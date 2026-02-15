Por favor, no te dejes engañar por las pésimas computadoras portátiles para juegos: sigue estas tres reglas de oro antes de comprar nada

¿Estás pensando en comprar una computadora portátil para juegos? Te diré lo que no debes hacer. No compres un producto de terceros súper barato en Amazon u otra gran tienda.

En cualquier momento, incluso los sitios web de estos minoristas de renombre están repletos de anuncios de empresas poco fiables que buscan vender sus "computadoras portátiles para juegos" baratas. Pongo las comillas en "computadoras portátiles para juegos" porque estas máquinas solo son adecuadas para jugar a los juegos más básicos o antiguos. El problema es especialmente grave en este momento, ya que los minoristas están aumentando los descuentos antes de los grandes eventos como Prime Day o Buen Fin en México.

¿A quién va dirigido este consejo? Este consejo está dirigido principalmente a jugadores principiantes o padres que buscan comprar una computadora portátil para juegos más económica. Sin embargo, espero que los compradores experimentados estén de acuerdo con mi consejo. No dudes en dejar un comentario a continuación si tienes alguna otra sugerencia o consejo.

Para aquellos que aún no lo sepan, estas máquinas suelen ser computadoras portátiles de oficina o de productividad más antiguas que han sido reutilizadas por terceros. Las imágenes y la marca suelen estar orientadas a los jugadores, pero estas máquinas son Ultrabooks estándar. A menudo ni siquiera tienen tarjetas gráficas dedicadas, sino que en algunos casos incluyen una GPU integrada.

Las tarjetas integradas no son malas en sí mismas, simplemente están diseñadas para renderizar ventanas estándar en lugar de juegos. Incluso han mejorado mucho en los últimos años, pero la verdad es que seguirá obteniendo un mejor rendimiento con una máquina con una tarjeta gráfica dedicada.

Las computadoras portátiles para juegos con tarjetas gráficas dedicadas suelen costar entre 600 y 700 dólares, por lo que suelo recomendar a los lectores que empiecen por ahí. Esa es la regla número uno, y es bastante difícil escapar de ella si se quiere una computadora portátil específica para juegos. Rara vez veo una máquina por menos de 600 dólares que realmente recomiende comprar.

La regla número dos es: investiga de antemano, pero compra durante los grandes eventos comerciales. Los descuentos del Día de los Presidentes que se están aplicando ahora mismo son un buen ejemplo. Por lo que veo, no hay muchos descuentos realmente bajos, pero casi todos los portátiles para juegos decentes cuyo precio he comprobado tienen el mismo precio que en noviembre. Aparte de las rebajas puntuales, los precios suelen ser los mejores durante estas rebajas de días festivos nacionales.



Por último, la regla número tres es asegurarse de que su máquina sea actualizable. La mayoría de las computadoras portátiles para juegos actuales siguen siendo totalmente actualizables con más RAM y almacenamiento, pero algunas máquinas, en particular las que tienen diseños ligeros de mayor calidad, suelen venir con RAM soldada. Eso significa que, básicamente, usted estará limitado a esa configuración durante todo el ciclo de vida de la computadora portátil. Si optas por una opción económica, lo más probable es que tu máquina solo venga con 16 GB de RAM, que quizá quieras actualizar una vez que los precios de la RAM se hayan estabilizado (esperemos que así sea).

Alex Whitelock Retail editor / Editor minorista Como editor minorista de TechRadar, llevo varios años haciendo un seguimiento de los precios de las computadoras portátiles para juegos, incluyendo tanto las opciones más económicas como las de gama alta. También soy jugador y ensamblador de PC desde hace más de veinte años, por lo que tengo mucha experiencia práctica que compartir. Si te interesa, a continuación te presento las computadoras portátiles para juegos que recomendaría hoy en día.

