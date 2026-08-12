Sonos ve tus AirPods Max 2 y te supera con un Ace "Ultra", y los tan comentados audífonos de segunda generación suenan increíbles

El Sonos Ace Ultra aparece en los registros de la FCC...

... además de filtraciones, rumores y más

El lanzamiento de los audífonos de segunda generación parece inminente

Han pasado dos años desde el lanzamiento de los Sonos Ace, los primeros audífonos premium de diadema del reconocido pionero en sistemas de audio inalámbricos multihabitación. Y parece que se avecina un nuevo modelo... con una mejora lingüística incluida.

Sabemos que en septiembre habrá un evento de lanzamiento de Sonos, y ahora, los registros de la FCC apuntan a un nuevo par de audífonos inalámbricos. No hace falta ser un genio para atar cabos y deducir que el segundo intento de Sonos en el mercado de los audífonos inalámbricos es el producto listo para su lanzamiento.

Y por si eso no fuera lo suficientemente obvio, se han filtrado por todas partes imágenes de un par de audífonos llamados Sonos Ace Ultra. Winfuture publicó recientemente una serie de fotos y detalles sobre ellos, lo que confirma (si las imágenes resultan ser auténticas, claro está) que ya queda muy poco misterio por desvelar.

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Estas imágenes de los audífonos se ven bastante similares a los Ace originales, pero con almohadillas más grandes y un control deslizante en el cuerpo. En cuanto al diseño, entonces, siguen pareciéndose más que la mayoría a los AirPods Max de Apple, aunque con almohadillas con una forma más parecida a una pastilla.

¿Ultra de nombre, ultra por naturaleza?

Por lo que se sabe hasta ahora, Sonos tiene preparados unos rivales de los AirPods Max 2, listos para llegar en cualquier momento (o competidores de los Sony WH-1000XM6, Bose QuietComfort Ultra 2nd Gen, Dali IO-8; elige cualquiera de los muchos audífonos premium que existen actualmente).

La verdadera pregunta es: ¿qué significa el “Ultra” en el nombre? ¿Costarán incluso más que los Sonos Ace originales? ¿Quizá tendrán una configuración avanzada con varios drivers? ¿O incorporarán funciones adicionales, como las que encontramos en los Sony 1000X The Collexion? O, lo que resulta más importante en este caso: ¿funcionarán dentro del ecosistema de audio multisala de Sonos, permitiendo transferir el audio de forma fluida entre los audífonos y las bocinas Sonos agrupadas en tu casa? Los Ace originales solo podían hacer esto con una Sonos Arc mediante la función TV Audio Swap, algo que decepcionó a muchos usuarios.

Hasta ahora, las filtraciones realmente no explican qué tiene de “Ultra” este nuevo modelo, así que eso será algo que Sonos tendrá que demostrarnos cuando lleguen los nuevos audífonos.

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La editora de Audio de TechRadar, Becky Scarrott, considera que cualquier cosa que no sea una verdadera transferencia de audio hacia el conjunto de bocinas inalámbricas Sonos de tu hogar sería un paso en falso para la compañía. Es una función que los usuarios realmente quieren y que su rival Bowers & Wilkins lleva bastante tiempo ofreciendo en sus audífonos y earbuds, incluidos los Bowers & Wilkins PX8 y los audífonos Pi8, con una calificación de cinco estrellas.

Ambos se controlan mediante la aplicación Music de Bowers & Wilkins, que permite transferir el audio de tus earbuds o audífonos al sistema de sonido de tu hogar cuando llegas a casa, y hacerlo hacia cualquier bocina de la propia gama Formation de Bowers & Wilkins, incluida la Formation Wedge y la más reciente Zeppelin Pro.

Esperemos que sí veamos esta función. El nombre sugiere que estos audífonos no son una continuación de los Sonos Ace —que recibieron opiniones divididas y una calificación de cuatro estrellas por parte de esta publicación—, sino una versión “Pro”. Y sus características tendrán que estar a la altura.

Por ahora, habrá que estar atentos…

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