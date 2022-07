En Apple Watch 8 på 2 tommer høres kanskje tullete ut – men er det egentlig for stort?

Gjør deg klar, nå får du snart langt større skjermer på håndleddet ditt: Det seneste fra smartklokke-ryktemølla er at Apple Watch 8 kommer til å få en enorm skjerm, på 50 mm (først omtalt av 9to5Mac (opens in new tab)), hvilket gjør den nye armpryden langt større enn forgjengeren.



I praksis vil det si at man nå vil labbe rundt med en klokke med en skjerm på nesten to tommer, og det vil nok være litt i overkant for mange.



Vi kan nær sagt garantere at om du skravler om slike smartklokke-størrelser med teknologi-interesserte kompiser, så vil mange bære seg over hvor store duppedingser er nå til dags, alt fra TV-er til smarttelefoner.

Hvis du titter i lomma til nerde-kompisene dine, så vil du antakeligvis finne telefoner som er litt mindre enn gjennomsnittet. Kanskje er det til og med snakk om noe så lite som en iPhone SE, på 4,7 tommer, en mobil i miniformat sammenlignet med moderne standarder.



Vi husker likevel godt hvordan det var å bruke telefoner som Dell Streak – en av de første enhetene som kom seg over fem tommer – det føltes ut som å snakke inn i et skateboard i 2010. Altfor stor og uhåndterlig, ingen kunne tenke seg at telefoner på den størrelsen ville være interessant for hvermannsen.



I 2022 er historien en annen. En telefon på 5 tommer regnes som liten – og en Apple Watch 8 med en skjerm på 2 tommer vil nok antakeligvis bli normalisert relativt raskt. En skal ikke se bort i fra at den nye armpryden dukker opp på vår liste over de beste smartklokkene heller,



Nyheten om at Apple-klokkene nå gjør et byks i størrelse stammer fra den velrennomerte analytikeren Ross Young, som tok i bruk Twitter da han «bekreftet» den nye Apple Watch-størrelsen – og responsen på nett vitner om at en hel del folk helt klart ser for seg at de vil takle overgangen.

Er en Apple Watch på 50 mm for stor?

Det er selvfølgelig også andre som ikke vil ha noe å gjøre med slike monsterklokker. Det er tross alt gode grunner til at Apple lager 40/41 mm-varianter av Watch. Det finnes mer enn nok folk som ikke liker å ha tunge Apple Watch-vedheng hengende.



Moteverdenen, på sin side, har lagt sin elsk på overstadig stort tilbehør til håndleddet, og man skal ikke se bort i fra at Apple lar seg friste av all den gratis markedsføringen som blir med på lasset når moteikoner sprader rundt med Apple Watch som en del av habitten.



En Apple Watch 8 på 2 tommer kan nok ende opp som et «statement», men det vil også åpne for plass til en hel del teknologiske krumspring. En urkasse på den størrelsen kan innebære større batteri, og dermed et mindre behov for å lade (gitt at skjermen ikke sluker altfor mye strøm.) Det vil ikke være snakk om noe i nærheten av batteritiden til de beste Garmin-klokkene, selvfølgelig – Fenix 7 kan vi for eksempel bruke i tre uker (i smartklokke-modus) før vi må lade, og en noe større skjerm i Apple Watch 8 vil ikke kunne utfordre de mer sportsorienterte modellene.

En større skjerm vil åpenbart også gi brukerne mer plass å feste øynene på, og om en mer aktivitetsfokusert klokke dukker opp, en Apple Watch 8 Rugged Edition for eksempel, ment spesifikt til sportsidioter, så kommer en stor skjerm godt med.

Større skjermer er vanlig i sportsklokker – så det burde ikke være noe problem for Apple å legge til en millimeter eller to. (Image credit: Andrew Williams)

Er du midt i en 800-meter, trener intervall eller utpå sjøen i kajakk, så får du bare et øyeblikk her og der til å sjekke tallene dine – i slike tilfeller vil en større skjerm ha en faktisk nytteverdi.



Hvis en større Watch-modell ender opp på markedet vil Apple også kunne forsvare et prishopp. Vi anslår at en Apple Watch på 50 mm ender opp på minst 7000 kroner, basert på tidligere priser.

Hadde denne nyheten kommet for et par år siden, ville vi regnet med at en høyere pris ville vært et genuint problem, men nå som de aller største Apple-telefonene er såpass ettertraktet (iPhone 12 og 13 Pro Max er svært populære, spesielt i Norge), så kan det virke som om større rett og slett er bedre, i alle fall i tilfellet Apple.



Om vi får servert en større versjon av Apple Watch 8 ved neste korsvei gjenstrå å se – men om den faktisk dukker opp, så er vi med på leken. Store klokker er faktisk litt kult.