Beste hybride smartklokke 2022: Disse modellene er best i test

Beste hybride smartklokke: Her er Techradars testvinnere

Er du ute etter den beste hybride smartklokken og lurer på hvilken du burde kjøpe? Da har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår toppliste over de beste smartklokkene for øyeblikket. Her samler vi alle modellene som er best i test. Oversikten i oppdateres med jevne mellomrom for å hele tiden gi deg en oppdatert liste. Hybride smartklokker har et klassisk utseende med mekaniske visere og likevel en rekke smartfunksjoner. Husk å lese om de ulike modellene før du bestemmer deg!

Vi har testet alle de hybride smartklokkene du finner i denne topplisten. I testene våre ser vi på faktorer som blant annet batteritid, konstruksjonskvalitet, funksjoner og design. Vi tar også smartklokkens pris med i vurderingen, før vi gir modellen en plass på vår toppliste.

Beste hybride smartklokker i 2022: Kort oversikt

Beste hybride smartklokker i 2022

Withings Move ECG er av våre absolutte favoritter. (Image credit: Future)

1. Withings Move ECG Hybridklokke med EKG specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Elegant design + 12 måneders batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Plasten skrapes lett opp - Pulsmåleren fungerer bare sammen med EKG

En av våre absolutte favoritter blant de hybride smartklokkene kommer fra Withings og leveres med EKG (elektrokardiogram). Denne funksjonen kan vise deg om du har atrieflimmer, en tilstand som får hjertet til å slå ujevnt.

Teknologien er ikke så fryktelig presis, men den har vært tatt i bruk på blant annet Apple Watch (Åpnes i ny fane), og utslagene den gir, kan fortelle deg om du burde oppsøke en lege.

Withings Move ECG er en lekker og veldesignet hybrid smartklokke som leveres med en imponerende rekke aktvitetsfunksjoner. Den er heller ikke den dyreste klokken på denne listen.

Les vår test av Withings Move ECG (Åpnes i ny fane)

Withings Steel HR en liten hybrid smartklokke med et elegant utseende. (Image credit: Withings)

Er du på jakt etter en liten hybrid smartklokke med et elegant utseende – med bulsmåler og en behagelig rem til løping? Da kan Withings Steel HR, av og til kjent som Nokia Steel HR, være det beste alternativet for deg.

Den har en liten, sekundær urskive som viser dagens antall skritt (og du kan sette deg mål for dette i appen), og det er dessuten en liten skjerm som viser andre statistiske data.

Hvis du vil sjekke pulsen, dukker dette tallet opp på skjermen sammen med antall skritt og varsler om oppringninger, meldinger og kommende begivenheter i kalenderen.

På høyre side av klokke en det en fysisk knapp som er forkledd som en krone, og klokken er vanntett, slik at du kan ha den på deg i dusjen.

Les vår test av Withings Steel HR (Åpnes i ny fane)

Garmin Vivomove HR er en elegant sak fra Garmin. (Image credit: Garmin)

3. Garmin Vivomove HR Kanskje den flotteste Garmin-klokken Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God sporing av aktiviteter + Grei batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Vanskelig å lese skjermen i sollys - Klønete berøringsskjerm

Garmin Vivomove HR er kanskje den mest sporty klokken i denne oversikten, men du må ikke la deg forvirre av Garmin-navnet. Vivomove HR byr ikke på det samme som de avanserte sportsklokkene (Åpnes i ny fane), som for eksempel Fenix-serien.

Men her får du blant annet en pulsmåler og skritteller, og den har også funksjoner som registrerer aktiviteter i treningstudio, som innendørs utholdenhetstrening eller repetisjoner i vekttrening.

Vivomove HR fungerer også i bassenget, ettersom den er vanntett. Men den er ikke så god til sporing av svømming, så til denne oppgaven er det nok bedre å skaffe seg en svømmeklokke (Åpnes i ny fane). Men her får du stressmåling, noe det er sjelden å oppleve med hybridklokker, og vi opplevde den som velfungerende.

Hvis du er ute etter en flott utseende klokke med enkelte skjulte aktivitetsfunksjoner, kan Vivomove HR være et utmerket valg for deg.

Les vår test av Garmin Vivomove HR (Åpnes i ny fane)

Withings Steel HR Sport velegnet for flere aktiviteter enn flere av konkurrentene i denne oversikten.

Withings Steel HR Sport er svært lik modellene Withings Steel og Withings Steel HR (tidligere solgt som Nokia-modeller), men selv om designet er mer eller mindre det samme, er det også noen vesentlige forskjeller.

Den har fått noe bedre varslngsfunksjoner og tillegg til en VO2 Max-måler (for oksygenopptaket) som bidrar til at du kan følge utviklingen i formen din over tid – og forbedre den.

Batteriet skal holde det gående i omtrent én måned før opplading, og med GPS og pulsmåler er klokken velegnet for flere aktiviteter enn flere av konkurrentene i denne oversikten.

Les vår test av Withings Steel HR Sport (Åpnes i ny fane)

Withings Move har et unikt design. (Image credit: Withings)

Withings Move er en av de billigste enhetene på denne listen, og den gir deg modeller i flere spennende farger å velge mellom. Dette er et godt valg for deg som ikke har behov for så mange aktivitetsfunksjoner og du bare trenger å få opp daglig skrittelling og søvmåling samtidig som du får deg en elegant sak rundt håndleddet.

Her får du ifølge Withings en batteritid på 18 måneder, og selv om klokken ikke leveres med avanserte funksjoner som pulsmåler, kan den gjøre flere andre registreringer.

Høydepunktene her er imidlertid designet og prisen, og selv om klokken ikke henvender seg til ihuga treningsentusiaster, er den en utmerket hybridklokke.

Les vår test av Withings Move (Åpnes i ny fane)

Batteriet i en Fossil Q Commuter kan holde det gående i mer enn et år. (Image credit: Fossil)

6. Fossil Q Commuter Enkel og stilig Grunner til å kjøpe + Stilig design + Ett års batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Svært enkel aktivitetssporing - Varslene merkes ikke alltid

Fossil Q Commuter er en av de mest elegante hybride smartkokkene på markedet. Fossil har spesialisert seg på hybridkokker, men de lager også Wear OS (Åpnes i ny fane)-modeller, og Q Commuter er den flotteste i familien. Man kan velge mellom en rekke utførelser og remmer, slik du kan finne den som kler deg best.

Q Commuter gir en rekke varsler, men det er av og til vanskelig å merke disse, ettersom vibrasjonen ikke er spesielt kraftige. Antallet funksjoner er ellers ganske beskjedent.

Et solid høydepunkt er imidlertid batteriet, som kan holde det gående i mer enn et år.

Les vår test av Fossil Q Commuter (Åpnes i ny fane)

Videre lesning

Hybride smartklokker – vanlige spørsmål

Hva er en hybrid smartklokke? Alle vet hva en klokke er, og i dag kan de fleste av oss også identifisere en smartklokke. Men hva er en hybrid smartklokke, og hvorfor lager så mange merker dem? Kort fortalt blander en hybrid smartklokke et tradisjonelt, mekanisk klokkedesign med moderne smartklokketeknologi som kan registrere og spore kondisjon, sende varsler, overvåke pulsen og mye mer. Det er derfor det kalles en hybrid, ettersom den plasserer seg et sted på veien mellom en vanlig klokke og en smartklokke. Men noen av dem er smartere enn andre. Garmin Vivomove HR er eksempelvis en hybrid smartklokke med en diskret skjerm, aktivitetssensorer og en pulsmåler pakket inn i et minimalistisk design. Fossil Q Accomplice ser på sin side langt mer ut som en vanlig, eksklusiv klokke. Selv om den har noe treningssporing, er den svært enkel og ikke rettet mot brukere som er ute etter et treningsverktøy.

Klokken Fossil Q Accomplice kan fort bli forvekslet med en vanlig, mekanisk klokke.

Altså er ikke nødvendigvis en hybrid smartklokke fullpakket med avansert teknologi. Noen enheter har bare én eller to smartklokkefunksjoner, mens andre kan minne mer om smartklokker enn deres hybride ekvivalenter. En av de største forskjellene mellom en hybrid smartklokke og en vanlig smartklokke er designet. Vanligvis har en hybrid smartklokke ikke en lyssterk berøringsskjerm og den ser mye mer ut som en vanlig klokke enn fullverdig smartklokker som Apple Watch eller Fitbit Ionic.

Apple Watch 8 er utvilsomt en rendyrket smartklokke. Du ser lett forskjellen. (Image credit: TechRadar)

Den andre store forskjellen er batterilevetiden. Uten haugevis av smartfunksjoner og en skjerm som slynger ut en lysstyrke på 1000 når den er på, har hybridklokker en tendens til å holde ut mye lenger enn sine smartere kolleger før de trenger lading – og noen trenger ikke engang lading i det hele tatt. Noen brukere vil garantert til å savne den lyssterke skjermen, det supermoderne designet og ekstra smarte funksjoner. Men for mange andre er den lengre batterilevetiden, den tradisjonelle urskiven og kanskje også det ofte langt mer tiltalende designet langt mer forlokkende.

Hva er så bra med hybride smartklokker En av de største forskjellene mellom en smartklokke og en hybrid smartklokke er designet deres. Ettersom de fleste ligner tradisjonelle klokker, er de ofte stiligere og mindre åpenbart teknologiske. Dette er ofte tiltalende for noen, spesielt de som ønsker å prøve ut noen smarte funksjoner, men elsker et tradisjonelt klokkedesign og helst kjøper håndleddspryd fra tradisjonelle klokkeprodusenter. For eksempel har Fossil, et merke som har skapt tradisjonelle klokker i flere tiår, laget en rekke smartklokker og hybrider de siste årene. Mange vil sannsynligvis føle seg mer hjemme med en Fossil-merket hybridklokke og sette lit til dens nøyaktighet og design. Designet appellerer til dem som liker at klokkene deres ser ut som klokker, enten det er fordi de er vant til den typen design eller opplever at de står bedre til livsstilen eller antrekket deres. Det er også mange andre fordeler med et design som ligner en vanlig klokke. For eksempel er de fleste hybride smartklokker vanntette, standardstørrelsen betyr at du kan velge og vrake fra et stort utvalg av remmer, og ofte er utformingen bedre tilpasset brukere med mindre håndledd. Men den største fordelen ved en hybrid smartklokke fremfor en smartklokke er batterilevetiden. Fordi hybride smartklokker rommer mindre teknologi og ikke har en lyssterk berøringsskjerm, er batterilevetiden deres mye mer imponerende.

Fossil Q Commuter er en elegant klokke med enkelte smarte finesser.

Eksempelvis har hybride modeller som Misfit Command og Fossil Q Commuter batterier som skal vare et år. Mens en annen hybrid med HR-sporing, som Garmin Vivomove HR, har et batteri som varer i 4 dager med alle smarte funksjoner på og rundt 2 uker med dem avslått. Det er stor forskjell mellom hvor smarte de hybride smartklokkene er, og derfor hvor lenge batteriet sannsynligvis vil vare. Men uansett klarer de seg fortsatt bedre enn mer standard smartklokker. Det betyr generelt at hybride smartklokker stort sett vinner batterikrigen. Men det avhenger uansett noe av hvordan du bruker enheten din.