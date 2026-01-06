CES 2026: Las novedades de Acer incluyen computadoras portátiles, pantallas y... aparentemente, un patineta eléctrica con temática de videojuegos

Acer ha presentado una gama de nuevos productos en el CEs 2026.

El anuncio principal es una nueva línea de computadoras portátiles con los nuevos procesadores Intel Core Ultra Series 3.

Otras novedades incluyen un monitor para deportes electrónicos y un patinete eléctrico de la marca Predator.

(Image credit: Future) Estamos cubriendo todas las últimas noticias de la feria CES a medida que se producen. Quédate con nosotros para conocer las grandes novedades sobre todo, desde televisores 8K y pantallas plegables hasta nuevos teléfonos, computadoras portátiles, dispositivos inteligentes para el hogar y lo último en inteligencia artificial. ¡Y no olvides seguirnos en TikTok para conocer las últimas novedades de la feria CES!

La CES 2026 está en marcha, lo que significa que se presentarán muchas novedades en materia de hardware. Es una época del año muy emocionante para nosotros aquí en TechRadar, y parece que Acer no ha decepcionado, con una gama de nuevos productos que llegan con fuerza.

A la cabeza se encuentran varios nuevos portátiles equipados con las nuevas CPU Core Ultra de tercera generación de Intel, entre los que se incluyen el Aspire AI, el Swift AI, el Swift Edge AI, el Swift Go AI y varios nuevos portátiles para juegos de las gamas Predator y Nitro. Sí, también tienen «AI» añadido al final del nombre del producto sin ninguna razón aparente.

Sin embargo, solo estoy reprendiendo suavemente a Acer por esto, ya que en los últimos años se ha convertido en una práctica habitual entre varias marcas de portátiles incluir «AI» en el nombre. En mis consultas, nadie ha sido particularmente comunicativo sobre por qué lo hacen, pero es probable que sea una combinación del deseo de demostrar las capacidades de IA de estos nuevos portátiles (gracias a los nuevos chips Intel Core Ultra 300 que los alimentan, que cuentan con un rendimiento de IA superior en comparación con la generación 200 anterior) y la presión de Microsoft para promover Copilot, su asistente de IA que ahora viene integrado en Windows 11.

¿En general? Tengo que decir que estos nuevos portátiles tienen buen aspecto. Los modelos Aspire y Swift vienen con pantallas de 14 y 16 pulgadas, y el Swift Edge 14 AI, de gama alta, pesa menos de 1 kg y tiene un grosor de 13,95 mm, lo que lo convierte en uno de los portátiles más delgados y ligeros de su clase en cuanto a rendimiento. La nueva Predator Helios Neo 16S AI también es impresionantemente delgada y ligera para ser una computadora portátil para juegos, ya que incorpora una GPU RTX 5070, pero con un chasis de menos de 19 mm de grosor.

La nueva Acer Nitro V 16 AI promete un rendimiento de juego de última generación. (Image credit: Acer)

Nuevas imágenes

Pero las revelaciones no terminaron ahí. Lo siguiente son los nuevos monitores: vimos dos modelos enfocados en los videojuegos bajo la marca Predator, uno curvo y otro orientado a los deportes electrónicos (con un ridículo «modo dinámico de 1000 Hz» para maximizar la velocidad de fotogramas), junto con otro monitor para videojuegos de la familia Nitro, que ofrece un panel 5K de 27 pulgadas. Por su parte, los creativos digitales pudieron disfrutar del nuevo ProDesigner PE320QX, que ofrece una impresionante resolución 6K y 1070 millones de colores.

En otra parte del espacio dedicado a las pantallas, vimos un nuevo proyector, el Vero HL1820. Nota al margen: ¿sabías que Acer fabrica proyectores de cine en casa? Yo sí, pero varios de mis compañeros de trabajo no. Como parte de la línea de productos ecológicos Vero, está fabricado con un chasis compuesto en un 50 % por materiales reciclados postconsumo.

También había una gran variedad de productos de conectividad, principalmente algunos routers nuevos, entre los que se incluye el Predator Connect X7S 5G CPE: un router inalámbrico que utiliza conectividad 5G y 4G para ofrecer una conexión Wi-Fi 7 ultrarrápida para jugar y ver streaming dondequiera que vayas. También se incluyeron periféricos, como el nuevo ratón para juegos Predator Cestus 530 y los auriculares Galea 570.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sí, ahora hay una moto Predator. No sé muy bien por qué, pero sin duda tiene un aspecto genial (Image credit: Acer)

Get scootin'

Sin embargo, la revelación más inusual fue el patineta eléctrica Predator ES Storm Pro. Descrita como una «patineta eléctrica centrada en el rendimiento y diseñada para diversas condiciones urbanas», cuenta con un armazón de aluminio plegable, llantas sin cámara de aire de diez pulgadas y, por supuesto, iluminación RGB. Al fin y al cabo, es un producto de la marca Predator.

Ahora bien, este no es el primer patinete eléctrico que produce Acer; la serie ES lleva ya un tiempo en el mercado, por lo que no es de extrañar que Acer presente uno nuevo en un evento como el CES. Lo que sí sorprende es que este modelo lleve con orgullo la marca Predator. No sé si hay mucho cruce entre los mercados de los juegos de PC y los patinetes eléctricos, pero está claro que Acer cree que sí.

Con resistencia al agua IPX5 y una autonomía de aproximadamente 60 km con una sola carga gracias a la tecnología de frenado regenerativo, sin duda parece muy atractivo. Pero no sé absolutamente nada sobre patinetes eléctricos, así que eso es todo lo que puedo analizar sobre la presentación de este producto en particular.