De bästa äkta trådlösa öronproppar som går att köpa för tillfället är packade med avancerad ljudteknik, vilket innebär att de ofta är lika bra som ett par öronproppar med sladd, och ibland till och med kan utmana de bästa heltäckande hörlurarna, och det är verkligen inte dåligt.

Fram till nu så har äkta trådlösa öronproppar varit lite av en chansning. Men det har aldrig funnits ett bättre läge att skippa sladden än nu. Vi har valt ut de bästa trådlösa öronpropparna så att du ska kunna välja rätt produkt för just dina behov och din budget.

Uppdatering: Vår lista över de bästa trådlösa öronpropparna kommer inom kort att uppdateras med de nyligen aviserade öronpropparna Samsung Galaxy Buds Live, som presenterades i samband med Samsungs Unpacked-event. Buds Live har en uppgiven batteritid på endast 27 timmar, men har å andra sidan både aktiv brusreducering och en ergonomisk utformning. Finns det anledning för Airpods att oroa sig? Vi ska testa och återkommer om den saken…

En snabb uppdatering: Äkta trådlösa hörlurar har inga sladdar som kopplas till din telefon eller någon annan enhet. Till skillnad från trådlösa öronproppar så finns inte heller någon kabel som förbinder den ena hörluren med den andra heller. Det här gör äkta trådlösa öronproppar mer flexibla och bekväma, och det betyder också att du måste var försiktig så att du inte tappar bort en av dem.

De bästa äkta trådlösa öronpropparna 2020 är alla high end-produkter. De har imponerande funktioner som aktiv brusreducering och AI för röstkontroll, och när det gäller de nyligen lanserade Google Pixel Buds så får man dessutom realtidsöversättning av olika språk.

En av de första mainstreamprodukterna på området – och därmed också superpopulära – var Apples Airpods. Idag finns många bättre alternativ därute, inklusive nya Airpods Pro. Så innan du köper ett par gamla Airpods, kolla in vårt urval av de bästa äkta trådlösa öronpropparna 2020 för att hitta eventuella alternativ.

Vår topplista över äkta trådlösa öronproppar

1. Sony WF-1000XM3 True Wireless Earbuds Brusreducerande äkta trådlösa hörlurar som gjort drömmen till verklighet Akustisk design: Stängd | Vikt: 70 g | Kabellängd: N/A | Frekvensrespons: 20 Hz till 20 kHz | Högtalarelement: 6 mm | Hörlurstyp: Dynamisk | Känslighet: N/A | Impedans: N/A | Batteritid: 6 timmar (laddningsasken 18 timmar) | Trådlös räckvidd: 10 meter | NFC: Ja 1 989 kr Läs mer hos Dustin Home SE Effektiv brusreducering Snyggt utseende Jättekul att lyssna på Ingen volymkontroll på öronsnäckorna Inte lämplig för sport

Det är inte ofta att du hittar ett par trådbundna öronsnäckor, än mindre ett par äkta trådlösa öronsnäckor på en lista över de bästa brusreducerande hörlurarna; med tanke på att det fortfarande är sällsynt att hitta tekniken i hörlurar alls, är Sony WF-1000XM3 väldigt imponerande och förtjänar fullt ut en plats på denna topplista.

Sony WF-1000XM3 lyckas erbjuda en nivå av brusreducering som är mycket bra för ett par öronsnäckor - de kommer inte att erbjuda samma isolering som ett par over-ear-lurar, men om du är ute efter en elegant formfaktor då är kompromissen värt det.

Detta är inte bara de snyggaste äkta trådlösa hörlurarna på marknaden, utan de kombinerar riktig brusreducerande teknik med en rejäl dos musikalitet. Om du inte vill ha besväret med att bära lurar i full storlek är de ett övertygande alternativ.

Läs hela recensionen av Sony WF-1000XM3

2. Sennheiser Momentum True Wireless 2 Stort ljud med brusreducering Design: Stängda | Vikt: 6 g | Frekvensomfång: 5-21,000Hz | Högtalarelement: 7 mm | Hörlurstyp: Dynamisk | Känslighet: N/A | Impedans: N/A | Batteritid (hörlurarna): 7 timmar | Batteritid (laddningsfodralet): 28 timmar | Trådlös räckvidd: 10 m | NFC: Ja 2 640 kr Läs mer hos CDON Otroligt ljud Slank design Support för Hi-Res Audio Dyrare än konkurrenterna

Ljudkvaliteten, batteritiden och designen på Sennheiser Momentum True Wireless 2 är verkligen lysande - och de är ett riktigt bra alternativ till Sony WF-1000XM3, särskilt om du föredrar en snäppet vassare design när det gäller äkta trådlösa hörlurar.

Vi upptäckte dock att de av oss med mindre öron ibland tycker att de är lite obekväma, och deras höga pris hindrar dem från att ta topplatsen i denna topplista.

I övrigt så har Sennheiser fått till en fullträff med dessa öronproppar som erbjuder bra brusreducering tillsammans med smart utseende och fantastiskt ljud.

Läs hela recensionen av Sennheiser Momentum True Wireless 2

3. Cambridge Audio Melomania 1 Overkligt ljud helt utan kablar Akustisk design: Stängd | Vikt: 9,2 g | Frekvensrespons: 20 Hz-20 kHz | Högtalarelement: 5,8 mm | Hörlurstyp: Dome | Känslighet: 9,8dB | Impedans: Ingen uppgift | Batteritid: 9 timmar (36 timmar i laddningsväska) | Trådlös räckvidd: Ingen uppgift | NFC: Ja Enastående ljudkvalitet Bra valuta för pengarna Bekväm design Kontrollknapparna kan vara irriterande att använda Ingen brusreducering

Cambridge Audio är kända för sin avancerade ljudutrustning, men hittills har man inte vågat sig in i på marknaden för äkta trådlösa öronsnäckor. Men nu kommer Cambridge Audio Melomania 1 – med en enastående 45 timmars batteritid kombinerar de varumärkets prisbelönta teknik med bekvämligheten av äkta trådlöst lyssnande.

För ett par äkta trådlösa öronsnäckor är ljudkvaliteten som erbjuds av Cambridge Audio Melomania 1helt sensationell. I själva verket konkurrerar de med några av de bästa over-ear hörlurarna, vilket egentligen borde vara helt omöjligt för ett par öronsnäckor av denna storlek.

De kanske inte har den brusreduceringsteknik som erbjuds av Sony WF-1000XM3, men de är ca 1 000 kr billigare - och har en överlägsen batteritid.

De överträffar verkligen Apple AirPods, i alla avseenden förutom bristen på trådlöst laddningsetui. Detta är ett litet pris att betala för den exceptionella ljudkvaliteten, och vi tycker att de representerar mycket bättre valuta för pengarna.

Notera att Cambridge Audio Melomania 1 ännu inte finns att köpa i Sverige, men vi hoppas på en lansering under hösten.

Läs hela recensionen av Cambridge Audio Melomania 1

4. Lypertek Tevi Otroligt prisvänliga proppar Akustisk design: Stängd | Vikt: Ingen uppgift | Frekvensrespons: 20 Hz-20 kHz | Högtalarelement: 6 mm | Hörlurstyp: Graphene | Känslighet: Ingen uppgift | Impedans: Ingen uppgift | Batteritid: 10 timmar (70 timmar i laddningsväska) | Trådlös räckvidd: Ingen uppgift | NFC: Nej Otroligt prisvärda Neutralt audiofil-liknande ljud Enorm batteritid Tråkig design

Du har kanske inte hört talas om det kommande ljudmärket Lypertek än, men vi förväntar oss att du ska höra mycket av det snart - dess Lypertek Tevi äkta trådlösa öronsnäckor är bland de bästa vi har testat, särskilt med tanke på den låga prislappen.

Med USB-C-laddning, ett välbalanserat ljud, lång batteritid och vattentätning, erbjuder de i princip allt man kan begära, från vad som egentligen är ett par budgetknoppar. Lypertek Tevi sopar faktiskt banan med några av de största ljudmärkena på planeten.

Betrakta oss positivt överraskade.

Läs hela recensionen av Lypertek Tevi true wireless earbuds

5. SoundMAGIC TWS50 Fantastiskt ljud, fantastiskt pris Akustisk design: Stängda | Vikt: 4g | Frekvensrespons: 20-20,000Hz | Högtalarelement: 6mm | Elementtyp: Dynamiskt | Känslighet: 107 dB | Impedans: 20 ohm | Batteritid : 7 h | Batteriliv: 23 h | Trådlös räckvidd: 10m | NFC: Nej 645 kr Läs mer hos Dustin Home SE Lätta och bekväma Öppet, detaljerat ljud Hyfsat batteriliv Lite tillbakahållen dynamik

Med TWS50 så har SoundMAGIC hittat en sweetspot när det handlar om pris och prestanda. Här får vi ett fantastiskt pris, bekväm passform, bra ljud och stöd för Bluetooth 5.0.

De här öronpropparna erbjuder ett brett och rikt ljudlandskap med en välbalancerad presentation, tillsammans med hyfsad batteritid och bra passform. Kort och gott någonting för som letar efter ett alternativ till Apples Airpods.

De här öronpropparna erbjuder ett brett och rikt ljudlandskap med en välbalancerad presentation, tillsammans med hyfsad batteritid och bra passform. Kort och gott någonting för som letar efter ett alternativ till Apples Airpods.

Läs hela vår recension av SoundMAGICs TWS50

6. Klipsch T5 True Wireless Audiophiles kommer att älska ljud och byggkvalitet hos Klipsch T5 Akustisk design: Stängd | Vikt: Ingen uppgift | Frekvensrespons: 20 Hz-20 kHz | Högtalarelement: Ingen uppgift | Hörlurstyp: Ingen uppgift | Känslighet: Ingen uppgift | Impedans: Ingen uppgift | Batteritid: 8 timmar (24 timmar i laddningsväska) | Trådlös räckvidd: Ingen uppgift | NFC: Nej Low Stock 1 123 kr Läs mer hos Proshop.se Otrolig byggkvalitet Varmt, detaljerat ljud Utmärkt batteritid Den djupa passformen kan vara obekväm

Med sitt fantastiska ljud och byggkvalitet, lång batteritid och vad som kan vara ett av de coolaste laddfodralen vi någonsin har sett, skulle vi hävda att Klipsch T5 är av de bästa modellerna på marknaden just nu.

Naturligtvis köper du en Klipsch-produkt eftersom den har det utpräglade Klipsch-ljudet, som är varmt, detaljerat och aldrig hårt. Akustisk musik är frodig och detaljerad, och detaljerna sträcker sig också till de höga topparna, vilket gör att hörlurarna kan sjunga i de högre registren utan att någonsin vara irriterande.

Batteritiden uppskattas till 8 timmar per laddning, vilket ger 24 timmar extra - det innebär att dessa äkta trådlösa hörlurar utan problem står sig under hela resan.

Läs hela recensionen av Klipsch T5 True Wireless

7. Apple Airpods Pro De perfekta öronpropparna… för Applefans Akustisk design: Stängd | Vikt: 5,4 g | Frekvensrespons: 20 Hz-20 kHz | Högtalarelement: Ingen uppgift | Hörlurstyp: Dynamiska | Känslighet: Ingen uppgift | Impedans: Ingen uppgift | Batteritid: 5 timmar (20 timmar i laddningsväska) | Trådlös räckvidd: Ingen uppgift | NFC: Ja 990 kr Läs mer hos Hifiklubben Bra brusreducering Sitter bättre än Airpods Dyrare än bättre rivaler USB-C-laddkabel

Apples äkta trådlösa öronproppar med brusreducering, Airpods Pro, levererar en mycket skönare passform och en klart mycket bättre design än originalet Airpods.

Men, givet de höga priserna, så kan man inte kalla dem för det bästa alternativet när det handlar om valuta för pengarna. Däremot kan de vara det bästa valet för Applefans.

De här tätt sittande öronpropparna erbjuder ett mycket bra ljud, och de extra mikrofonerna bidrar till att skapa en mycket fin brusreducering (speciellt i kollektivtrafiken), liksom ett transparensläge som släpper in omvärldens ljud.

Det sägs vara en ny version av Airpods på gång som kallas för Airpods Pro Lite, en billigare variant som kan släppas senare i år.

8. Jabra Elite 75t En värdig uppföljare till Elite 65t Akustisk design: Sluten | Vikt: 32 gram | Frekvensomfång: 20-20,000 Hz | Membran: 6 mm | Högtalarelement: Dynamisk | Känslighet: Ingen uppgift | Impedans: Ingen uppgift | Batteritid: 7,5 timmar | Trådlös räckvidd: 12 meter | NFC: Nej 7 timmar på en enda laddning Kompakta proppar och fodral App låter dig anpassa EQ Överväldigande, mullrig bas

Jabra Elite 75t är en förbättring av sin föregångare, Jabra Elite 65t, på nästan alla sätt - förutom tonbalansen.

Hörlurarna och laddningsfodralet är mycket mindre, batteritiden gör ett oerhört kliv framåt och närmar sig konkurrenterna och anpassningsfunktionerna som vi fick med föregångaren är kvar .

Även om de inte har den bästa ljudkvaliteten och saknar aktiv brusreducering, så är Jabre Elite 75t ett par bra äkta trådlösa hörlurar, särskilt om du ofta ar samtal med hörlurarna på.

Läs hela recensionen av Jabra Elite 75t

9. Beats PowerBeats Pro Imponerande proppar för den sportige från Beats Akustisk design: Sluten | Vikt: Ingen uppgift | Frekvensomfång: 20-20 000 Hz | Membran: Ingen uppgift | Högtalarelement: Dynamisk | Känslighet: Ingen uppgift | Impedans: Ingen uppgift | Batteritid: 9 timmar (16 timmar i laddningsasken) | Trådlös räckvidd: Ingen uppgift | NFC: Nej 1 990 kr Läs mer hos NetOnNet Paras enkelt med iOS Klockren passform Bra ljud Klumpig laddningsväska Begränsad dämpning av omgivande ljud

De nya PowerBeats Pro är inte precis vad man kunde förutse, men de är något alldeles extra - de är extremt bekväma, låter helt ok och kommer aldrig någonsin att falla r öronent.

Med detta sagt är de, enligt vår mening, Apples bästa äkta trådlösa öronproppar hittills tack vare små tillägg som det tryckminskande mikrolaserbarometriska ventilationshålet, deras längre batteritid och överlägsen ljudkvalitet. Om vi skulle välja mellan att bära dessa och AirPods, så är dessa vi skulle välja.

Läs hela recensionen av Beats PowerBeats Pro

10. Microsoft Surface Earbuds Allting som Apple kan göra kan Microsoft göra… annorlunda Akustisk design: Stängda | Vikt: 7.2g | Frekvensrespons: 20-20,000Hz | Element: 13.6mm | Elementtyp: N/A | Känslighet: N/A | Impedans: N/A | Batteritid: 8 h | Batteriliv: 16 h | Trådlös räckvidd: 10 m | NFC: Ja 2 549 kr Läs mer hos Webhallen Tjusigt, detaljerat ljud Bekväm och säker passform Designen är… distinkt Inte bästa batteritiden

När det gäller funktioner så täcker Surface Buds in det mesta men inte allt som man kanske förväntar sig av ett par premiumproppar. Det finns appbaserad justerbar EQ, aptX Bluetooth-stöd och responsiva touchkontroller. De fungerar även väldigt bra med nästan all Microsofthårdvara och mjukvara. De saknar aktiv brusreducering och passformen innebär att det läcker in omgivningsljud.

Ljudet levereras via ganska stora fullspektrumelement. ”Ganska stora” skulle för övrigt kunna vara Surface Earbuds egentliga modellnamn. 25 millimeter i diameter är stort när det handlar om öronproppar och 7,2 gram är tungt. Laddningsetuiet är inte heller direkt smidigt.

Surface Earbuds är överlag ett välkommet tillskott till den växande listan av ökta trådlösa öronproppar, och även om utseendet kanske inte faller alla i smaken, så levererar de på de två viktigaste områdena: funktionalitet och ljudkvalitet.

Läs hela vår recension av Microsoft Earbuds

11. Sennheiser CX 400BT True Wireless 'Prisvärda' Sennheisers har Apple AirPods i sikte Akustisk design: Sluten | Vikt: 5.6g | Frekvensomfång: 5-21,000 Hz | Membran: 7 mm | Högtalarelement: Dynamisk | Känslighet: N/A | Impedans: N/A | Batteritid (hörlurar): 8 timmar | Battery life (charging case): 16 timmar | Trådlös räckvidd: 10 m | NFC: Ja 2 190 kr Läs mer hos NetOnNet

Efter att ha skapat sig rykte för att vara en tillverkare av avancerade äkta trådlösa earbuds med två generationer av sina Momentum True Wireless, riktade Sennheiser nu sin uppmärksamhet mot de större namnen på marknaden, bland annat Apple, Microsoft och Sony.

Hörlurarna CX400BT har dessutom vad som krävs för att kunna hålla jämna steg med konkurrensen. De har aptX Bluetooth-anslutning, även med SBC- och AAC-codec; de har appbaserad EQ-justering; de har lyhörda touchkontroller (som kan anpassas i appen); och de kan kontrolleras med Google Assistant eller Siri.

Läs hela recensionen av Sennheiser CX 400BT

12. Jaybird Vista Nästan perfekta fitness-buds Akustisk design: Sluten | Vikt: 6g | Frekvensomfång: 20-20,000 Hz | Membran: 6 mm | Högtalarelement: N/A | Känslighet: 103 dB | Impedans: 23 Ohm | Batteritid (hörlurar): 6 timmar | Batteritid (laddningsfodral): 10 timmar | Trådlös räckvidd: N/A | NFC: N/A 1 490 kr Läs mer hos NetOnNet Omedelbar anslutning Premium-ljud IPX7-vattentålighet Begränsad batteritid

Jaybird Vista-öronsnäckorna är bland de bästa äkta trådlösa hörlurarna som finns just nu - och det är inte svårt att se varför. Med en snygg, kompakt design och funktioner som riktar sig till erfarna idrottare - samtidigt som de är lockande även för de mindre aktiva av oss.

Jaybird Vista-öronsnäckorna är inspirerade av Jaybird Run True - och de vattentåliga Run XT:s - och är mycket kompakta fitnessöronsnäckor som är både svett- och vattentåliga för att hantera alla nivåer av träning inomhus och utomhus. Eftersom de är äkta trådlösa hörlurar, behöver du inte heller oroa dig för att kablar kommer ivägen under träningspassen.

13. B&O Beoplay E8 2.0 Wireless Earphones Dyra men låter helt fantastiskt Akustisk design: Stängda | Vikt: 13 g | Frekvensrespons: 20-20,000Hz | Element: 5.7mm | Elementtyp: Elektrodynamisk | Känslighet: N/A | Impedans: N/A | Batteritid: 4 h | Batterliv: 8 h | Trådlös täckning: 30 meter | NFC: Ja Utmärkt ljud Otrolig design Lätta att komma igång med Kan kännas en aning tajta

Låt oss få en sak ur världen på en gång. B&O Beoplay E8 här bland de snyggaste och dyraste äkta trådlösa öronproppar som finns på marknaden.

Ljudkvalitén är tvivelsutan helt enastående, och du kan justera ljudet för att passa din smak med hjälp av den tillhörande Beoplay-appen för Android och IOS.

Men även om man inte håller på och pillar med ljudet, så är E8 2.0:s ljud krispigt och klart, med tydligt snärt i basen. Det finns ingen brusreducering, vilket kan avskräcka vissa konsumenter i den här prisklassen.

Men även om man inte håller på och pillar med ljudet, så är E8 2.0:s ljud krispigt och klart, med tydligt snärt i basen. Det finns ingen brusreducering, vilket kan avskräcka vissa konsumenter i den här prisklassen.

Läs hela vår recension av Beoplay E8 2-0

14. Audio-Technica ATH-CKS5TW Kraftfull bas och kraftig batteritörst Akustisk design: Stängda | Vikt: 8g | Frekvensrespons: 5Hz - 40kHz | Element: 10mm | Elementtyp: Dynamiska | Känslighet: 110 dB | Impedans: 16 Ohm | Batteritid: 45 timmar | Trådlös räckvidd: Ingen uppgift | NFC: Ingen uppgift Low Stock 1 389 kr Läs mer hos Proshop.se Låter bra Bra batteritid Tunga Krångligt etui

Med lovande batteritid och fin basförbättring tillsammans med Audio-Techicas klassiska neutrala ljud, så har ATH-CKS5TW en hel del som talar för dem.

De här öronpropparna har bland de mest välavvägda och snygga ljudprofiler vi någonsin upplevt, men den dåliga passformen drar ned helhetsintrycket.

Det här är förstås något som varierar från person till person, och det beror ju bland annat på hur stora dina öron är, men alla användare lär hur som helst bli irriterade på det medföljande etuiet för eller senare. Ljudkvalitén kan trots det vara värd besväret.

Läs hela vår recension av Audio-Technica ATH-CKS5TW

15. Sony WF-SP800N Smart brusreducering Akustisk design: Stängda | Vikt: 9.3g | Frekvensrespons: Ingen uppgift | Element: Ingen uppgift | Elementtyp: Dynamisk | Känslighet: Ingen uppgift | Impedans: Ingen uppgift | Batteritid: 18 timmar | Trådlös räckvidd: Ingen uppgift | NFC: Ingen uppgift 1 790 kr Läs mer hos Kjell & Company Klassisk brusreducering Vatten- och svättsäkra Stöd för 360-ljud Sitter tajt

Sonys senaste äkta trådlösa hörlurar, WF-SP800N, är ett trippelhot. De är IP5-klassade och klarar både svett och damm, men fungerar även mycket bra för pendlare, då de har inbyggd brusreducering. Det här är ganska ovanligt när det kommer till träningsfokuserade öronproppar, och de fungerar även bra för krävande musikentusiaster då de har stöd för Sonys nya ljudformat 360 Reality Audio.

De kan bli lite obekävma att bära under längre perioder, och basen är lite för otydlig för vår smak, men de är fortfarande värda att kolla in.

De kan bli lite obekävma att bära under längre perioder, och basen är lite för otydlig för vår smak, men de är fortfarande värda att kolla in.

Läs vår recension av Sony WF-SP800N

Allt om Airpods

Apple Airpods, då?

Apple AirPods (2019) Lurarna alla vill slå Akustisk design: Open-back | Vikt: 4 gram | Elementtyp: Dynamisk | Batteritid: 20 h | Trådlös räckvidd: 10m | NFC: Nej 1 390 kr Läs mer hos NetOnNet Snabb parning Trådlös laddning Trådlöst laddningsetui kostar extra Inget förbättrat ljud

Apple uppgraderade sina populära trådlösa öronproppar Airpods i mars 2019.

Den andra generationen innebär ingen jätteförbättring av föregångaren, men bjuder ändå på en del coola funktioner som kan göra dem värda att titta närmare på, speciellt omdu använder Iphone.

Den klassiska och ikoniska Appledesignen från originalpropparna finns kvar och ljudkvalitén har inte förändrats ett dugg. Det låter bra, men propparna ligger inte på par med de bästa propparna i den här guiden. Den stora uppdateringen utgörs av H1-chippet, som gör uppkopplingen och batterilivet bättre och som medger att man använder röstassistenten Siri.

Airpods i 2019 års utgåva kommer även med ett tillval i form av ett laddningsetui som kan användas med en Qi-kompatibel laddningsmatta. Det här innebär att man slipper koppla etuiet till strömförsörjning med en sladd.

Precis som föregångarna så är nya versionen av Airpods superenkla att para med sin enhet, men de är optimerade för Iphone. De bästa äkta trådlösa hörlurarna ger mer flexibilitet när det handlar om enheter, och kan erbjuda ett överlägset ljud och snyggare design.

There’s also no getting away from the fact that these are an expensive pair of headphones, and for that kind of money we think that you can find better products elsewhere – especially if you're looking to pair with anything other than an iPhone.

Det går inte att undgå att det här är ett par dyra öronproppar, och för de pengar vi snackar om här kan du hitta bättre produkter på annat håll, speciellt om du ska använda propparna med någonting annat än en Iphone.

Läs vår recension av Apple Airpods (2019)

Uppdatering: Airpods får en firmwareuppdatering som kommer att göra det enklare att växla mellan olika enheter medan du lyssnar.

Den nya auto-switchfunktionen innebär att Airpods kan växla mellan enheter automatisk ”på ett magiskt sätt”.

Om du till exempel precis har lyssnat färdigt på en podcast på din telefon, så kan du plocka upp din Ipad och kolla på en tv-serie och Airpods kopplar automatiskt upp sig mot den enheten istället. Det är en snygg funktion, och ännu ett sätt för Apple att knyta Airpods närmare sitt ekosystem.

Det här är äkta trådlösa öronproppar

Äkta trådlöst vs trådlöst: Vad är skillnaden?

Trådlösa hörlurar är traditionella heltäckande hörlurar utan sladd. Två kåpor som sitter ihop med en bygel. Vill du veta mer så kolla in vår sammanställning över de bästa trådlösa hörlurarna.

Trådlösa öronproppar har funnits en tid, i princip sedan Bluetooth uppfanns. De får sin kraft via batterier och kopplas inte in fysiskt till din telefon. De har en sladd som förbinder de båda propparna, och ibland finns även ett band som löper runt nacken. Kolla in de bästa trådlösa öronpropparna här.

Äkta trådlösa öronproppar – fokus i den här guiden – har inga sladdar alls. Om trådlösa öronproppar medger att du befinner dig en bit ifrån ljudkällan så innebär äkta trådlöas öronproppar en ännu större frihet, eftersom du till och med slipper sladden mellan propparna.

De bästa åkta trådlösa öronpropparna – snabböverblick