Sony presenta nuevos colores para sus audífonos INZONE H9Ⅱ y E9

¿Eres de los que agradece que las marcas se preocupen por ofrecer diferentes variantes a la hora de hablar de acabados, ya sea en audífonos, smartphones etc? De ser así, te tenemos noticias, pues Sony anunció que dos de sus productos INZONE, estrenan nuevos acabados, por un lado los INZONE H9Ⅱ le dan la bienvenida a la edición Fnatic, inspirada en el característico naranja del equipo, mientras que los in-ear con cable INZONE E9 llegan ahora en violeta cristal.

Los INZONE H9Ⅱ Fnatic Edition combinan el característico color naranja de Fnatic con el diseño de los audífonos. Con esta nueva edición, los INZONE H9Ⅱestarán disponibles en tres opciones: negro, blanco y Fnatic Edition. Por su parte, los INZONE E9 incorporan el violeta cristal, inspirado en la identidad de marca de INZONE. Así, estarán disponibles en negro, blanco y violeta cristal. Este mismo acabado también está disponible en los INZONE Buds, creando una gama unificada en color violeta cristal.

Desarrollados en colaboración con el equipo de esports Fnatic, los INZONE H9 Ⅱ y los INZONE E9 están diseñados para competir, especialmente en juegos FPS. Para su desarrollo se han combinado la experiencia de Fnatic en los videojuegos, las aportaciones de sus jugadores profesionales y la tecnología de sonido de Sony.

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INZONE E9 (Image credit: Sony)

Los INZONE H9 Ⅱ ofrecen un sonido claro y preciso, con el que podrás distinguir incluso los pasos que se oyen a distancia, además de unos graves profundos. Incorporan una unidad de altavoz basada en la de los audífonos inalámbricos con Noise Cancelling WH-1000XM6 de Sony. Su ecualizador optimizado para juegos FPS mejora aún más la claridad del sonido durante las partidas. Además, su diseño ligero permite jugar cómodamente durante largas sesiones, con una autonomía de hasta 30 horas.

Los INZONE E9 cuentan con la primera estructura totalmente cerrada y carcasa sellada de Sony que, junto con las almohadillas aislantes del ruido, ofrece una reducción pasiva del ruido superior para un sonido más nítido. Ayudan a bloquear tanto el ruido de las multitudes en los torneos profesionales como las distracciones cotidianas de fondo. Su diseño compacto y su ajuste de baja presión, junto con las almohadillas híbridas de varios tamaños, también garantizan un uso cómodo durante todo el día.

Ambos productos estarán disponibles a partir de noviembre de 2026 en todas las tiendas Sony.

INZONE H9 Ⅱ (Image credit: Sony)