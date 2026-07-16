EA SPORTS NHL 27 apuesta por una experiencia más inmersiva con 32 arenas auténticas

¡Es oficial! EA Sports NHL 27 llega el próximo 11 de septiembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

EA SPORTS NHL 27 da vida a las 32 arenas de la NHL con atmósferas auténticas: una presentación que refleja la identidad de cada equipo, un nuevo equipo de comentaristas, un sistema dinámico de público y un paquete de transmisión completamente modernizado. Junto con Connected Franchise, un nuevo modo social y competitivo, esta entrega representa una de las actualizaciones más importantes en la historia de la franquicia.

El talentoso delantero de los San Jose Sharks, Macklin Celebrini, protagoniza las portadas de las ediciones Standard y Deluxe, marcando el comienzo de una nueva era para la franquicia EA SPORTS NHL.

Latest Videos From Watch full video here:

"Ver el Shark Tank recreado de esa manera es simplemente increíble", comentó Macklin Celebrini, atleta de portada de NHL 27. "El nivel de detalle que logró el equipo del estudio, desde nuestra entrada previa al partido saliendo a través de la cabeza del tiburón y la iluminación característica de cada asiento del estadio, hasta escuchar nuestra canción de gol cada vez que anotamos, hace que se sienta exactamente como estar jugando un partido real. Capturaron perfectamente la atmósfera. Los aficionados de los Sharks cargarán el juego y sentirán que realmente están ahí con nosotros, y eso es muy especial."

Experimenta 32 arenas representadas de forma auténtica, diseñadas para capturar el sonido, el espectáculo y la identidad de cada equipo local. Canciones de gol oficiales, presentaciones previas al partido auténticas y un público completamente renovado acercan cada recinto más que nunca a su equivalente en la vida real. Todo esto se complementa con un nuevo equipo de comentaristas conformado por John Buccigross y Darren Pang, para que cada equipo luzca, suene y juegue como en la NHL desde el primer saque hasta la bocina final.

Connected Franchise, un nuevo modo que llega a NHL 27 como resultado de una década de peticiones de la comunidad para disfrutar de una experiencia competitiva y conectada socialmente, que permite a los jugadores crear, personalizar y gestionar una liga en línea, compartida con hasta 32 equipos controlados por jugadores. Este modo ofrece un calendario flexible, una gestión detallada de las plantillas y potentes herramientas de comisario diseñadas para evolucionar junto con la comunidad.

"Nuestro objetivo con EA SPORTS™ NHL 27 es ofrecer un juego en el que los fans perciban el cambio tan pronto como pisen el hielo" dijo Mike Inglehart, Director Senior de Diseño de Juego de EA SPORTS™ NHL 27. "El ambiente de cada arena y los efectos visuales de la transmisión se han diseñado para transmitir una sensación de equipo muy realista. Sabemos que la prueba está en jugarlo, y estamos deseando que los aficionados experimenten por sí mismos la energía de este juego".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El atleta que aparece en la portada de este año representa a una nueva generación de talentos de élite del hockey centrada en el impacto inmediato. El delantero de los San José Sharks, Macklin Celebrini, aporta a la portada su habilidad y su dinámico juego creativo, poniendo sus habilidades al servicio de una franquicia que está dando un paso al frente para demostrar su compromiso sobre el hielo. Su presencia refleja una nueva era decisiva para este deporte, una era que responde a las expectativas de la comunidad con iniciativas como Connected Franchise y se asienta en una auténtica identidad de equipo.

Reserva EA SPORTS NHL 27 Deluxe Edition para obtener 7 días de acceso anticipado.