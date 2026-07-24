La Liga BBVA MX oficialmente será parte de EA SPORTS FC 27 y EA SPORTS FC Mobile

¿Eres fan de EA Sports FC y la Liga BBVA MX? De ser así, te tenemos increíbles noticias, pues la edición EA Sports FC 27 significa el regreso de nuestra querida liga a uno de los juegos más populares.

Esto gracias a una nueva alianza entre Electronic Arts y la Liga BBVA MX, la cual refuerza el compromiso compartido de ofrecer experiencias de futbol auténticas a través de EA SPORTS FC 27 y EA SPORTS FC Mobile, acercando a los aficionados a los clubes, atletas y la cultura que hacen del futbol mexicano una de las comunidades futbolísticas más apasionadas del mundo.

Como parte del acuerdo, Liga BBVA MX desempeñará un papel fundamental en el ecosistema de EA SPORTS FC, contribuyendo a ofrecer la autenticidad que los aficionados esperan del Juego del Mundo. Mediante la integración oficial de la liga, las identidades de los clubes, los atletas y los elementos del día del partido inspirados en la cultura del futbol mexicano, EA SPORTS FC continuará celebrando la energía, la pasión y las tradiciones que definen a la liga

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México representa uno de los mercados futbolísticos más importantes del mundo, con millones de personas que siguen cada jornada a sus equipos y atletas favoritos. Esta alianza refleja la visión compartida de EA SPORTS FC y la Liga BBVA MX de seguir acercando el deporte a los aficionados mediante innovación, entretenimiento interactivo y experiencias que capturan la esencia del futbol.

"La Liga BBVA MX es hogar de algunos de los aficionados más apasionados, clubes icónicos y una rica tradición que ha inspirado a generaciones de jugadores y ha contribuido a dar forma al futbol en todo el continente americano", afirmó Jeff Sharma, VP de Marca de EA SPORTS FC. "Nos enorgullece llevar ese espíritu a EA SPORTS FC, reforzando nuestro compromiso con la autenticidad mientras creamos nuevas oportunidades para que jugadores y aficionados de todo el mundo conecten con una de las competiciones de futbol más representativas de la región."

Con esta alianza, EA SPORTS FC continúa ampliando su ecosistema global del futbol, ofreciendo experiencias auténticas que reúnen a ligas, clubes, atletas y competiciones de todo el mundo, al tiempo que celebra la identidad única de cada comunidad futbolística.

"EA SPORTS FC se ha convertido en una de las plataformas más importantes para los aficionados al futbol a nivel mundial. Esta alianza nos permite seguir expandiendo el alcance de la Liga BBVA MX, conectando con nuevas generaciones de aficionados y mostrando la pasión, el talento y la identidad del futbol mexicano en un escenario global", declaró Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

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Electronic Arts compartirá más detalles sobre futuras iniciativas, experiencias para los aficionados y la manera en que Liga BBVA MX continuará cobrando vida dentro del ecosistema de EA SPORTS FC conforme revele más información sobre EA SPORTS FC™ 27 en los próximos meses.