BYD lanza en China un rival de Lucid con diseño elegante, 818 km de autonomía y carga en nueve minutos, a una fracción del precio

El Great Han puede superar los 965 km de autonomía según los ciclos de prueba de China.

Recargar la batería por completo puede tomar apenas nueve minutos.

Los fabricantes de autos de lujo del mundo podrían enfrentarse pronto a una fuerte competencia.

BYD ha presentado su nuevo sedán eléctrico grande insignia en China, capaz de ofrecer una autonomía comparable a la del Lucid Air Grand Touring por una fracción de su precio.

Bautizado como BYD Han (Great Han), este lujoso sedán costará apenas 235,900 yuanes (unos $35,200 dólares / £26,500 / AU$51,000) en su mercado nacional. Sin embargo, es capaz de recorrer casi 1,014 km según el ciclo de pruebas chino CLTC, o alrededor de 818 km bajo el ciclo europeo WLTP, mucho más estricto.

Gracias a tecnologías avanzadas como la dirección en las ruedas traseras, una pantalla frontal con realidad aumentada y la suspensión neumática de doble cámara, el vehículo se posiciona como un rival de los modelos de lujo de Alemania, Reino Unido y otros mercados.

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Compatible con el sistema Flash Charge de BYD, el Great Han puede cargar su batería del 10% al 97% en apenas nueve minutos, superando a casi todos los vehículos eléctricos disponibles actualmente en términos de comodidad de carga.

No se ha confirmado si BYD llevará este lujoso sedán a Europa y otros mercados. Sin embargo, dado que la compañía está ampliando rápidamente su presencia en todo el mundo, es posible que decida comercializarlo a través de su marca prémium Denza en un futuro cercano.

Cifras de lujo al estilo Lucid, por mucho menos dinero

(Image credit: BYD China)

El Lucid Air Grand Touring suele considerarse un referente en autonomía eléctrica, lujo y tecnología de vanguardia en el mercado de los vehículos eléctricos, pero su precio en Estados Unidos ronda los 110,000 dólares.

Naturalmente, si el BYD Great Han llega a venderse en otros mercados, su precio será muy superior a los aproximadamente 35,000 dólares que cuesta al convertir su precio en yuanes chinos. Aun así, probablemente seguiría siendo considerablemente más barato que sus rivales prémium, con una diferencia de precio bastante atractiva.

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Una vez más, China está demostrando que puede ofrecer la tecnología automotriz más reciente, como sistemas de conducción autónoma basados en LiDAR, suspensión neumática que permite desplazarse en diagonal, conocida como «crab walking», y una gran cantidad de pantallas para el sistema de infoentretenimiento, todo a precios extremadamente bajos.

A medida que disminuye rápidamente el rechazo a las marcas chinas, especialmente en el caso de BYD, los fabricantes de automóviles de lujo con una larga trayectoria, como BMW y Mercedes-Benz, pronto podrían ver caer las ventas de sus modelos más exclusivos, no solo en China, sino también en aquellos mercados europeos que alguna vez dominaron.

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