, så du kan ikke bruke den som en sentral for det smarte hjemmet ditt.

Konklusjon

Tufton er den største høyttaleren i Marshalls bærbare serie, og den leverer kraftig lyd med rik bass og klar diskant. Mellomtonen hadde derimot en tendens til å drukne litt i miksen.

Bassen er ikke så ullen som den du får fra den mindre Kilburn II, men Tufton er på sin side ikke like portabel. Er du på jakt etter en høyttaler du kan dra med deg rundt overalt, bør du altså se etter en mer kompakt modell.

Retro-gitarforsterker-designet appellerer kanskje ikke til alle, men de fleste rockehoder vil nok like de fysiske kontrollene og den gitarreim-aktige bærehanken.

Det er ingen tvil om at den er dyr og den er ikke utstyrt med moderne finesser som stemmekontroll, men hvis du har pengene og liker det rocka designet og lydbildet, kan Tufton være en fantastisk investering til både hjemme- og utebruk.