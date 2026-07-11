¿Estás buscando una barra de sonido? Estas son las mejores que hemos probado en 2026, incluido un modelo que ofrece "graves retumbantes fenomenales"
Este año hemos visto —o mejor dicho, hemos escuchado— algunas barras de sonido impresionantes
Ya estamos a mitad de 2026, y este año ya nos ha traído algunas de las mejores barras de sonido que hemos visto —o mejor dicho, escuchado—. La que más se destaca entre los modelos que hemos probado es la «fenomenal» Samsung HW-Q990H, parte de un selecto grupo de productos de 5 estrellas gracias a su «perfil de sonido potente, envolvente y detallado», su configuración sencilla y sus excelentes opciones de conectividad. Otro ganador fue la LG Sound Suite Immersive Suite 7 Pro. Si anhelas unos «graves retumbantes fenomenales», esta es la barra de sonido para ti.
Ambas son opciones de gama alta, pero también evaluamos un par de excelentes opciones económicas. La Klipsch Flexus Core 100 cuesta una fracción del precio de ese modelo de Samsung y, aunque su panorama sonoro es comprensiblemente menos amplio, nos impresionó al ofrecer diálogos claros, graves potentes y una pantalla útil y sensible.
La Zvox AccuVoice AV855, de aspecto bastante funcional, también se destacó del resto; esta barra está diseñada especialmente para facilitar la audición de los diálogos. Está fabricada especialmente para personas con discapacidad auditiva, pero le gustará a cualquiera que esté harto de tener que activar los subtítulos solo para entender lo que está pasando.
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Super soundbars
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- Ruth HamiltonCollections Editor