El HDMI 2.2 llegará a los televisores y monitores el próximo año, ofreciendo 4K sin comprimir a velocidades de fotogramas alucinantes; esto es lo que puedes esperar...

Es probable que los primeros productos con HDMI 2.2 lleguen al mercado en 2027.

Aumentan considerablemente las velocidades de transmisión, con soporte para 4K a 480 Hz o resolución de 10K.

Son ideales para los videojuegos en PC, pero no supondrán una gran diferencia para los espectadores de televisión.

Se acerca el HDMI 2.2, y podría ser algo muy importante para los gamers. Esto se debe a que ofrece el doble de ancho de banda que el HDMI 2.1: hasta 96 Gbps.

Esto significa que el HDMI 2.2 es capaz de transmitir 4K sin comprimir a hasta 240 Hz (el HDMI actual solo puede hacerlo utilizando la compresión de flujo de pantalla, también conocida como DSC) o 4K sin comprimir a 480 Hz con submuestreo de crominancia 4:2:0, y también puede transmitir 8K RGB sin comprimir a 60 Hz. Y al usar DSC, es capaz de transmitir 1440p a frecuencias que superan los 1,000 Hz.

Sin embargo, hay una salvedad importante: los dispositivos pueden estar certificados como HDMI 2.2 sin ofrecer las velocidades de datos más altas, por lo que deberás revisar las especificaciones técnicas de cualquier producto que pienses comprar.

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Según informa FlatpanelsHD, la organización HDMI espera que los primeros dispositivos HDMI 2.2 salgan a la venta en 2027; las pruebas y la certificación ya están en marcha.

Según Rob Tobias, director ejecutivo y presidente de HDMI Licensing Administrator: "Hemos escuchado que los fabricantes de chips comenzarán a ofrecer muestras de sus chips FRL2 [Fixed Rate Link, la tecnología de señalización utilizada por HDMI] este año. Por lo tanto, deberíamos empezar a ver algunos productos HDMI 2.2 de 96 o hasta 96 gigabits el próximo año".

El HDMI 2.2 es muy rápido, pero muchos gamers ya están usando DisplayPort de alta velocidad en sus configuraciones (Image credit: Shutterstock / Isham Ismail)

¿Será el HDMI 2.2 algo importante?

Las especificaciones son impresionantes, aunque estará disponible en tres variantes, todas más rápidas que HDMI 2.1: 64 Gbps, 80 Gbps y 96 Gbps.

El rendimiento para videojuegos es particularmente llamativo, pero ya contamos con DisplayPort 2.1 de hasta 80 Gbps en muchos de los mejores monitores gaming, por lo que no existe una necesidad urgente de actualizar. Además, HDMI requiere el pago de licencias, que probablemente serán más costosas que las de DisplayPort.

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Lo más probable es que, si eres aficionado al hardware gaming de gama alta, ya hayas optado por DisplayPort, especialmente si utilizas una configuración con varios monitores. Sin embargo, HDMI 2.2 debería traducirse en más opciones dentro del segmento de pantallas premium.

HDMI tiene más ventajas en las salas de estar gracias a funciones como ARC (Canal de Retorno de Audio), CEC (Control Electrónico de Consumo) y ALLM (Modo Automático de Baja Latencia), por lo que es posible que la PlayStation 6 adopte los mayores anchos de banda de HDMI 2.2. Dicho esto, los juegos rara vez alcanzan los 4K a 120 Hz que ya son posibles con HDMI 2.1, y no está claro que eso vaya a cambiar realmente con la PS6.

Aun así, algunos juegos en 4K a 240 Hz podrían ser viables, y los mejores televisores para gaming podrían ofrecer tasas de refresco capaces de aprovecharlos, por lo que podría haber ventajas para los usuarios más exigentes. Para la mayoría de los usos en la sala, sin embargo, HDMI 2.1 ya es más que suficiente; las mayores velocidades de transferencia tienen más sentido en conexiones con PC.

No obstante, HDMI 2.2 trae otro beneficio: LIP, siglas de Latency Indication Protocol. Esta tecnología mejora la sincronización del audio en sistemas de cine en casa, como barras de sonido o receptores AV. Este tipo de problemas son relativamente comunes incluso en algunas de las mejores barras de sonido, por lo que será interesante ver qué tan efectiva resulta esta solución.

Para la mayoría de nosotros, HDMI 2.2 es algo a seguir de cerca, más que una característica que debamos exigir desde el primer día. El estándar fue diseñado pensando en resoluciones de hasta 10K, pero la gran mayoría del contenido comercial y de streaming sigue limitada al 4K.

Es algo a tener en cuenta al comprar nuevo hardware audiovisual en el futuro —hay muchas probabilidades de que tengamos que esperar hasta el CES 2028 para ver una adopción generalizada en televisores—, pero inicialmente su impacto estará más relacionado con el marketing que con beneficios tangibles para la mayoría de los usuarios.

También conviene recordar que la adopción de HDMI depende en gran medida de las empresas que fabrican los chips encargados de gestionar estas conexiones.

Incluso hoy en día, no todos los televisores de gama alta cuentan con cuatro puertos HDMI 2.1, ya que los procesadores más potentes utilizados por algunos fabricantes no ofrecen soporte completo para ellos. Paradójicamente, algunos modelos más económicos de esas mismas marcas sí incluyen más puertos HDMI 2.1, simplemente porque utilizan chips con controladores HDMI más recientes. La situación es algo caótica, y sospecho que HDMI 2.2 seguirá un camino similar.

En PC, dependeremos de que las tarjetas gráficas sean compatibles con esta tecnología, y no se esperan nuevos modelos hasta finales de 2027 o incluso después. Por ello, es muy probable que veamos HDMI 2.2 llegar primero a las GPU de gama más alta, tal y como ocurrió con HDMI 2.1.

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