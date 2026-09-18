La nueva barra de sonido Dolby Atmos económica de Yamaha podría ser la mejora de audio compacta para tu TV que estabas buscando

Yamaha presenta una nueva barra de sonido compacta y económica: la B200A

Se trata de una barra de sonido de 2.1 canales, pero con compatibilidad virtualizada con Dolby Atmos

Estará disponible por solo 250 dólares en EE. UU. en noviembre de 2026, y es probable que luego se lance al mercado internacional

Yamaha está en racha con sus anuncios tecnológicos (lo cual sería un gran juego de palabras si estuviéramos hablando de sus motocicletas, pero, ay). Apenas dos semanas después de presentar nuevos reproductores compactos para el hogar, y unos meses después de sus nuevos y geniales altavoces activos, tiene otro lanzamiento en el ámbito del audio: una nueva barra de sonido compatible con Dolby Atmos que es relativamente accesible.

Se trata de la Yamaha B200A, que ofrece una alternativa mucho más accesible a modelos como la Yamaha True X Surround 90A, lanzada a principios de este año.

La barra de sonido saldrá a la venta en noviembre por 249,99 dólares (eso equivale a unas 200 libras esterlinas o 400 dólares australianos, pero estamos a la espera de que esté disponible a nivel internacional. Los sitios web internacionales de Yamaha ya cuentan con páginas dedicadas a esta barra de sonido, por lo que parece probable que se lance a nivel mundial, aunque no sabemos cuándo).

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La mayoría de las mejores barras de sonido con Dolby Atmos se venden por mucho más que eso. De hecho, nuestra opción «económica» favorita, la Sony HT-S2000, cuesta aproximadamente el doble en EE. UU. (aunque es más barata a nivel internacional y suele tener descuentos en EE. UU.).

¿Qué buscas en una barra?

(Image credit: Yamaha)

Yamaha presenta la B200A como una barra de sonido compacta; de hecho, es el único producto que aparece etiquetado como tal en el sitio web de la marca. Pesa 1,8 kg y mide 23-5/8 x 2-1/2 x 3-3/4 pulgadas (60 x 10,2 x 6,4 cm), y las imágenes promocionales muestran a personas usándola conectada tanto a computadoras como a televisores.

En cuanto a las especificaciones, cuenta con dos altavoces de cono de 1.8 pulgadas y 20 W para el sonido izquierdo y derecho, y un subwoofer integrado de tres pulgadas y 30 W, lo que la convierte en un sistema de 2.1 canales.

Lo que me atrae de esta barra de sonido son sus opciones de conexión. Cuenta con eARC, por supuesto, y también con puertos ópticos y de 3.5 mm, además de Bluetooth 5.3. La app Sound Bar Remote de Yamaha se usa para el control inalámbrico.

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Pero no se trata solo de especificaciones y puertos; Yamaha quiere que conozcas sus funciones (y no solo Dolby Atmos). La barra de sonido cuenta con la función Clear Voice, que facilita la audición de las voces, y un modo de sonido para juegos que resalta las señales de audio que suelen ser silenciosas, como pasos, ataques inminentes o sonidos de potenciadores. También hay cuatro modos de ecualización: Estándar, Película, Estéreo y Juego.

Es una gama de funciones muy interesante para una barra de sonido que no costará mucho; creo que este producto tendrá un gran éxito entre quienes buscan excelentes especificaciones sin un precio elevado, especialmente durante las temporadas de rebajas, dada la calidad de audio habitual de Yamaha.

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