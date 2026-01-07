Lenovo presenta su concepto de laptop portátil para juegos Legion Pro con una pantalla que se despliega hasta convertirse en una pantalla ultraancha de 24 pulgadas

TechRadar cubrirá ampliamente la CES de este año y te informará de todas las grandes novedades a medida que se produzcan. Visita nuestra página principal de la CES para conocer las últimas noticias y nuestras opiniones prácticas sobre todo, desde televisores 8K y pantallas plegables hasta nuevos teléfonos, computadoras portátiles, dispositivos domésticos inteligentes y lo último en inteligencia artificial. ¡Y no olvides seguirnos en TikTok y WhatsApp para conocer las últimas novedades de la feria CES!

Lenovo siempre ha sido un fabricante de computadoras portátiles confiable para probar algunos diseños conceptuales atrevidos, y esa larga tradición continúa en el CES 2026, donde Lenovo presenta un nuevo concepto de computadora portátil para juegos Legion que cambia la pantalla estándar de las computadoras portátiles por una pantalla enrollable y extraancha, anticipando un futuro en el que las computadoras portátiles para juegos podrán ir más allá de sus habituales formatos 16:9 y 16:10 para admitir resoluciones de pantalla ultraanchas.

El nuevo concepto de computadora portátil se llama Lenovo Legion Pro Rollable y se inspira en las conversaciones que mantiene la empresa con la competitiva comunidad de los deportes electrónicos. Dado que la mayoría de los jugadores competitivos de deportes electrónicos entrenan y compiten utilizando pantallas de 24 pulgadas, mantener ese tipo de entorno en los desplazamientos entre competiciones no va a ser fácil. Ahí es donde entra en juego la Legion Pro Rollable.

Basado en el más reciente Legion Pro 7i de 16 pulgadas, el Legion Pro Rollable puede ampliarse desde una pantalla diagonal de 16 pulgadas hasta 21,5 pulgadas en modo Táctico, y hasta una pantalla diagonal de 24 pulgadas en modo Arena. La pantalla Lenovo PureSight OLED se despliega desde ambos lados de la pantalla central gracias a un sistema de doble motor con mecanismo de tensión que garantiza un despliegue y un enrollado suaves de los laterales con pocas vibraciones y ruido. El diseño basado en la tensión también garantiza que el panel OLED enrollable esté siempre tenso en toda la pantalla, y los materiales de baja fricción utilizados en su fabricación ayudan a proteger el panel contra los daños por abrasión durante el proceso de expansión y contracción.

¿Podremos ver alguna vez el Legion Pro Rollable en el mercado?

Lamentablemente, al tratarse de un dispositivo de prueba de concepto, no hay indicios ni planes confirmados para poner el Legion Pro Rollable en producción, al menos por ahora.

Aun así, el Legion Pro Rollable es otra impresionante aportación a la experimentación de Lenovo con los formatos, y con algo como esto nunca se puede decir nunca, ya que muchos productos y dispositivos conceptuales han llegado a producirse si el público muestra suficiente interés, como el Lenovo ThinkPad X1 Fold y el Lenovo ThinkBook Plus Rollable del año pasado, este último con la misma tecnología de pantalla "enrollable".

También se trata de un producto bastante especializado, incluso para los gamers, y teniendo en cuenta la escasez de hardware a la que nos enfrentamos debido a la demanda de IA, podría ser difícil justificar su lanzamiento al mercado en este momento. Dicho esto, definitivamente veo más mercado para este producto que para el X1 Fold, y ese portátil plegable ya va por su tercera generación en el mercado, así que la esperanza es lo último que se pierde.