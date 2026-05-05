Rocket League incorporó una nueva función de Easy Anti-Cheat, y sigue funcionando en la Steam Deck; ya es hora de que otros desarrolladores de videojuegos sigan su ejemplo

El juego Rocket League de Psyonix ya cuenta con Easy Anti-Cheat, pero sigue funcionando en SteamOS

Los juegos multijugador en línea con sistemas anti-trampas a menudo no funcionan en Linux, debido a la falta de compatibilidad

La compatibilidad con Linux de Psyonix es un paso en la dirección correcta para que otros desarrolladores y editores sigan su ejemplo

SteamOS no deja de ganar popularidad y está a punto de expandirse aún más con la llegada de la Steam Machine, por lo que los desarrolladores y editores de videojuegos deben tener en cuenta un factor clave.

Según informa GamingOnLinux, el desarrollador Psyonix ha implementado Easy Anti-Cheat en Rocket League y ha mantenido la compatibilidad del juego con Linux. Cabe destacar que el juego ya no está disponible en Steam, pero aún se puede jugar en SteamOS a través de Epic Games, que funciona con Proton.

Psyonix ha seguido los pasos de 1047 Games, el desarrollador de Splitgate: Arena Reloaded, que añadió compatibilidad con Linux con su sistema anti-trampas RedKard. Ambos casos son ahora excepciones poco comunes que representan un asunto significativo para Steam Deck y todos los usuarios de SteamOS en otros dispositivos.

El artículo continúa a continuación.

La mayoría de los populares juegos multijugador en línea AAA, como Battlefield 6, Call of Duty y EA Sports FC 26, no funcionan en SteamOS, ya que EA y Activision no han logrado que su sistema anti-trampas sea compatible con Linux.

(Image credit: Electronic Arts)

Esto significa que los usuarios de Steam Deck, Lenovo Legion Go S, Lenovo Legion Go 2 y, con el tiempo, de Steam Machine no podrán jugar a ninguno de esos juegos. Dado que Steam Machine compite claramente en el mercado de las consolas de videojuegos, es probable que haya jugadores que no suelen usar PC y que estén interesados en comprar este mini-PC, lo que probablemente se traduzca en un aumento notable del número de usuarios de SteamOS.

Si Steam Machine tiene éxito, habrá un gran número de jugadores que no podrán jugar a los juegos de servicio en vivo más populares, siempre y cuando los desarrolladores y editores de juegos se nieguen a dedicar tiempo a resolver la compatibilidad.

Afortunadamente, cada vez son más los casos de compatibilidad con Linux, como Splitgate: Arena Reloaded y Rocket League, y puede que haya más en un futuro cercano si los consumidores se quejan abiertamente de la incompatibilidad.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, es una tarea difícil, ya que editores como Activision se han empeñado en evitar a los tramposos y parecen dispuestos a sacrificar la compatibilidad para garantizarlo, así que los jugadores no deberían hacerse ilusiones al respecto.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.