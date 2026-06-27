He probado más de 20 barras de sonido, pero estos 4 modelos económicos son mis favoritos para disfrutar de un sonido cinematográfico sin gastar mucho...

He probado más de 20 barras de sonido durante mis años como reseñista de productos tecnológicos y de audio en TechRadar; muchas de ellas han funcionado de maravilla, mientras que otras… mejor no hablar de ellas.

Aunque he probado algunas opciones premium de sonido envolvente, como la LG Sound Suite Immersive Suite 7 Pro y la JBL Bar 1300MK2, también he evaluado muchas opciones económicas y accesibles. Y hoy estoy aquí para compartir algunos de los mejores modelos asequibles que he probado, para que puedas mejorar el audio básico de tu televisor o adentrarte en el mundo del entretenimiento en casa con Dolby Atmos sin gastar una fortuna.

He seleccionado una variedad de opciones, desde una barra de sonido de 2.0 canales ultrabarata hasta un combo de varios dispositivos con Dolby Atmos y transmisión por Wi-Fi. Realmente hay algo para todos en esta lista, así que, sin más preámbulos, veamos mis mejores opciones.

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1. Sony HT-S100F / HT-SF150

(Image credit: Future)

Cada vez que hay una gran oferta, siempre recomiendo la Sony HT-S100F —también conocida como Sony HT-SF150 en algunos mercados, incluido el Reino Unido—. ¿Por qué? Bueno, porque Sony creó la mejora de audio ideal y asequible para cualquiera que esté frustrado por el sonido desagradable del televisor.

Esta barra de sonido de un solo cuerpo con 2.0 canales ofrece una claridad y amplitud sólidas, con diálogos bien definidos, y cuenta con un altavoz bass reflex integrado para un mejor rendimiento en los graves. Además, utiliza el procesamiento virtual S-Force Front Surround, exclusivo de Sony, que crea la impresión de un audio tridimensional con un efecto impresionante.

Con conectividad HDMI, óptica digital, USB y Bluetooth, hay muchas formas de disfrutar del sonido en la HT-S100F, y además es increíblemente rápida y fácil de configurar.

Por supuesto, no vas a obtener esos graves potentes y cinematográficos que ofrecen los modelos más grandes, y tampoco cuenta con Dolby Atmos. Pero si buscas un sonido más nítido a un precio ultrabajo, el Sony HT-S100F sigue siendo una de las mejores opciones del mercado.

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2. Klipsch Flexus Core 100

(Image credit: Future)

Ahora pasamos a una barra de sonido con Dolby Atmos: la Klipsch Flexus Core 100. Este modelo de 2.1 canales ofrece un excelente rendimiento, con graves impactantes y contundentes, una reproducción precisa de los diálogos y una potencia impresionante.

Al igual que la opción de Sony mencionada anteriormente, la Flexus Core 100 también es muy fácil de configurar, y su pantalla LED hace que sea increíblemente sencillo alternar entre los distintos modos y opciones. La caja también incluye un control remoto, así como una increíble aplicación complementaria que se puede descargar gratis y que es muy receptiva.

Aunque presenta algunas limitaciones en cuanto a la altura, la Flexus Core 100 ofrece una amplitud admirable al ver películas en Dolby Atmos, y cuando vi un Blu-ray 4K UHD de *La máscara*, el giro caricaturesco del personaje principal sonaba como si viniera de las esquinas de nuestro espacio de prueba.