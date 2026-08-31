El mejor televisor OLED de Samsung tendrá una espectacular versión especial que oculta su peor característica bajo un elegante diseño escandinavo y, además, incorpora un enorme sistema de sonido

El modelo insignia de Samsung ahora viene con las barras de sonido para audiófilos de Canvas

Amplificación de clase D de 1,000 a 1,500 W

Desde 7,999 dólares (aproximadamente 5,905 libras esterlinas / 11,165 dólares australianos)

El televisor OLED insignia de Samsung, el S99H (S95H en EE. UU.), es un televisor fenomenal con un diseño que genera opiniones encontradas: como dijimos en nuestra reseña del Samsung S99H, «Se ha agregado un nuevo marco plateado alrededor del televisor, llamado FloatLayer Design, y [nos] pareció que el marco distraía la atención. Aunque está pensado para montarse en la pared, el ancho adicional puede causar problemas de espacio para algunas personas, y el elegante soporte central tipo pedestal de su predecesor ha sido reemplazado por dos patas de plástico».

La buena noticia: Samsung ha logrado que su televisor OLED insignia sea hermoso al asociarse con la empresa danesa de audiofilia Canvas para crear el Samsung HiFi S99H, que se ve genial y además te ofrece un sistema de sonido enormemente potente.

La mala noticia: los precios comienzan en 7,999 dólares.

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(Image credit: Samsung)

¡Bum, que tiemble la habitación!: el HiFi S99H cuenta con un sistema de sonido realmente potente

La Samsung HiFi S99H se presentará esta semana en la IFA 2026 de Berlín y estará disponible en tamaños de 55", 65", 77" y 83". Incluye de serie un soporte de piso fijo o un soporte de pared, y hay un soporte de piso giratorio opcional en aluminio o negro.

Como puedes ver, es un dispositivo muy atractivo, pero además del estilo escandinavo ofrece calidad sonora. Puedes elegir entre dos versiones de la barra de sonido Canvas: la Canvas estándar o la Canvas L, más grande y aún más potente. Con 1,000 W o 1,500 W de amplificación Clase D, ambas versiones te harán muy popular entre tus vecinos.

Canvas describe su barra de sonido como la primera barra de sonido para audiófilos del mundo, y aunque otros fabricantes podrían cuestionar esa afirmación, no hay duda de que ambos modelos de Canvas son sistemas de sonido de alto nivel: nos impresionó mucho escuchar la Canvas en acción. Sin embargo, vale la pena señalar que, si bien Canvas acaba de anunciar un sistema completo de barra de sonido con Dolby Atmos, los dos modelos del HiFi S99H son sistemas estéreo en lugar de sistemas de sonido envolvente —aunque sí incluyen el procesamiento de sonido 3D de Baach para crear una experiencia más inmersiva que el estéreo estándar.

Según Samsung, el objetivo es "algo más que la simple combinación de un televisor y un sistema de sonido. La ambición es crear una nueva categoría en la que el verdadero Hi-Fi, la calidad de imagen y el diseño de muebles se desarrollen como una solución integrada, pensada para consumidores que no quieren elegir entre rendimiento y diseño de interiores".

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El HiFi S99H se lanzará el 4 de septiembre de 2026 en la IFA de Berlín y estará disponible en tiendas seleccionadas de Canvas a partir de octubre de 2026. La versión Canvas L estará disponible más adelante este año.

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