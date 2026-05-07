Garmin acaba de lanzar un equipo de alta fidelidad de gama muy alta a través de su submarca, más conocida por sus sistemas de sonido marítimos

JL Audio, propiedad de Garmin, presenta nuevos productos de alta fidelidad

Dos altavoces: el T6 y el S3, ambos con precios elevados

También presenta el preamplificador y reproductor en streaming CS Stereo Centerpiece

Garmin, la marca de relojes inteligentes favorita de todos, se ha tomado un respiro de los dispositivos portátiles —como el reciente Tactix 8— para lanzar una serie de aparatos de audio para el hogar con precios desorbitados.

Se trata de la gama Primacy de JL Audio, una de las submarcas de Garmin. Es comprensible que no hayas oído hablar de ellos, ya que sus principales áreas son el audio para automóviles y marítimo, y este salto al mundo del audio de alta fidelidad de lujo seguramente llamará la atención.

Sin embargo, no esperes que estos dispositivos tengan un precio similar al de los mejores relojes de Garmin. Son equipos de alta fidelidad realmente caros —con precios que se equiparan a los de marcas de élite como Bowers & Wilkins y Wilson Audio— que solo puedes adquirir en tiendas especializadas en audio.

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Conoce a los amigos de Primacy

(Image credit: Garmin JL Audio)

Hablemos primero del Garmin JL Audio Primacy T6 (justo arriba). Este es el más caro del grupo, con un precio de venta al público de unos 90 000 dólares el par.

Estos altavoces activos de piso cuentan con seis drivers cada uno: un tweeter de carbono de 1 pulgada, un driver de rango medio de 5.5 pulgadas y cuatro woofers de 5.5 pulgadas. Cuentan con tres amplificadores por unidad, con una potencia total de 1000 W, y cada amplificador tiene su propio DSP y DAC, con soporte para audio de 32 bits/192 kHz.

El JL Audio Primacy S3, que se vende por 35 000 dólares el par, reduce un poco las especificaciones. Se trata nuevamente de altavoces activos, con el mismo tweeter de cúpula de 1 pulgada que el modelo más grande, además de un woofer de 5,5 pulgadas y dos amplificadores por unidad.

Ambos altavoces cuentan con diversas mejoras, como cajas con formas específicas y filtros de audio para ofrecer un sonido optimizado. Se conectan mediante XLR, RCA o Cat 6

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Completando el trío, aparentemente para controlar a los demás, está el CS Stereo Centerpiece de 15 000 dólares. Se trata tanto de un reproductor de streaming —compatible con varios servicios de audio— como de un preamplificador. Cuenta con todas las características que cabría esperar por ese precio, como corrección de sala, perfiles de usuario, compatibilidad con Bluetooth y una pantalla integrada.

Ninguno de los nuevos dispositivos de Garmin está disponible en su sitio web. En su lugar, los listados te dirigen a tu distribuidor local, donde puedes adquirirlos.

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