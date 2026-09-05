Escuché la Sonos Beam Ultra y ofrece el sonido Dolby Atmos más impresionante que he experimentado en una barra de sonido compacta

Sonos anunció recientemente que lanzará una nueva barra de sonido para cubrir el vacío entre la Sonos Beam (2.ª generación) y la Sonos Arc Ultra; se llama (como era de esperarse) Sonos Beam Ultra. Saldrá al mercado el 29 de septiembre de 2026 y costará 699 dólares / 699 libras esterlinas / 1,099 dólares australianos.

Es pequeña, como la Beam estándar, pero cuenta con nueve altavoces para ofrecer 7.1.2 canales de Dolby Atmos, incluyendo altavoces orientados hacia arriba (que la Beam no tiene).

Sonos promete una experiencia de cine en casa más grande, más envolvente y con mayor potencia que la del Beam estándar, y tuve la oportunidad de escuchar una demostración —aunque publicaremos una reseña completa y detallada más adelante, cuando podamos probarlo a fondo—.

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(Image credit: Future)

Pero el tiempo que pasé con la Beam Ultra fue suficiente para impresionarme de verdad. Empezamos escuchando algo de música en Dolby Atmos, y la barra de sonido se destacó por su excelente capacidad para separar el sonido del equipo: el audio parecía distribuirse por toda la sala frente a mí, en lugar de dar la sensación de que provenía de una barra de sonido compacta.

La dispersión de los graves fue realmente impresionante, al igual que la sensación de «ligereza» —en el buen sentido— en las voces y los efectos posicionales de los instrumentos. Cada elemento parecía flotar en la habitación de manera muy natural e independiente.

Al cambiar a algo con graves potentes —un área que, según Sonos, querían mejorar específicamente—, lo que más me llamó la atención fue la profundidad de los medios-graves. A menudo, en los altavoces más pequeños, es aquí donde las cosas se desvanecen: pueden estar ajustados para dar un buen impacto en su punto más bajo, pero no siempre logran mantener una buena potencia a medida que se acercan al rango medio.

Aquí no hubo ningún problema con eso: los graves se sintieron realmente sólidos en todo el rango. Al ser una barra de sonido pequeña, no es que pueda golpear fuerte en las frecuencias realmente bajas, pero hay mucha presencia en todo el rango de graves, por lo que resulta satisfactorio.

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(Image credit: Future)

Pasando al terreno de las películas y series, vimos un clip de la serie de Apple TV+ Widow's Bay, que permitió destacar la mejora en la claridad del canal central: los diálogos se escuchaban con nitidez incluso por encima del ruido de fondo.

Pero la verdadera prueba fue ver Sinners, específicamente la gran escena musical de «I Lied to You», que se ha convertido en una demostración habitual para las compañías. Me impresionaron mucho los efectos posicionales de Dolby Atmos de los elementos que se encontraban muy alejados hacia los lados. La amplitud del sonido fue mucho mejor que la de otras barras de sonido pequeñas e incluso superó a la mayoría de las barras grandes que he probado.

Realmente se percibe que los instrumentos están colocados justo en las esquinas frontales más alejadas de la habitación, unos dos metros más allá de los extremos del televisor que estábamos viendo, por no hablar de que también se encuentran mucho más allá de los extremos de la pequeña barra de sonido.

Sin embargo, cuando tengamos la oportunidad de probarla a fondo, quiero analizar los canales de altura de manera más deliberada. Durante la demostración no percibí demasiado efecto de altura, aunque podría deberse a varias razones, así que todavía no puedo juzgar a la Beam Ultra por ello. De cualquier manera, estaremos atentos a este aspecto.

También tuve la oportunidad de probar la misma escena utilizando la nueva función del sistema Sonos que permite añadir algunas bocinas portátiles como satélites traseros para obtener sonido envolvente. Llevaron dos bocinas Sonos Play y las colocaron justo detrás de mí; se conectaron inmediatamente a la barra de sonido sin necesidad de utilizar la aplicación.

La Beam Ultra emitió un pequeño tono para indicar que las Play se habían conectado, pero todo el proceso de detección y conexión se realiza de forma invisible por parte del sistema, y la experiencia resultó realmente fluida.

Las Play también funcionaron muy bien como bocinas traseras durante la demostración. Pude percibir con mucha claridad los efectos posicionales y ofrecen un excelente rango dinámico para películas.

Sonos confirmó que, con las Play —o un par de bocinas Sonos Move 2, o alternativas traseras fijas como las Sonos Era 100— conectadas, puede describir el sistema como una configuración de 7.1.4 canales, aunque los dos canales de altura adicionales se virtualizarán.

Me sorprendió que Sonos optara por el tamaño compacto de la Beam para colocarla debajo de la Arc Ultra dentro de su catálogo de barras de sonido, porque asumí que eso implicaría sacrificar parte de la amplitud del sonido. Definitivamente ya no me preocupa, y estoy deseando escuchar cómo se desempeña con nuestra biblioteca de películas en nuestras salas de prueba.

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