Hyundai lidera el mayor estudio de baterías para vehículos eléctricos del mundo: el análisis de 500,000 pruebas la coloca por encima de Tesla en salud de batería a largo plazo

Análisis de más de 500,000 pruebas de baterías de autos eléctricos usados revela su estado a largo plazo

El Hyundai Ioniq 5 destaca como uno de los modelos con mejor desempeño

El estudio también revela enormes diferencias entre vehículos individuales

Un nuevo estudio que analizó 500,000 pruebas independientes de salud de baterías de vehículos eléctricos ha revelado qué autos eléctricos conservan una mayor capacidad de batería con el paso del tiempo y cuáles presentan las pérdidas más importantes a medida que envejecen.

Los datos provienen de Aviloo, una empresa austriaca especializada en diagnóstico de baterías (vía InsideEVs), que analizó vehículos eléctricos usados de 20 modelos populares entre 2022 y 2026.

La compañía asegura que el nuevo Aviloo Certified EV Battery Report es el estudio independiente más grande del mundo sobre el estado de las baterías de vehículos eléctricos usados, ya que se basa en una base de datos de más de un millón de pruebas realizadas en distintas partes del mundo.

Y aunque los resultados son, en términos generales, buenas noticias para los propietarios de vehículos eléctricos, también existen diferencias sorprendentemente grandes entre los distintos modelos.

Para ir directo al punto, el Hyundai Ioniq 5 es el modelo que más destaca, con un State of Health (SoH) —o estado de salud— mediano de 97.2% a los 50,000 km (31,000 millas) y de 95% a los 100,000 km (alrededor de 62,000 millas). Incluso a los 150,000 km (93,000 millas), todavía conservaba 92.8% de su estado de salud original.

Esto lo coloca cómodamente por encima del Tesla Model Y, que registró un SoH mediano de 90.3% a los 150,000 km. El Tesla Model 3 obtuvo una cifra todavía menor, de 88.94%.

En el otro extremo de la tabla se encuentran los vehículos eléctricos más pequeños, con baterías relativamente reducidas, que tuvieron un desempeño inferior.

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Por ejemplo, el Nissan Leaf de generación ZE1, con su batería más pequeña de 40 kWh, registró 86.67% a los 150,000 km, mientras que el Renault Zoe de la misma época alcanzó 87.33% y el Mini Cooper SE de primera generación obtuvo 87.11%.

El estado de la batería es más complicado que el kilometraje

(Image credit: Nissan)

La parte realmente interesante de los datos de Aviloo no es simplemente qué modelo ocupa el primer lugar, sino cuánto pueden variar los vehículos individuales con respecto a la mediana.

Por ejemplo, a los 150,000 km, el 99% de los Tesla Model Y incluidos en el conjunto de datos se encontraba entre 82.9% y 94.9% de SoH de batería. En el caso del BMW i4, el rango iba de 87.5% a 96.9%.

Esto significa que dos vehículos eléctricos usados aparentemente idénticos y con el mismo kilometraje pueden tener un estado de salud de batería «drásticamente diferente» y, por lo tanto, ofrecer potencialmente una autonomía y un desempeño muy distintos en condiciones reales.

Marcus Berger, CEO de Aviloo, señaló: «La realidad que muestran estos datos es que los promedios ocultan muchas cosas. Sí, las baterías de los vehículos eléctricos están envejeciendo mejor de lo que sugiere el mito de que “se desgastan rápidamente”, pero eso no es lo más útil que revela este informe.

»Lo importante es que el estado de salud de la batería varía significativamente entre modelos y, aún más, entre vehículos individuales del mismo modelo».

Aquí es donde Aviloo asegura que sus pruebas independientes Flash cobran importancia, en lugar de que los compradores de autos usados se basen en la cifra de estado de salud que muestran los sistemas informáticos del propio vehículo.

La compañía señala que factores como el clima, los hábitos de carga, la química de la batería y mantener un vehículo con un nivel de carga elevado durante periodos prolongados pueden influir fácilmente en su degradación.

Pero, como hemos visto en muchos otros informes similares sobre baterías de vehículos eléctricos, el mensaje general es tranquilizador.

La mayoría de los vehículos eléctricos incluidos en el estudio conservó alrededor del 90% o más de su capacidad de batería original después de 150,000 km (alrededor de 93,000 millas), lo que sugiere que cada vez resulta más difícil conciliar el temor de que las baterías de los vehículos eléctricos terminen saturando los rellenos sanitarios con los datos obtenidos en condiciones reales.

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