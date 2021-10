iPad mini (2021) har etter sigende nok et problem med skjermen

Bare én uke etter at det ble avslørt at iPad mini (2021) har et utbredt problem med såkalt jelly scrolling (skjermbildet oppdateres ujevnt, hvilket er særlig synlig når man eksempelvis leser artikler), har det dukket opp nok et problem med nettbrettets skjermpanel.



Som en bruker på Reddit merker seg har Apples seneste mininettbrett et problem med «misfarging og forvregning», ifølge tittelen på forumtråden.



Innleggets forfatter merket at om man trykker med litt hard finger på skjermen, så får man en del misfargede flekker i andre deler av bildet – hvilket en del av medkommentatorene på nettstedet kunne bekrefte at enheten deres også led av.

Problemet skal etter sigende oppstå når man holder nettbrettet i portrettmodus og trykker på skjermen – hvorpå tre prikker dukker opp i øvre del av skjermen, i forskjellige områder. Forfatteren av innlegget sier at det er mer merkbart om man bruker mørk modus, og anbefaler at man bruker Notater-appen for å sjekke om enheten man bruker har problemet.



Da vår testperson hadde iPad mini (2021) inne til test var det ingen slike problemer å spore, så det later til at ikke alle enheter er belemret med prikkene, men forfatteren av innlegget sier at feilen var å finne i både den opprinnelige enheten vedkommende ble tilsendt, det nye nettbrettet hen ble tilsendt og en hel rekke andre enheter i en Apple Store, så det ser ikke ut til at problemet er spesielt sjeldent heller.



Hvis mange nok iPad-brukere har merket seg et slikt problem med skjermen, så kan det være at dette er et utbredt fenomen, ikke spesielt vanskelig å reprodusere og muligens en faktisk maskinvarefeil med de nye nettbrettene. Vi har tatt kontakt med Apple, i håp om at vi kan få mer innsikt i den potensielle feilen.

Kommentar: Vil Apple trekke tilbake iPad mini (2021)?

I det ovennevnte Reddit-innlegget sier innleggsforfatter at en Apple Store-medarbeider «var veldig overrasket, og nevnte at jeg burde ha en tilbaketrekning av produktet i mente – han sa han ikke ville blitt overrasket om noe slikt ville skje.»



Man bør selvfølgelig ikke sette all sin lit til et sitat fra en butikkansatt, men siden enheten nå både har et jelly scrolling-problem og et problem med misfarging, så er det tydelig at sjette generasjon Apple iPad mini har sitt å slite med.



Det er sjelden Apple foretar storstilte tilbaketrekninger av produkter, men på selskapets hjemmeside kan du finne en liste over tilfeller der enkelte produkter med spesifikke problemer har måttet blitt trukket tilbake. Som sagt skjer ikke dette ofte. Det var fire tilfeller i 2020, og det har vært ett tilfelle i 2021, så langt. Forrige gang det skjedde var det snakk om et problem med enkelte iPhone 12-enheter som ikke produserte lyder når man var i en samtale.



Det er med andre mulig – gitt at omfanget er av en viss størrelse – at Apple kommer til å legge til iPad mini (2021) på den ovennevnte listen. Det betyr ikke nødvendigvis at du trenger å sende tilbake nettbrettet ditt. Dette avhenger av om du faktisk opplever problemet, og hvis du ikke synes det er sjenerende, så trenger du heller ikke å foreta deg noe.



Uansett hvordan vi vrir og vender på det vet vi i alle fall, på bakgrunn av Reddit-brukerens opplevelser, at det allerede nå er mulig å få byttet inn en enhet med problemer, og få en ny. Problemer med misfarging er dog såpass ferske at det kan være verdt å vente på videre uttalelser fra Apple før du går videre med saken.