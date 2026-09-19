Nuestra marca favorita de audífonos económicos lanza modelos insignia con diafragma 86% más delgado y “recubrimiento de diamante”

FiiO lanza los audífonos planares FT15 con un diafragma más grande y delgado, además de un menor peso

Son los sucesores open-back de los FiiO FT5, que recibieron cinco estrellas.

Cuestan $499 / £499 (alrededor de AU$999), pero no está nada mal para unos audífonos planares.

La popular marca de audio para audiófilos Fiio ha tenido un gran recibimiento con sus primeros audífonos magnéticos planares, lanzados en 2024 bajo el nombre FT5, que obtuvieron las cinco estrellas en nuestra reseña de los Fiio FT5. La marca claramente consideró que era momento de volver a apostar por esta tecnología, porque acaba de lanzar un nuevo modelo. No, no son los FT6; conoce a los Fiio FT15.

Estos nuevos audífonos alámbricos open-back incorporan mejoras en prácticamente todos los aspectos, incluidos nuevos componentes internos y una construcción más ligera. Las cifras aumentaron (o disminuyeron, dependiendo de qué dirección consideres una mejora).

El precio también aumentó. Los nuevos FT15 cuestan $499 / £499 (alrededor de AU$999), mientras que los FT5 tenían un precio de $449 / £429 / AU$799. Por lo tanto, no se trata de un aumento enorme, pero considerando que Fiio se ha ganado una buena reputación como marca de presupuesto, es un cambio que vale la pena destacar.

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Los Fiio FT15 ya están a la venta y se suman al creciente catálogo de la marca para 2026, que también incluye el dongle DAC KA15 y los audífonos gaming FG3. Esto es lo que los hace tan interesantes para los audiófilos que, bueno, quizá ya no tengan un presupuesto tan limitado, pero sí buscan optimizar en qué gastan su dinero.

Más delgado, mejor, más rápido, más ligero

(Image credit: FiiO)

FiiO decidió que sus nuevos audífonos planares necesitaban algunas mejoras en sus especificaciones, así que el driver ahora mide 101 mm (en comparación con los 90 mm de los FT5), pero lo más destacable es que ahora tiene un grosor de apenas 800 nm, lo que, según FiiO, representa una reducción de 86.7% respecto a su driver planar anterior.

Esto es bastante relevante, porque la idea detrás de los drivers planares es contar con un diafragma extremadamente delgado y sensible, suspendido entre dos campos magnéticos y capaz de ofrecer una excelente respuesta dinámica y, por lo tanto, un gran nivel de detalle.

FiiO también señala que el driver cuenta con un “recubrimiento de diamante en toda la superficie”, que presumiblemente sirve para aumentar su rigidez. Un diafragma mucho más grande, mucho más delgado y extremadamente rígido resulta muy interesante cuando se trata tanto del rango dinámico como del nivel de detalle del sonido.

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El diseño general también recibió algunas mejoras. Los FT15 pesan 31 g menos que los FT5, con un peso de 425 g, gracias a una diadema de fibra de carbono y copas de madera natural. También incluyen varios pares de almohadillas en la caja, así como una variedad de adaptadores para 4.4 mm, 6.35 mm y XLR-4, por lo que pueden adaptarse a diferentes configuraciones hi-fi.

Esto es todavía más cierto gracias a la sensibilidad de los FT15 (95 dB/mW y una impedancia de 24 ohms), y la marca afirma que fueron diseñados para funcionar con una amplia variedad de dongles, DAP, amplificadores y reproductores de CD, incluidos dongles más pequeños y ligeros que no requieren alimentación externa. FiiO también vende todo este tipo de tecnología. ¿Coincidencia? No lo creo.

Le dimos a los FT5 una calificación perfecta en nuestra reseña y es difícil imaginar que todas estas mejoras puedan resultar en una calificación menor, incluso con un ligero aumento de precio. Pero, como ocurre con cualquier producto relacionado con el audio, la verdadera prueba estará en las pruebas. Estén atentos.

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