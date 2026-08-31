No conocía a Castle, el fabricante británico de altavoces, pero sus nuevos altavoces estéreo inspirados en los años 70 lucen increíbles; además, me intriga la inusual configuración de drivers de uno de los modelos

Castle presenta cuatro nuevos altavoces en dos series

Los Castle Tintagel se venden a precios más bajos y cuentan con combinaciones de drivers refinadas

Los Castle Walmer tienen un precio más elevado, y uno de ellos presenta una disposición inusual de los drivers

Cuando piensas en British Castle, probablemente te vienen a la mente Windsor, Warwick o la Torre de Londres; pero no tenía ni idea de que ese nombre también se refería a una marca que fabrica altavoces con un estilo clásico.

Me enteré de la verdad porque British Castle ha regresado con un nuevo cuarteto de altavoces, todos diseñados y fabricados en el Reino Unido.

Estos nuevos modelos, llamados Castle Tintagel y Castle Walmer en honor a los castillos reales (y, en el caso del primero, el territorio del rey Arturo), tienen un estilo clásico que realmente llama la atención. Ahora bien, no me refiero a un estilo clásico de «castillos antiguos», sino más bien al estilo de madera sobre madera de los años 70.

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Los modelos saldrán a la venta en septiembre. Por ahora solo tenemos los precios para el Reino Unido, y no se sabe si los modelos se venderán en otros lugares.

Escuchando un audio de Wamler

Castle Tintagel 1 (Image credit: British Castle)

Los nuevos modelos más económicos son los de la gama británica Castle Tintagel: el Tintagel 1 cuesta 1,999 libras esterlinas (aproximadamente 2,700 dólares / 4,000 dólares australianos) el par, y un par de Tintagel 2 se vende por 2,999 libras esterlinas (alrededor de 4,000 dólares / 6,000 dólares australianos). El primero es un altavoz de dos vías para montaje en soporte, mientras que el segundo es un altavoz de piso de 2.5 vías.

El Tintagel 1 combina un driver de medios/graves de 130 mm y un tweeter de cúpula de seda de 28 mm, mientras que el Tintagel 2 conserva ese tweeter, pero mejora los graves con dos drivers de 150 mm. Al parecer, los drivers de graves son un verdadero punto fuerte, y son conos de fibra diseñados para una respuesta rápida y graves controlados.

The Castle Tintagel 2 (Image credit: British Castle)

A pesar de no ser barato, el Tintagel está concebido como la línea de parlantes de nivel de entrada de British Castle. Ofrece un perfil de sonido cálido y un aspecto clásico de los años 70 a un costo menor en comparación con sus otras opciones.

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Luego tenemos la línea Castle Walmer. El Walmer 1 es un altavoz de 2 vías para montaje en soporte que se vende a 2,499 libras esterlinas (aproximadamente 3,400 dólares / 5,000 dólares australianos) el par, mientras que el Walmer 2 es un altavoz de piso de 3 vías que puedes comprar por 4,999 libras esterlinas (alrededor de 6,800 dólares / 10,000 dólares australianos) el par.

En el Walmer 1 encontrarás un controlador de medios/graves de 130 mm y una unidad de cinta auténtica de alta frecuencia de 12 x 45 mm. El Walmer 2 conserva esta última, pero utiliza dos controladores de graves de 150 mm y una unidad de rango medio de 115 mm, todos fabricados con la misma fibra que ya hemos visto en el Tintagel; y lo inusual es que uno de los dos controladores de graves se encuentra, de hecho, por encima del tweeter y del controlador de medios/graves, mientras que el otro está debajo de ellos.

Normalmente, los controladores de los altavoces se disponen simplemente de la frecuencia más alta en la parte superior a la más baja en la parte inferior, así que tengo curiosidad por ver cómo funciona esto.

La disposición de los controladores en los modelos de Castle Walmer (Image credit: Castle)

Esta combinación de drivers más avanzada no solo le da al Walmer una sensación única, sino que, al parecer, la unidad de cinta ofrece unos agudos únicos, detallados y delicados. Toda la configuración del Walmer 2 es inusual, ya que es relativamente poco común contar con un altavoz de rango medio hecho a la medida.

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