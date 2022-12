Beste billige smartklokke 2022: Her er våre testvinnere

Included in this guide:

Beste billige smartklokke

Er du ute etter den beste billige smartklokken og lurer på hvilken du burde kjøpe? Da har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår toppliste over de beste smartklokkene for øyeblikket. Her samler vi alle modellene som er best i test. Oversikten oppdateres med jevne mellomrom for å hele tiden gi deg en oppdatert liste.

Vi har med ett unntak testet alle smartklokkene du finner i denne topplisten. I testene våre ser vi på faktorer som blant annet batteritid, konstruksjonskvalitet, funksjoner og design. Vi tar naturligvis også de billige smartklokkens pris med i vurderingen, før vi gir modellen en plass på vår toppliste. Her er vi ute etter modeller som koster under 1500 kroner (selv om Apple sniker seg litt unna dette kravet).

Er du ute etter å spare penger, finner du en rekke flotte og billige smartklokker i oversikten nedenfor.

Beste billige smartklokker 2022: Kort oversikt

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

Fitbit Versa 2 – beste billige smartklokke Amazfit Bip U Pro – beste ultrabillige smartklokke Garmin Forerunner 55 Apple Watch Series 3 Garmin Descent G1

De beste billige smartklokkene i 2022

Fitbit Versa 2 beviser at rimelige smartklokker kan konkurrere med mange av de mer avanserte modellene. (Image credit: Future)

1. Fitbit Versa 2 Den beste billige smartklokken Spesifikasjoner OS: Fitbit OS Kompatibilitet: Android, iOS Skjerm: 1,37" 300 x 300 Prosessor: Ikke angitt Innebygget lagringsplass: 2,5 GB Batteritid: Omtrent 5 døgn Lademetode: Magnetisk plugg IP-klassifisering: WR50 Tilkobling: Bluetooth 4.0 og 802.11 b/g/n Wi-Fi specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Forbedret, lettvektig utforming + Alltid-på-skjerm kan aktiveres + God batterikapasitet Grunner til ikke å kjøpe - Mangler GPS - Ikke Spotify-avspilling uten nettilkobling

Fitbit Versa 2 beviser at rimelige smartklokker kan konkurrere med mange av de mer avanserte modellene. Selv om den begynner å dra litt på årene og er etterfulgt av både Versa 3 og Versa 4, er den fortsatt den beste billige smartklokken. Den kan skilte med en mengde flotte funksjoner enhver budsjettorientert treningsentusiast vil kunne verdsette.

Versa 2 gjorde et solid inntrykk i vår test. Brukergrensesnittet er veldig brukervennlig, slik at det også er enkelt for nybegynnere å komme i gang. Det er flott med tilgang til Alexa, men vi opplevde funksjonen som inkonsekvent under bruk. Her får du dessverre ingen GPS, men har man med seg mobilen på løpetur, får man kartlagt det man trenger.

Les vår test av Fitbit Versa 2 (Åpnes i ny fane)

Amazfit Bip U Pro er utstyrt med GPS. (Image credit: Srivatsa Ramesh )

2. Amazfit Bip U Pro Beste superbillinge smartklokke Spesifikasjoner OS: RTOS Kompatibilitet: Android 5+, iOS 10+ Skjerm: 1,43" 320 x 302 Prosessor: Ikke angitt Innebygget lagring: Ikke angitt Batteritid: 5 dager Lademetode: Magnetisk plugg IP-kalssifisering: 5 ATM Tilkobling: Bluetooth 5.0 specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + innebygget GPS + Helse- og sporingsfunksjoner + Presis søvnsporing Grunner til ikke å kjøpe - App sync issue - Notification management

Amazfit Bip U Pro er den beste ultrabillige smartklokken. Produsenten er kjent for sine pålitelige og velkonstruerte smartklokker i billigklassen. Akkurat denne modellen er en forbedret versjon av Bip U. Den har flotte egenskaper som innebygget GPS og integrert taleassistent (Amazon Alexa). Denne modellen er faktisk en av ytterst få billige smartklokker som har GPS. Og den gir også gode resultater.

Dette er kanskje det viktigste tilskuddet til denne modellen, som også kan skilte med en rekke andre ypperlige egenskaper, som søvnsporing, blodoksymeter, åndedrettssporing og flere enn 60 øvelser og aktiviteter. I tillegg til et kamera.

Les vår test av Amazfit Bip U Pro (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Future)

3. Garmin Forerunner 55 Beste billige smartklokke til løping Spesifikasjoner OS: Garmin OS Kompatibilitet: Android 7+, iOS 13+ Skjerm: 1,04" 208 x 208 Prosessor: Ikke angitt Innebygget lagring: Ikke angitt Batteritid: Inntil 2 uker Lademetode: USB-A IP-klassifisering: 5 ATM Tilkobling: 2,4 GHz trådløst specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Treningsforslag + Forslag til restitusjonstid + Godt designede kontroller Grunner til ikke å kjøpe - Skjerm med ganske lav oppløsning - Ikke søvn-widget

Garmin Forerunner 55 er markedets beste smartklokke til løping. Den er en innstegsmodell, og koster dermed mindre enn mange andre avanserte smartklokker. Men den er en gjennomtenkt modell med brukervennlig utforming. I vår test opplevde vi treningsunksjonene som nyttige, ettersom de ikke bare oppmuntrer nybegynnere, men også øker antallet aktiviteter og gjør det mulig å oppdage nye. Den anbefalte restitusjonstiden etter hver økt er en flott bonus.

Klokken har også Garmins glimrende innebygde GPS, so i vår test etablerte posisjonen utrolig kjapt og ga svært presise målinger. Den topper listen av de mange verktøyene som vil gjøre deg til en bedre løper.

Les vår test av Garmin Forerunner 55 (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Future)

4. Apple Watch Series 3 Beste billige Apple Watch Spesifikasjoner OS: watchOS Kompatibilitet: iOS 11+ Skjerm: 1,65" 312 x 390, 1,5" 272 x 340 Prosessor: S3 SiP med tokjerners prosessor Innebygget lagring: 8 GB – 16 GB Batteritid: 18 timer Lademetode: Magnetisk plugg, trådløs IP-klassifisering: WR50 Tilkobling: Bluetooth 4.2 og 802.11 b/g/n Wi-Fi specifications Storage Size 8GB Screen Type OLED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Grei batteritid + Klar og lyssterk skjerm + Fantastiske treningsfunksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Bare kompatibel med iPhone - Siri fremdeles ustabil

Apple Watch Series 3 begynner å dra på årene, men den er uansett den eneste egentlige billigmodellen for Apple entusiaster – men Watch SE kan være verdt å vurdere for deg som har et litt mer fleksibelt budsjett. Apple Watch Series 3 støtter ikke 4G, men den gir deg likevel mye for pengene – med gode treningsfunksjoner for deg som trives best i Apple-miljøet.

WatchOS 9 er dessverre ikke kompatibelt med denne smartklokken, men det er ikke noe problem om du ikke er ute etter hver bidige oppdatering som kommer. Likevel er altså denne klokken et godt valg. Den klarer å motivere til en sunnere og mer aktiv livsstil med egenskaper som forbedret pulsmåling, daglig inspirasjon og en pålitelig GPS. Den kan også holde følge med høyintensitetsintervalltrening, overvåke et stort antall øvelser og kobles til diverse treningsutstyr. Det er ikke verst til å være en rimelig smartklokke.

Les vår test av Apple Watch Series 3 (Åpnes i ny fane)

Garmin Descent G1 er en flott smartklokke med funksjoner for dykking. (Image credit: Garmin)

5. Garmin Descent G1 Beste billige klokke til dykking Spesifikasjoner OS: Garmin OS CompatibilityKompatibilitet: Android, iOS Skjerm: 0,9" 176 x 176 Prosessor: Ikke angitt Lagring: Ikke angitt Batteritid: Opptil 48 dager Lademetode: USB-A IP-klassifisering: 10 ATM Tilkobling: Bluetooth, ANT+ Dagens beste tilbud View at Garmin (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Flott til hverdagsbruk, med egne funksjoner for dykking + Langt billigere enn andre alternativer Grunner til ikke å kjøpe - Not as powerful as dive computers - Still pretty expensive if you’re just looking for a smartwatch

Garmin Descent G1 er en anbefalt klokke for alle dykkeinteresserte for alle som er ute etter et billig alternativ. Vanligvis er spesialiserte klokker av denne typen dyre, men med denne kokken får man for en billig penge tilgang til en rekke avanserte dykkefunksjoner. Skjermen er krystallklar i dykkemodus, knappene er sikret mot lekkasjer og den tåler dyp på inntil 100 meter. Her får du dessuten flere dykkermodi. 3-aksers kompass og dybdemåling er heller ikke så verst. Man får dessuten mer alminnelige funksjoner som helseovervåkning, biometrikk og søvnsporing. Ved dykking har klokken en batteritid på 25 timer, mens den holder det gående i opptil fire måneder når den bare er i bruk som smartklokke.

Billige smartklokker: Vanlige spørsmål

Hvordan velger du den beste billige smartklokken til din bruk? I tillegg til prisen, er det viktig å sjekke kompatibiliteten med telefonen din, ettersom enkelte smartklokker for eksempel ikke er kompatible med en iPhone. Batterilevetiden og funksjonene er naturligvis også viktige. For deg som løper, er det viktig å få den beste billige smartklokken for løping, da den vil ha løpespesifikke funksjoner som andre kanskje ikke har. Hvis du trenger å spore søvnen din, er lengre batterilevetid absolutt viktig, ettersom du ikke ønsker å lade to ganger om dagen. Ikke forvent at de nyeste Apple- eller Samsung-flaggskipene er på listen, da de har en tendens til å koste mye mer. Der er dermed utenfor rekkevidde for folk som er ute etter et billigere alternativ. Men, som vi nevnte tidligere, kan «billig» være relativt. En billig vanlig smartklokke kommer til å være betydelig rimeligere enn en budsjettsmartklokke for dykkere. Husk å ha dette i bakhodet når du ser på alternativene dine.