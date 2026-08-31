No conocía a Castle, el fabricante británico de altavoces, pero sus nuevos altavoces estéreo inspirados en los años 70 lucen increíbles; además, me intriga la inusual configuración de drivers de uno de los modelos
Conoce a Walmer y Tintagel
- Castle presenta cuatro nuevos altavoces en dos series
- Los Castle Tintagel se venden a precios más bajos y cuentan con combinaciones de drivers refinadas
- Los Castle Walmer tienen un precio más elevado, y uno de ellos presenta una disposición inusual de los drivers
Cuando piensas en British Castle, probablemente te vienen a la mente Windsor, Warwick o la Torre de Londres; pero no tenía ni idea de que ese nombre también se refería a una marca que fabrica altavoces con un estilo clásico.
Me enteré de la verdad porque British Castle ha regresado con un nuevo cuarteto de altavoces, todos diseñados y fabricados en el Reino Unido.
Estos nuevos modelos, llamados Castle Tintagel y Castle Walmer en honor a los castillos reales (y, en el caso del primero, el territorio del rey Arturo), tienen un estilo clásico que realmente llama la atención. Ahora bien, no me refiero a un estilo clásico de «castillos antiguos», sino más bien al estilo de madera sobre madera de los años 70.
Los modelos saldrán a la venta en septiembre. Por ahora solo tenemos los precios para el Reino Unido, y no se sabe si los modelos se venderán en otros lugares.
Escuchando un audio de Wamler
Los nuevos modelos más económicos son los de la gama británica Castle Tintagel: el Tintagel 1 cuesta 1,999 libras esterlinas (aproximadamente 2,700 dólares / 4,000 dólares australianos) el par, y un par de Tintagel 2 se vende por 2,999 libras esterlinas (alrededor de 4,000 dólares / 6,000 dólares australianos). El primero es un altavoz de dos vías para montaje en soporte, mientras que el segundo es un altavoz de piso de 2.5 vías.
El Tintagel 1 combina un driver de medios/graves de 130 mm y un tweeter de cúpula de seda de 28 mm, mientras que el Tintagel 2 conserva ese tweeter, pero mejora los graves con dos drivers de 150 mm. Al parecer, los drivers de graves son un verdadero punto fuerte, y son conos de fibra diseñados para una respuesta rápida y graves controlados.
A pesar de no ser barato, el Tintagel está concebido como la línea de parlantes de nivel de entrada de British Castle. Ofrece un perfil de sonido cálido y un aspecto clásico de los años 70 a un costo menor en comparación con sus otras opciones.
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Luego tenemos la línea Castle Walmer. El Walmer 1 es un altavoz de 2 vías para montaje en soporte que se vende a 2,499 libras esterlinas (aproximadamente 3,400 dólares / 5,000 dólares australianos) el par, mientras que el Walmer 2 es un altavoz de piso de 3 vías que puedes comprar por 4,999 libras esterlinas (alrededor de 6,800 dólares / 10,000 dólares australianos) el par.
En el Walmer 1 encontrarás un controlador de medios/graves de 130 mm y una unidad de cinta auténtica de alta frecuencia de 12 x 45 mm. El Walmer 2 conserva esta última, pero utiliza dos controladores de graves de 150 mm y una unidad de rango medio de 115 mm, todos fabricados con la misma fibra que ya hemos visto en el Tintagel; y lo inusual es que uno de los dos controladores de graves se encuentra, de hecho, por encima del tweeter y del controlador de medios/graves, mientras que el otro está debajo de ellos.
Normalmente, los controladores de los altavoces se disponen simplemente de la frecuencia más alta en la parte superior a la más baja en la parte inferior, así que tengo curiosidad por ver cómo funciona esto.
Esta combinación de drivers más avanzada no solo le da al Walmer una sensación única, sino que, al parecer, la unidad de cinta ofrece unos agudos únicos, detallados y delicados. Toda la configuración del Walmer 2 es inusual, ya que es relativamente poco común contar con un altavoz de rango medio hecho a la medida.
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- Tom BedfordContributor