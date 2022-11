Bose QuietComfort Earbuds 2 - recension

Kort sammanfattning

Bose QuietComfort Earbuds II kommer från märket som praktiskt taget uppfann brusreducering. Men Boses första satsning på äkta trådlösa hörlurar nådde inte riktigt samma nivå som dess over-ear-hörlurar gjorde och förlorade snabbt mot sådana som Sony och Apple.

Men mästaren är tillbaka i toppform, då den andra generationens QuietComfort Earbuds II får till mycket av det viktiga precis rätt. Det börjar med en helt omarbetad design som gör den nya modellen så mycket bekvämare att använda jämfört med föregångaren. Gen 2 är mindre, lättare och verkar äntligen kunna konkurrera med Sony, även om det fortfarande finns mindre earbuds där ute.

Storleken har definitivt betydelse när det kommer till äkta trådlösa earbuds, men det gäller såklart även prestandan och Bose har faktiskt förbättrats jämfört med vad företaget erbjöd med den äldre modellen. Faktum är att vi trodde att den första generationens Bose QuietComfort Earbuds hade ganska bra aktiv brusreducering (ANC) och vi var inte helt säkra på hur den adaptiva lösningen skulle prestera i de nya in-ear-hörlurarna, men den är anmärkningsvärt effektiv. Förbättringarna av ANC har inte heller kommit på bekostnad av den övergripande ljudkvaliteten. Faktum är att vi skulle gå så långt som att säga att det är ännu bättre den här gången. Varje earbud anpassar ljudet till konturerna av din hörselgång för att göra det du hör perfekt balanserat med mycket tydliga detaljer och texturer.

Även om det finns mycket att berömma Bose för, har det inte skett någon större förbättring av batteritiden, då det bara är fodralet som har fått lite mer saft än tidigare – och samtalskvaliteten är heller inget att skryta över.

De stora förbättringarna kommer dock med en högre prislapp än den första generationens lanseringspris och även om det matchar lanseringspriset för Sony WF-1000XM4 (Öppnas i ny flik), går det numera att köpa konkurrenterna mycket billigare på flera marknader.

Bose QuietComfort Earbuds 2: pris

Tillkännagivna september 2022

Lanseringspris 3 190 kronor

Dyrare än Apples och Sonys konkurrenter

Det kan ha gått obemärkt förbi, men Bose QuietComfort Earbuds II tillkännagavs samma dag som Apple lanserade iPhone 14-serien och AirPods Pro 2 – den 8 september 2022 för att vara exakt. Trots konkurrensen på lanseringsdagen fick de en del uopmärksamhet på New York Fashion Week där lanseringseventet hölls.

I skrivande stund finns det två färgalternativ tillgängliga - Triple Black och Soapstone, alltså svart och vitt. Vid lanseringen kostade Bose QuietComfort Earbuds II 3 190 kronor, vilket är mer än deras toppkonkurrenter Sony WF-1000XM4 och AirPods Pro 2.

Även om det är enkelt att motivera premiumprislappen när man ser på uppgraderingarna jämfört med föregångarna, kan vi också ta hänsyn till inflationstakten runt om i världen. Det är fortfarande ganska brant prissatt, men det tog inte heller lång tid för Bose QC Buds att få reducerade priser under stora försäljningsevenemang och vi förväntar oss att samma sak ska hända med andra generationens modell också. Så om du inte har bråttom kan du vänta på stora readagar som Amazon Prime Day eller Black Friday för att eventuellt fynda dem billigare.

Bose QuietComfort Earbuds 2: funktioner

CustomTune ljud

Utmärkt ANC

Bluetooth 5.3

Bose har hittat ut ett sätt att anpassa både ljudresponsen och brusreduceringen av QCE II till den individuella användarens hörselgång. Företaget kallar denna egenutvecklade teknik för CustomTune och den använder en ljudsignal – som fångas upp av en mikrofon inuti varje earbud – för att automatiskt kalibrera ANC och ljudfrekvens som passar ditt öra bäst. Bose specificerar inte detaljerna för frekvenssvaret, men efter att ha använt QCE II ett tag, har vi märkt att de kan gå från extremt djupa till väldigt höga toner utan problem.

Ljudet i sig levereras via ett par 9,3 mm dynamiska drivrutiner på hela intervallet – en per earbud tydligen – och de använder Bluetooth 5.3 för trådlös anslutning. De enda codecs som stöds är SBC och AAC, vilket är lite överraskande eftersom vi förväntade oss Snapdragon Sound-kompatibilitet på grund av Boses engagemang med Qualcomm (QCE II använder Qualcomm S5 Audio-chipset). Kanske kan det förändras i framtiden via uppdateringar av programvaran – Bose sade att uppdateringar kommer att släppas under de kommande månaderna, men nämnde inget specifikt om vad vi kan förvänta oss.

Nyckelspecifikationer Färger: Triple Black och Soapstone (svart och vit)

Anslutning: Bluetooth 5.3; 9,1 m räckvidd

Codec-stöd: SBC, AAC

ANC: Ja; adaptiv

Vattentålighet: IPX4

Batteritid: 6 timmar (earbuds); 3 extra (laddningsfodral)

Vikt: 6,2g (per earbud); 59,8g (laddningsfodral)

En annan saknad funktion som vi hoppades skulle ha funnits med på QCE II är flerpunktsanslutning som gör att du kan para ihop hörlurarna med två Bluetooth-enheter samtidigt. För att vara rättvis är detta vanligare i trådlösa over-ear-hörlurar och har inte riktigt tagit sig till de äkta trådlösa modellerna ännu, men det hade varit trevligt att ha.

Liksom trådlös laddning. Detta är också lite av en överraskning med tanke på att konkurrenter har fodral som nu stöder trådlös laddning och med tanke på att detta är ett par premiumhörlurar känns det som att de borde ha den här funktionen.

Enligt Bose erbjuder QCE II upp till sex timmar per laddning enbart via earbudsen, med ytterligare tre påfyllningar via fodralet. Det är egentligen ingen större förbättring jämfört med föregående generation, som också gav dig upp till sex timmar i själva earbudsen, men bara två extra påfyllningar i fodralet.

Vi använde aldrig våra Buds i sex timmar i sträck, men vi hade ANC aktivt hela tiden och efter två timmars användning hade vi bara förlorat 20% batteri i själva earbudsen (ned till 80% från en full laddning), vilket innebär att du borde kunna få länge batteritid än de angivna sex timmarna.

Bose lovar att laddningsfodralet kommer att fylla på hörlurarna på en timme om de har tömts helt, medan en snabb 20-minuters påfyllning ger dig cirka två timmars uppspelning om du har ont om tid.

Där QCE II verkligen lyser är dock brusreducering. Bose hävdade djärvt att QC Buds II har "världens bästa brusreducering bland alla hörlurar" och vi måste hålla med helhjärtat. Så, hur har Bose lyckats uppnå detta? Med lite snyggt mikrofonarbete - fyra i varje earbud (en inuti) som känner av alla ljud - och en "exklusiv" algoritm i ett "proprietärt" chip som kan ta bort ljuden på "en bråkdel av en millisekund". Även om vi inte kan mäta detta påstående, kan vi intyga att det fungerar anmärkningsvärt bra. QCE II får toppbetyg från oss bara på sin ANC-prestanda.

En annan funktion som vi verkligen gillar är ActiveSense-tekniken som kickar igång när QCE II är i "Aware"-läge. Detta justerar automatiskt brusreduceringen så att din musik inte helt överröstas av höga omgivningsljud, samtidigt som du kan höra vad som händer runt omkring dig. Auto Transparency är också ganska trevligt att ha när du behöver prata med någon. Detta aktiveras automatiskt när du tar bort någon av knopparna och ANC-nivån på den andra justeras till sin lägsta nivå. Om du sätter in knoppen igen, går du tillbaka till hur din ANC var inställd utan att du behöver göra något annat.

Bose Music-appen har inte förändrats alls, men för inte så länge sedan fick den en equalizer för att hjälpa dig justera musiken efter eget tycke, något som saknades när de äldre QC Buds först lanserades. Att para ihop QCE II är superenkelt och appen låter dig spara ANC-lägen (upp till fyra) och konfigurera om några pekkontroller – den är full av instruktioner och är väldigt enkel att använda.

Bose QuietComfort Earbuds 2: design

30 % mindre än föregående generation

Mer kompakt och lättare laddningsfodral

Passar kanske inte alla så bra

Till skillnad från de ursprungliga QuietComfort Earbuds, som var rejäla enheter, har de nya QC Earbuds II mycket mer realistiska storlekar. Vår testare har använt den äldre modellen sedan de lanserades som hennes vanliga hörlurar och de nya är en uppenbarelse för hennes öron i jämförelse!

Bose hävdar att andra generationens knoppar är 30% mindre än den tidigare modellen, vilket i sig indikerar att det har skett en komplett designöversyn. QCE II har et litet skaft, men skaftet är kort och tack vare tre olika alternativ för öronspetsar och "stabilitetsband" är de bekväma och sitter säkert på plats. När vi precis började använde dem kändes de dock inte jättesäkra och det krävdes några fysiska skakningar och hopp för att övertyga oss om att de inte skulle falla ut.

Naturligtvis finns det ett passningstest i Bose Music-appen för att hjälpa dig, men det tar lite tid att bygga upp den känslan av säkerhet. Även om du kanske vet vilken öronspetsstorlek som fungerar för dig från tidigare knoppar du har använt, är det inte enkelt att ta reda på vilket stabilitetsband som är rätt för dig. Vi var tvungna att prova dem alla med vårt val av öronspets, samtidigt som vi flyttade om varje earbud i örat med varje band för att komma fram till ett beslut. Detta kan låta tråkigt, men det tar ändå inte jättelång tid att hitta rätt passform.

Kanske är det totalvikten på 6 gram per öronsnäcka (jämfört med 8,9 gram tidigare) som ger den falska känslan av osäkerhet - det är ganska lätt för den här typen av knoppar. Även öronspetsarna och stabilitetsbanden är supermjuka, så QCE II är verkligen bekväma att bära under långa perioder.

Byggkvaliteten är allt du kan förvänta dig av en premiumprodukt från Bose för det här priset och du får bland annat en IPX4-klassificeringen för vattentäthet som fanns med även i den tidigare generationen.

Till och med laddningsfodralet har uppdaterats - det är numera högre, tunnare och lättare jämfört med det som använda för de äldre QC Buds, trots att det har ett lite större batteri inuti. Även med storleksändringen är det fortfarande ett robust fodral som är mycket enklare att öppna än sin föregångare.

Bose QuietComfort Earbuds 2: ljud

Vackert balanserat ljud

Väldigt tydliga detaljer

Inte den bästa samtalskvaliteten

Bortsett från utmärkt ANC, har Bose också förbättrat ljudkvaliteten med QCE II. När vi testade den äldre modellen tyckte vi att den saknade bas, vilket Sony hanterade riktigt bra. Nu har det dock åtgärdats och vad CustomTune än gör bakom kulisserna gör det under för de nya knopparna från Bose.

Ljudbilden är utmärkt balanserad och du får en oerhört stor mängd detaljer som inte var möjligt i de äldre knopparna. Detta är särskilt tydligt när det kommer till den låga delen, där baselement som trummor och kontrabas får ganska bra uppmärksamhet. När man exempelvis lyssnar på Miles Davis eller John Coltrane kan man tydligt höra kontrabasen bland pianot och saxofonen eller cymbalerna. Instrumenten hörs alltid tydligt och sången drunkar aldrig bland övriga instrument.

Vi höjde till och med basen på EQ:n för att se hur den skulle hantera förändringen och att lyssna på Klergy - Caught In The Fire var fantastiskt. Från JJ Cale till Royal Deluxe, Sarah McLachlan till Beth Hart, till och med Beethoven och Mozart... det fanns inget vi kunde klaga på. Stråkinstrument dränker inte de låga tonerna, blåsinstrument håller en bra nivå och piano låter underbart – det fanns tillfällen då det kändes som att vi befann oss i en konsertsal med bra akustik mitt framför orkestern.

Hur exakt CustomTune fungerar eller vad den gör är oklart eftersom det inte finns något sätt att stänga av den för en referenspunkt, men vi har inget att klaga på. Ärligt talat, vi behövde inte justera EQ alls, vi gjorde det av nyfikenhet – kort sagt, allt du behöver göra är att sätta in QCE II i öronen och låta dem bara göra sitt.

Samtalskvaliteten är dock lite svag. Faktum är att vi fann att de äldre Bose QC Buds gör ett något bättre jobb i jämförelse. Även om Bose hävdar att externa ljud filtreras, är detta inte riktigt fallet, särskilt när det blåser lite. Sony WH-1000XM4 hanterar vind lite bättre och andra externa ljud som trafik och högt prat verkar filtrera igenom när du använder QCE II.

SelfVoice-funktionen, som du kan justera i appen, låter dig höra dig själv ganska bra, men de flesta vi pratade med när vi använde QCE II sade att vi låter som om vi pratar med högtalarfunktionen på en mobil.

Bose QuietComfort Earbuds 2: värde

ANC-prestandan gör dem värda sitt pris

Träffsäkert, balanserat ljud

Ändå högt pris för earbuds som saknar trådlös laddning

Som vi har nämnt tidigare är Bose QCE II inte billiga. Medan den bästa ANC-prestandan och det utmärkta ljudet motiverar en liten höjning jämfört med den äldre modellen, gör bristen på trådlös laddning och inget stöd för trådlöst högupplöst ljud prislappen på 3 190 kronor lite svår att svälja.

Men återigen, inflation har också spelat in och ärligt talat, om du verkligen värdesätter brusreducering och bra ljud, kanske du tycker att Bose är värda pengarna. Vårt råd skulle dock vara att vänta tills dessa blir rabatterade vid en större reafest - då kommer QCE II definitivt att vara värt det.

Bör jag köpa Bose QuietComfort Earbuds 2?

Swipe to scroll horizontally Bose QuietComfort Earbuds 2 Kategori Kommentar Poäng Funktioner Klassens bästa ANC och en lättanvänd app ger en fantastisk kombination. 4,5 / 5 Design Det finns mindre knoppar där ute men Boses redesign är riktigt välgjord. 5 / 5 Ljud Bose Custom Tune-funktionen är helt perfekt och ställer in ljudet till perfektion. 5 / 5 Värde Bristen på trådlös laddning gör att QCE II känns lite för dyra. 4 / 5

Köp dem om ...

Brusreducering är viktigt för dig Om det är något som Bose QuietComfort Earbuds II gör riktigt bra så är det brusreducering. Vi tyckte att de äldre var fantastiska, men wow, vad fel vi hade. Andra generationens earbuds ligger i topp av ANC-marknaden som det ser ut just nu och det är utan att kompromissa med ljudkvaliteten.

Du vill ha ett perfekt balanserat ljud Oavsett vad CustomTune faktiskt gör i örat så fungerar det anmärkningsvärt bra. Vi kan inte betona detta nog – ljudet är väldigt välbalanserat, med en hel del detaljer och texturer som kommer igenom. Om du fortfarande känner att du behöver justera det kan du göra det via EQ:n i appen.

Köp dem inte om ...

Du föredrar högupplöst trådlös ljudkvalitet Med stöd för bara trådlösa codecs med låg upplösning är QCE II kanske inte för alla. Det finns inget stöd för LDAC eller aptX, och det finns inte heller något stöd för rumsligt ljud här. Det är dock möjligt att Qualcomms Snapdragon Sound-kompatibilitet kan läggas till någon gång i framtiden.

Storlek och trådlös laddning är viktigt för dig Trots att Bose lyckats krympa sina ANC-earbuds är QCE II inte de minsta riktiga trådlösa alternativen du kan få. Det faktum att konkurrenter erbjuder trådlös laddning nu och Bose inte gör det, är en stor miss enligt oss.

Du har en tajt budget Det är enkelt att hävda att ANC och ljudprestandan hos QCE II är väl värda varenda krona, men det här är dyra earbuds. Priset kan svida ännu mer när du tänker på att det saknas några funktioner som konkurrenterna erbjuder till en lägre kostnad.

