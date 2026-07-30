Hablé con Bowers & Wilkins sobre el Nautilus: el altavoz con forma de caracol que sigue agotándose 33 años después de su debut

El Nautilus de Bowers & Wilkins es un altavoz que no necesita presentación. Es un modelo verdaderamente icónico, y realmente no hay nada más en el mercado que se le parezca.

Con su diseño parecido al de un molusco, sus tubos de amortiguación cónicos y su sonido excepcional, no es de extrañar que Bowers & Wilkins lo anuncie con orgullo como «el último deseo» del cofundador John Bowers. Y aunque el Nautilus se lanzó allá por 1993, sigue fabricándose hasta el día de hoy.

Durante mi visita a la feria High End de Viena a principios de este año, tuve la oportunidad de ver el B&W Nautilus en persona y aprender más sobre su peculiar y maravilloso diseño. Incluso pude hablar con el director de mercadotecnia de productos de Bowers & Wilkins, Andy Kerr, sobre por qué la gente sigue recurriendo a este altavoz, incluso 33 años después; y tal vez te sorprenda lo popular que sigue siendo…

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Bowers & Wilkins Nautilus: una introducción

(Image credit: Future)

Para quienes no lo conozcan, el Bowers & Wilkins Nautilus es un altavoz de piso que destaca por su llamativo diseño en espiral y sus tubos cónicos, lo que lo convierte en uno de los modelos con el aspecto más singular que se pueden comprar. Pero, a pesar de su apariencia extravagante, su diseño está muy enfocado a la funcionalidad.

Especificaciones del Bowers & Wilkins Nautilus Precio: 110 000 $ / 100 000 £ (por par) en colores estándar Dimensiones: 47,6 x 16,9 x 43,5 pulgadas / 1210 x 430 x 1105 mm Peso: 190,7 libras / 86,5 kg Filosofía de diseño: altavoz de 4 vías con carga de válvulas Drivers: 1 woofer de cono de aluminio de 300 mm (12 pulgadas); 1 altavoz de rango medio-bajo con cono sándwich de aluminio y polímero de 100 mm (4 pulgadas); 1 altavoz de rango medio-alto con cúpula de aluminio de 50 mm (2 pulgadas); 1 altavoz de alta frecuencia con cúpula de aluminio de 25 mm (1 pulgada) Rango de frecuencias: -6 dB a 10 Hz y 25 kHz

Kerr me explicó que, en esencia, el altavoz busca dar la impresión de que los transductores están «suspendidos en el aire», funcionando sin las restricciones típicas de una caja o recinto tradicional.

Aunque B&W decidió aprovechar las «ventajas de la presurización que ofrece algún tipo de recinto», dijo, se hizo un esfuerzo activo por eliminar la audibilidad de la caja —algo que se logró mediante el uso de los tubos cónicos por los que el Nautilus sigue siendo conocido.

«Cada tubo aumenta de longitud en relación con el tamaño del altavoz», dijo Kerr. « Así que tienes uno relativamente pequeño para el tweeter superior, otro un poco más largo para los medios bajos, y luego este [tubo para la sección de bajos] mide tres metros de largo, pero está como enrollado hacia arriba».

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A medida que el controlador funciona, la presión se disipa en los tubos del Nautilus —que también están acolchados con «un material de relleno absorbente»—, lo que elimina los reflejos hacia atrás y reduce drásticamente la distorsión, al tiempo que captura esa sensación de que el controlador funciona en espacio libre. “Es uno de los mejores altavoces que escucharías sin que se note su presencia”.

Y aunque admite que el Nautilus tal vez no sea tan adecuado para un entorno de estudio como lo es el Bowers & Wilkins 801 D5, Kerr afirma: “Como experimento para reducir la audibilidad de un altavoz, es perfecto”.

El legado perdura

(Image credit: Future)

¿Y de dónde viene el nombre? ¿Qué significa “Nautilus”? Bueno, es un cefalópodo (lo que significa que está emparentado con los pulpos y los calamares, por ejemplo), con una concha en forma de espiral. Utiliza la propulsión a chorro para recorrer las profundidades del océano, y su nombre (del griego “nautilos”) significa “marino”. Cuanto más sabes, ¿eh?

El ingenioso diseño y el sonido del Nautilus se han mantenido, y Kerr señala que mucha gente sigue comprando este altavoz hasta el día de hoy. De hecho, hay tanta gente interesada en tener su propio Nautilus que hay pedidos pendientes para varios años.

Me dijeron que B&W sigue produciendo aproximadamente 50 pares al año para la venta —algo bastante impresionante, considerando que la fabricación de cada par lleva alrededor de 31 días, y todo se hace meticulosamente a mano.

Los entusiastas del audio pueden adquirir un par de bocinas Nautilus en los colores estándar —negro, azul media