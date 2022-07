JLab Go Air Pop - recension

Innan du blir allt för ivrig vill vi göra det klart att JLab Go Air Pop inte är de trådlösa öronpropparna du ska köpa om du vill ha bästa möjliga ljudkvalitet. Men om du vill ha ett riktigt starkt budgetalternativ som bjuder på en Bluetooth-anslutning och fantastisk batteritid i ett par bekväma och lätta hörlurar när du är på språng, är detta hörlurarna du ska satsa på.

Kort sammanfattning

Låt oss gå rakt på sak med vad som är spännande med JLab Go Air Pop: sedan februari i år har det varit möjligt att köpa ett par äkta trådlösa öronproppar från kända märken för omkring 250 kronor, ett pris som till och med för tre år sedan var otänkbart. Och det är inte från något okänt namn eller någon billig AirPods-kopia.

Nej, det kommer från det kända varumärket JLab och deras mål att tillverka hållbara ljudprodukter till låga priser. De har bland annat en topplacering i vår lista över bästa billiga trådlösa öronproppar, med de utgående JLab Go Air som ett utmärkt exempel.

Även om företaget inte lyckats ta sig in i vår topplista över absolut bästa trådlösa öronpoppar ännu, är det inte riktigt en rättvis jämförelse med tanke på toppmodellerna och priserna de har att tävla emot i den topplistan.

Regelbundna läsare kommer att känna till att TechRadar skrev om tidiga intryck av de anmärkningsvärt prisvärda nya JLab Go Air Pop strax efter deras lansering, men det här är alltså vår kompletta och djupgående recension. Kan så här pass billiga öronproppar verkligen göra ett bra jobb?

Vi har alla blivit brända av att köpa billigt – köp billigt, köp två gånger, eller hur? Inte den här gången. Om du tror att en av öronpropparna kommer att förlura anslutningen efter en vecka, eller att fodralet kommer att paja inom en dag, så har du fel.

JLab Go Air Pop är faktiskt ganska bra generellt sett – och helt oslagbara för priset och det finns få konkurrenter i samma prisklass som kommer upp i samma nivå som dessa. Om du har en tajt budget, är detta ett av de bästa alternativen du kan satsa på just nu.

JLabs-öronsnäckorna och deras tillhörande laddningsfodral fungerar utmärkt att ta med sig på vardagspendlingen. (Image credit: TechRadar)

Pris och släppdatum

Kostar 249 kronor

Släpptes i februari 2022

JLab Go Air Pop har ett otroligt överkomligt pris på 249 kronor, speciellt med tanke på vad du får för priset. De släpptes i februari 2022 och finns numera inne hos ett flertal svenska återförsäljare som bland annat Amazon och Elon Ljud & Bild för 249 kronor. Du kan välja mellan färgerna svart, blågrön, vit och ljusgrå.

Laddningskabeln för Go Air Pop ansluts på undersidan av laddningsfodralet. (Image credit: TechRadar)

Funktioner

Bluetooth 5.1 och bärardetektering

Tre effektiva EQ-profiler

Volymkontroller på öronpropparna

Dessa Bluetooth 5.1-öronproppar anslöt till vår mobil vid första försök och hur simpelt det än må låta, är det inte alla trådlösa öronproppar som omedelbart dyker upp i Bluetooth-menyn efter att man startar dem. Bara det ger öronpropparna en liten pluspoäng i våra ögon.

Öronpropparna är dessutom svettåliga, men vad som är ännu viktigare är att du får 8 timmars batteritid från själva öronpropparna och totalt 32 timmar med laddningsfodralet. Efter att ha testat öronpropparna i en vecka kan vi bekräfta att det stämmer.

När du sätter tillbaka öronproparna i öronen efter laddning, paras de omedelbart till sin senast kända enhet och tillkännager lugnt "Bluetooth ansluten, batteri fullt". Att fungera felfritt kan tyckas vara det absoluta minimum, men JLab slår faktiskt en del av konkurrensen mycket högre upp i näringskedjan bara genom att klara dessa rudimentära tester.

Åh, och volymkontrollerna på själva öronpropparna? Stor check. Vi har testat flera premium par öronsnäckor som inte lyckas erbjuda intiutiva och enkla volymkontroller, men här kan du enkelt peta på endera öronpropp för att dra upp volymen (höger) eller sänka den (vänster). Det är nästan för lätt. Ett dubbeltryck på den vänstra öronproppen startar Siri eller Google, ett dubbeltryck på höger för att starta eller pausa din musik. Håll fingret på endera hörluren i över en sekund så hoppar den framåt eller bakåt ett spår. Plättlätt.

Det finns en mikrofon i varje öronsnäcka för samtalshantering och tro inte att bristen på en tillhörande app innebär att det inte finns några inga EQ-profiler – tryck tre gånger på någon av öronpropparna så hör du den lugnande rösten säga "balanserad", "basförstärkt" eller " JLab-signatur”. Under vår testperiod med dessa öronproppar, tolkade de inte våra tryck fel en enda gång.

JLab Go Air Pop har en ganska konstig laddningskabel, men eftersom den är fäst i fodralet, kommer du aldrig att tappa bort den! (Image credit: TechRadar)

Ljudkvalitet

Bra bas och detaljerad sång

Diskanter sprakar vid högre volymer

Dessa hörsnäckor är oerhört kapabla att spela musik för sitt pris, men att förvänta sig ljudkvalitet i toppklass är bara dumt. Om du hoppades att JLab skulle uppnå någon typ av sonisk briljans för den lilla summan på 249 kronor, måste du tänka om - du får SBC vanilla Bluetooth levererad till ett bottenpris, inte aptX HD, LDAC eller några andra högre upplösningscodecs.

Att jämföra dessa öronproppar i budgetklassen med klassledande produkter från Sony, Apple eller Sennheiser är bara orättvist. Det finns inte heller särskilt mycket konkurrens att jämföra öronpropparna med som ligger på samma prisklass, eftersom det helt enkelt inte har släppts så många alternativ ännu.

Vad du bör veta är att JLabs lösning slår allt i sin prisklass för ljud. De kan till och med jämföra sig med de dyrare Sony WF-C500 – som de faktiskt slår vad gäller batteritid och design, och kanske även ljudkvalitet.

Okej, diskanter behöver lite finslip och dynamiskt är de lite platta, men överlag kommer JLabs Go Air Pop att ge dig en trevlig lyssnarupplevelse, speciellt med tanke på priset. Sång hanteras ganska bra i mellanregistret och basen känns välbalanserad, även om tajmingen i basen inte är helt perfekt.

Om du lyssnar på Hootie & the Blowfish - Let Her Cry kommer de olika gitarrerna presentera sig i varje öra i en relativt expansiv, öppen ljudscen. Om du lyssnar på Prince - Kiss får du en härlig basfunk i introt, men artistens sång kan låta lite vass. Ljudmässigt är det svårt att bli alltför imponerad över ljudkvaliteten, framför allt på grund av hur öronpropparna hanterar diskanter, som förvrängs även i enklare låtar och lägre volymer. Men ett ljud i toppklass är inte riktigt fokus här, utan det ligger på ett budgetmedvetet, gediget ljud och det är precis vad du får här - i upp till 32 timmar.

I förpackningen medföljer själva öronpropparna, laddningsfodralet, laddningssladden, extra öronproppar och ett guidehäfte. (Image credit: TechRadar)

Design

Finns i fyra härliga färgalternativ

Endast 3,7 gram per öronsnäcka

Udda laddningskabel

JLab Go Air Pop skickas i en plastfri pappersförpackning som är gjord helt av återvunnet material och som är ungefär lika stor som en kortlek. Det är svårt att föreställa sig att en uppsättning öronproppar, deras laddningsfodral, ett guidehäfte och extra öronkuddar faktiskt får plats inuti den lilla förpackningen.

Låt oss börja med de droppformade ergonomiska öronsnäckorna. De är 15 procent mindre än JLabs tidigare modeller och de väger endast 3,7 gram per öronpropp (vilket är över ett gram lättare än Sony LinkBuds S, som kommer in på 4,8 gram per öronpropp) och kommer att passa praktiskt taget alla typer av öron. När det kommer till äkta trådlösa öronproppar vill vi alltid se små lösningar och JLabs Go Air Pop är verkligen små och vackert designade.

Du får tre uppsättningar öronproppar i samma färg och även ett matchande laddningsfodral för en snygg enhetlig estetik och laddningsfodralet är otroligt lätt och litet, trots att dess USB-laddningskontakt och korta sladd finns gömda i botten på fodralet.

Vi ägnade en vecka med att slänga detta fodral i olika väskor tillsammans med vår nyckelknippa och fick inga skador eller repor på fodralet. Det finns inga detaljer som kan skrapas bort på och inga märkbara svaga punkter i gångjärnet. Dessa öronproppar kommer att överleva alla pendlingsturer utan problem.

Laddningskabeln är fysiskt ansluten till JLab Go Air Pops fodral och när den laddas ser det lite konstigt ut. Men som sagt, det innebär att du aldrig behöver rota omkring och leta efter din USB-C-laddare igen, eller inse att du glömt packa med den i väskan.

Laddningsfodralet till JLab Go Air Pop är otroligt lätt och enkel att bära med sig. (Image credit: TechRadar)

Värde för pengarna

Pålitligt batteri, anslutning och överlägsen komfort för priset

Överskuggar allt annat för detta pris vad gäller ljud och funktioner

Ingen tillhörande app

Nämnde vi att dessa öronproppar bara kostar 249 kronor? Med det i åtanke ger JLab Go Air Pop dig exceptionellt bra värde och trots avsaknaden av en tillhörande app får du en imponerande uppsättning funktioner som alla hanteras av de pålitliga on-ear-kontrollerna.

När det gäller konstruktion, batteritid och funktionsuppsättning är JLab oslagbara i klassen vad gäller värde för pengarna – men kom också ihåg att detta fortfarande är en väldigt liten klass med lite konkurrens.

Dessa öronproppar känns inte som några billiga, halvdana öronproppar för 249 kronor, utan är ett gediget par öronproppar som kommer att fungera utmärkt för veckopendlingen.

Bör jag köpa dem?

JLab Go Air Pop Kategori Kommentar Poäng Funktioner Ingen produkt med lika robust batteritid och lika många funktioner finns i denna prisklass. 5/5 Ljudkvalitet Även om de överträffar allt till priset, har de lite problem med diskanter. 3.5/5 Design Utmärkta, otroligt lätta öronsnäckor, om än en något udda laddningssladd. 4.5/5 Värde Ett utmärkt köp för pengarna, så länge avsaknaden av app-support inte är en dealbreaker för dig. 5/5

Köp dem om …

Du har en tajt budget och vill ha äkta trådlöst

JLab Go Air Pop är ett otroligt prisvärt alternativ och har ett specifikationsblad som ingen annan modell hittills har lyckats med i den här prisklassen.

Du har mindre öron

Med 3,7 gram per öronpropp är JLab Go Air Pops öronsnäckor otroligt små och trevliga. Faktum är att de var så lätta att bära med sig i fickan, att vi var tvungna att kolla om de fortfarande var kvar.

Du vill ha en lång batteritid

Du får en batteritid på 32 timmar för 249 kronor. Jämför det med AirPods Pro som bara ger dig 24 timmars batteritid. Låt det sjunka in.

Köp dem inte om …

Du vill verkligen ha appstöd

Även om Go Air Pop gör fantastiska saker utan en tillhörande app (volymkontroller, EQ-profiler, tillgång till röstassistenter), bör du kolla in andra alternativ om du vill ha fler inställningar.

Du vill ha ljudkvalitet i toppklass och har en större budget

Om ljudkvalitet ligger högst upp på din lista och du kan lägga ut lite mer, gör det. Det här är inte en produkt av audiofilklass, även om öronpropparna erbjuder en hyfsad lyssnarupplevelse.

