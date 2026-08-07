Los nuevos audífonos de gama media de Bose son más baratos que la primera generación, pero llegan con mejor cancelación de ruido, audio por USB-C y una edición especial inspirada en Shrek

Bose acaba de presentar la segunda generación de los audífonos QuietComfort

Incluye audio USB-C bidireccional, una mejor cancelación activa de ruido (ANC), Bose Immersive Audio y más

Cuesta menos que el modelo de 2023 y ofrece no una, sino dos opciones de colores al estilo de Shrek

Han pasado tres largos años desde que salieron al mercado los audífonos Bose QuietComfort (que a su vez eran una actualización de los icónicos Bose QuietComfort 35 II, lanzados inicialmente allá por 2017).

Y ahora, la marca finalmente ha actualizado la serie con una opción más accesible que los audífonos insignia QuietComfort Ultra (2.ª generación).

Estos, como probablemente puedan adivinar los expertos en nombres, se llaman audífonos Bose QuietComfort (2.ª generación). Traen una serie de mejoras respecto al modelo original y, lo más importante, un precio más bajo. Así es: 2026, también conocido como el año de los aumentos de precios, acaba de darnos un respiro —aunque solo en el Reino Unido.

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Sabemos que los audífonos Bose QC (2.ª generación) costarán 359 dólares / 299 libras esterlinas / 549,95 dólares australianos. Para ponerlo en contexto, el modelo de primera generación costaba 349 dólares / 349,95 libras esterlinas / 549,95 dólares australianos, por lo que el descuento en el Reino Unido es bastante significativo. Sin embargo, en Estados Unidos hay un aumento de 10 dólares, mientras que en Australia se lanzan al mismo precio.

Los nuevos audífonos saldrán a la venta el 13 de agosto, y pronto comenzaremos a probarlos para ver cómo se desempeñan en un mercado tan saturado. La verdad es que este diseño es muy atractivo: cuando viajo en transporte público veo innumerables pares del modelo anterior, a pesar de su relativa antigüedad.

En fin, ¡veamos algunas de las mejoras clave!

Novedades de la Gen 2

(Image credit: Bose)

Por lo que parece, los nuevos audífonos de Bose están a la altura de sus predecesores en cuanto a calidad de sonido. Los modelos anteriores contaban con un driver de 40 mm, aunque la empresa no ha confirmado qué tamaño (ni qué tipo) de driver incorporan los de segunda generación.

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Sin embargo, ahora cuentan con Bose Immersive Audio, una función que antes era exclusiva de la línea Ultra y que ofrece algunos preajustes útiles. Uno de ellos, que destaca Bose, es el Modo Cine, cuyo objetivo es crear un amplio escenario sonoro y realzar los diálogos.

Ahora también hay compatibilidad con audio por cable USB-C, por lo que puedes escuchar audio sin pérdida desde tu teléfono, además de mejoras en la cancelación activa de ruido (ANC). Dado que la parte «Quiet» de «QuietComfort» es una promesa de excelencia en la cancelación de ruido y que, en esencia, Bose fue pionera en la tecnología ANC, es bueno escucharlo (o, más bien, no escucharlo).

Bose también ha realizado algunos ajustes de diseño en el QCH(2G), con almohadillas más cómodas y auriculares de forma más ovalada. La marca también afirma que los controles deslizantes son más suaves de usar, y es de suponer que se refiere a los controles deslizantes de la diadema o al pequeño control deslizante de Bluetooth en la placa superior del auricular derecho, ya que el modelo de primera generación no contaba con ningún tipo de control deslizante de volumen en el auricular.

Y, como ya lo leíste en el titular, hay un cambio más que debemos comentar. Además de las opciones de color en blanco y negro, se están presentando tres modelos de edición limitada. El «Rosewood Mauve» es una opción atrevida en tonos púrpura —consulta nuestra reseña de los Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2.ª generación) para tener una referencia—, mientras que el «Eucalyptus Green», que se ve en la imagen principal, te hará parecer que llevas orejas de Shrek. El tercero es el Dewdrop Mint, con un diseño bicolor en verde pálido y verde oscuro. A mi parecer, este acabado en particular se ve como el tono que tendrían unos audífonos para niños.

Me imagino que la mayoría de la gente preferirá los modelos en negro o blanco, pero los fans de Shrek tal vez piensen diferente.

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