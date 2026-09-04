Anker eufy C28 llega a México para devolverle tiempo a las familias con mascotas

¿Tienes mascotas en tu casa, pero te preocupa mantenerla limpia? De ser así, tenemos noticias, Anker presentó su campaña "Cuidar tu hogar es cuidar a los que amas", protagonizada por Anker eufy C28 y a continuación te compartimos todos los detalles.

Más que una solución de limpieza, la campaña propone devolver a las familias el tiempo que invierten en barrer y aspirar, para dedicarlo a lo que de verdad importa: convivir.

Cuidar a tu mascota y a tu familia empieza en casa

En los hogares mexicanos, las mascotas son parte de la familia. El Anker eufy C28 entiende que un hogar limpio es la base para su bienestar: elimina el pelo de perros y gatos de pisos, tapetes y rincones, y ayuda a mantener un ambiente más fresco y saludable para todos, sin que la limpieza se convierta en una tarea más del día.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Limpieza diaria sin esfuerzo: más tiempo juntos

Con programación y limpieza automatizada, el Anker eufy C28 se encarga de la rutina diaria para que tú no tengas que hacerlo. Ese tiempo que antes se invertía en barrer y aspirar ahora se convierte en momentos de convivencia: jugar con tu mascota, estar con tu familia o simplemente descansar, con la certeza de que el piso está limpio al llegar a casa.

Tecnología Anker eufy para un hogar más saludable

El Anker eufy C28 combina navegación inteligente y una estación que aspira y limpia el trapeador, para ofrecer una experiencia de manos libres de principio a fin. Diseñado para adaptarse a la vida real de las familias mexicanas, convierte la limpieza en un proceso sencillo, silencioso y constante.

Precio y disponibilidad en Amazon México

Del 31 de agosto al 20 de septiembre de 2026, el Anker eufy C28 estará disponible en Amazon México a un precio promocional de 14,599 MXN a 12,166 MXN. Durante la campaña, cada compra incluye de regalo la cámara Anker eufy E220.

“En Anker creemos que cuidar tu hogar es cuidar a quienes más amas. Con el Anker eufy C28 queremos que las familias mexicanas dejen de preocuparse por la limpieza diaria y ganen tiempo para convivir con su mascota y su familia.” — Rafael Tapia, Marketing México & PR

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Amazon México — del 31 de agosto al 20 de septiembre de 2026. Promoción: 12,166 MXN, (−21%) e incluye cámara Anker eufy E220 de regalo.