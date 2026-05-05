Rocket League incorporó una nueva función de Easy Anti-Cheat, y sigue funcionando en la Steam Deck; ya es hora de que otros desarrolladores de videojuegos sigan su ejemplo

Noticias
Por Aportaciones de publicado

Se acabaron las excusas...

Rocket League Codes, blue car with orange decals zooming across the pitch
(Crédito de imagen: Psyonix)
  • El juego Rocket League de Psyonix ya cuenta con Easy Anti-Cheat, pero sigue funcionando en SteamOS
  • Los juegos multijugador en línea con sistemas anti-trampas a menudo no funcionan en Linux, debido a la falta de compatibilidad
  • La compatibilidad con Linux de Psyonix es un paso en la dirección correcta para que otros desarrolladores y editores sigan su ejemplo

SteamOS no deja de ganar popularidad y está a punto de expandirse aún más con la llegada de la Steam Machine, por lo que los desarrolladores y editores de videojuegos deben tener en cuenta un factor clave.

Según informa GamingOnLinux, el desarrollador Psyonix ha implementado Easy Anti-Cheat en Rocket League y ha mantenido la compatibilidad del juego con Linux. Cabe destacar que el juego ya no está disponible en Steam, pero aún se puede jugar en SteamOS a través de Epic Games, que funciona con Proton.

Psyonix ha seguido los pasos de 1047 Games, el desarrollador de Splitgate: Arena Reloaded, que añadió compatibilidad con Linux con su sistema anti-trampas RedKard. Ambos casos son ahora excepciones poco comunes que representan un asunto significativo para Steam Deck y todos los usuarios de SteamOS en otros dispositivos.

El artículo continúa a continuación.

La mayoría de los populares juegos multijugador en línea AAA, como Battlefield 6, Call of Duty y EA Sports FC 26, no funcionan en SteamOS, ya que EA y Activision no han logrado que su sistema anti-trampas sea compatible con Linux.

A Battlefield 6 promotional screenshot showing a group of modern soldiers.

(Image credit: Electronic Arts)

Esto significa que los usuarios de Steam Deck, Lenovo Legion Go S, Lenovo Legion Go 2 y, con el tiempo, de Steam Machine no podrán jugar a ninguno de esos juegos. Dado que Steam Machine compite claramente en el mercado de las consolas de videojuegos, es probable que haya jugadores que no suelen usar PC y que estén interesados en comprar este mini-PC, lo que probablemente se traduzca en un aumento notable del número de usuarios de SteamOS.

Si Steam Machine tiene éxito, habrá un gran número de jugadores que no podrán jugar a los juegos de servicio en vivo más populares, siempre y cuando los desarrolladores y editores de juegos se nieguen a dedicar tiempo a resolver la compatibilidad.

Afortunadamente, cada vez son más los casos de compatibilidad con Linux, como Splitgate: Arena Reloaded y Rocket League, y puede que haya más en un futuro cercano si los consumidores se quejan abiertamente de la incompatibilidad.

Sin embargo, es una tarea difícil, ya que editores como Activision se han empeñado en evitar a los tramposos y parecen dispuestos a sacrificar la compatibilidad para garantizarlo, así que los jugadores no deberían hacerse ilusiones al respecto.

Google logo on a black background next to text reading &#039;Click to follow TechRadar&#039;

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.

TOPICS
Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor
Aportaciones de