El clásico tocadiscos SL-1200 de Technics lanzará una edición conmemorativa de su 55.º aniversario, y la gran novedad es que "tiene mucho oro"

Technics celebra los 55 años de su popular tocadiscos SL-1200

Se da un adelanto de la nueva edición de aniversario; el lanzamiento completo será en septiembre

Agrega oro, oro y más oro al modelo actual

Desde el lanzamiento del Technics SL-1200 original a finales de 1972, este modelo se ha convertido en un elemento imprescindible de la cultura del hip-hop y de los DJ, y las ediciones más recientes, como el SL-12000GR2, siguen conquistándonos. Con un hito a la vista, la marca se prepara para celebrar su aniversario a lo grande.

Technics ha presentado un modelo del SL-1200 para conmemorar su 55.º aniversario (aunque en realidad solo han pasado 54 años desde 1972, pero ¿quién no redondea un poco los números cuando se acerca un cumpleaños?), que se dará a conocer por completo en septiembre.

Ya hemos podido echar un buen vistazo al nuevo tocadiscos, gracias a un adelanto de la marca, así que sabemos de qué se trata. La única información concreta que aún nos falta es cuánto costará la Edición del 55.º Aniversario del SL-1200; pero, dado su diseño, es posible que haya un recargo respecto al modelo original más cercano.

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El modelo MK7 actual cuesta 1,200 dólares / 849 libras esterlinas / 1,699 dólares australianos, y dado que esa es la plataforma en la que se basa la Edición de Aniversario, es probable que cueste bastante más.

¿Cómo celebrar un aniversario?

Lo que más destaca de la edición del 55.º aniversario del SL-1200 es la gran cantidad de detalles dorados.

¿La base del brazo? Dorada. ¿Las perillas y botones? Dorados. ¿El plato? Con borde dorado. ¿El brazo? Anodizado en dorado. No te olvides de la alfombrilla dorada. Y, como puedes ver al inicio de este artículo, hay un modelo completamente dorado que puedes comprar. Sin embargo, también hay modelos en azul, negro, blanco, rojo, verde y gris, que le dan al dorado algo con qué contrastar.

Para que quede claro, no lo estoy criticando: celebra tu cumpleaños como quieras, Technics.

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En cuanto a características y tecnología, Technics se ha esforzado por no alterar demasiado lo que hace que el SL-1200 funcione. Si no está roto, no lo arregles. En realidad, son los detalles dorados los que hacen que este modelo se destaque.

Como se mencionó, se basa en el SL-1200 MK7. Esto significa que es un tocadiscos manual con un plato de aluminio, un LED que ilumina la aguja, un brazo Universal Static Balance, un dial de ajuste de velocidad y una salida phono.

Ahora bien, es posible que los fanáticos de los tocadiscos tengan una sensación de déjà vu. La marca no es ajena a las ediciones de lujo, incluso a las con detalles dorados, ya que el año pasado lanzó un SL-1200 Master Edition con quizás un 55% del oro que tiene el nuevo modelo de aniversario.

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