Este nuevo dispositivo Google TV 4K no solo cuenta con Dolby Vision y Atmos, sino que también tiene otra ventaja: puedes añadir más capacidad de almacenamiento mediante una tarjeta microSD

Mecool ha añadido un nuevo dispositivo Google TV a su gama de accesorios de streaming, que ofrece excelentes especificaciones y características, incluido almacenamiento ampliable, a un precio reducido.

El dispositivo de streaming MEon1 4K GTV cuesta 119,99 dólares / 88,67 libras esterlinas / unos 169 dólares australianos y ofrece contenido con una resolución de hasta 4K HDR, compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos. Puede mejorar el contenido HD a una «calidad cercana al 4K» y viene con 32 GB de almacenamiento integrado. Incluso cuenta con una ranura microSD que admite tarjetas de hasta 128 GB para facilitar la ampliación del almacenamiento, y también tiene dos puertos USB 2.0.

MEon1 4K GTV Streaming Box: características principales

El dispositivo de streaming MEon1 4K GTV cuenta con conexión Wi-Fi 6 y Ethernet, así como Bluetooth 5.2. Viene de fábrica con Android 14 y cuenta con la certificación Netflix 4K. Al tratarse de un dispositivo Google TV, es compatible con Google Assistant, Google Cast y miles de aplicaciones de terceros.

El dispositivo es compatible con HDR10, HDR10+ y Dolby Vision, y los códecs de vídeo compatibles son AV1, VP9, H.264 y H.265 (HEVC), lo que debería cubrir todas las necesidades.

El procesador del MEon1 es un Amlogic S905X5M de cuatro núcleos, combinado con una GPU Mali G310 V2, y cuenta con 2 GB de RAM para aplicaciones. El procesador basado en ARM Cortex-A55 tiene una velocidad de 2,5 GHz, más rápida que los 1,8 GHz de dispositivos rivales como el Google TV Streamer 4K.

La salida HDMI es compatible con HDMI 2.1 y VRR y ALLM para juegos.

Son unas especificaciones decentes para el precio que tiene, pero se enfrenta a un rival muy importante: el Google TV Streamer 4K. Este tiene un precio de venta al público de 99 dólares/99 libras/159 dólares australianos, pero a menudo lo veo con descuentos.

El producto de Google tiene el doble de RAM integrada, por lo que es probable que funcione con mayor fluidez, pero, aunque cuenta con Dolby Vision y Dolby Atmos, utiliza una versión de Wi-Fi más antigua: 802.11ac. Sin embargo, eso no será un factor decisivo para todo el mundo, y no creo que sea injusto decir que la marca Google es un poco más conocida que Mecool.

El producto de Google también está diseñado para interactuar con tus dispositivos domésticos inteligentes, por lo que es algo a tener en cuenta si ya tienes un hogar inteligente o crees que podrías querer uno en un futuro próximo.

El dispositivo de streaming Mecool MEon1 4K GTV ya está disponible.

