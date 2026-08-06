Dolby Vision 2 HDR llega oficialmente a televisores Hisense: aquí te contamos qué modelos lo recibirán primero y qué ofrece esta tecnología

Los televisores Hisense con Google TV o el sistema operativo VIDAA serán los primeros en incorporar Dolby Vision 2; los primeros modelos serán los televisores de 2026, entre los que se incluyen los modelos UX, UR9, UR8 y U7

La actualización se lanzará pronto para los clientes de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico

Peacock es la primera gran plataforma de streaming en ofrecer compatibilidad con esta tecnología en EE. UU., y el gigante chino iQIYI también se ha sumado a la iniciativa

Dolby Vision 2, la próxima generación del formato HDR avanzado, llega hoy a varios televisores, y se irá implementando en más modelos en las próximas semanas.

Hisense está lanzando una actualización de firmware a partir de hoy para los clientes de Norteamérica, Europa y los países de Asia-Pacífico, y se ha confirmado que el gigante chino del streaming iQIYI se sumará al formato, además de la plataforma estadounidense Peacock.

Además de agregar compatibilidad con las características exclusivas de Dolby Vision 2, la actualización a DV2 significa que los títulos existentes en Dolby Vision también se verán mejor en estos televisores, gracias a las mejoras en el motor central de procesamiento de imágenes.

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Dolby afirma que todo lo producido para el formato de primera generación "se verá más cautivador y auténtico, ofreciendo una mejora significativa e inmediata".

¿Qué televisores Hisense recibirán la actualización a Dolby Vision 2?

El lanzamiento inicial se realizará en 2026 para los televisores Hisense que funcionen con Google TV o VIDAA OS, y los primeros modelos serán estos, los cuales contarán todos con Dolby Vision 2 Max:

Hisense UX

Hisense UR9

Hisense UR8

Hisense U7 (US)

Hisense U7 Pro (Europe and other regions)

Aún no se ha anunciado exactamente qué otros televisores lo incorporarán. Es un poco complicado, ya que la compatibilidad requiere un chip específico (el MediaTek Pentonic 800) en el televisor, pero Dolby le dijo a TechRadar que están por salir al mercado más chips que lo admitirán y que el Pentonic 800 se está implementando de manera más amplia que antes.

También se ha confirmado que algunos televisores TCL y Philips europeos recibirán Dolby Vision 2 a finales de este año, pero aún no hay una fecha exacta para ello.

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(Image credit: Future)

Los contenidos que aprovechen al máximo las herramientas mejoradas de Dolby Vision 2 podrán beneficiarse de funciones como Content Intelligence, que permite a los creadores incorporar instrucciones precisas en cada escena para ajustar dinámicamente la imagen, y un control deslizante de intensidad para personalizar la experiencia de Dolby Vision 2 según tu sala y tus preferencias personales.

Además de las mejoras estándar, Dolby Vision 2 Max también puede aprovechar la potencia de procesamiento de los televisores de gama más alta con dos características clave: Authentic Motion, que ofrece imágenes cinematográficas al tiempo que reduce el temblor no deseado y los efectos de “telenovela”, que pueden ser consecuencia de un suavizado excesivo del movimiento; y Light Sense 2, que puede optimizar de manera más inteligente la calidad de la imagen según el entorno de iluminación para que puedas ver los detalles oscuros cuando te encuentres en una habitación muy iluminada.

Dolby Vision 2 llegará hoy como una actualización de firmware de Hisense, y el lanzamiento completo tomará varias semanas.

Es evidente que el anuncio y el lanzamiento se han planeado desde hace tiempo, lo que sugiere que el anuncio de Samsung de que Prime Video es compatible con el formato rival, HDR10+ Advanced, a principios de esta semana, fue diseñado para robarle el protagonismo a Dolby.

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