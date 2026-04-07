Marshall se enfrenta a JBL y a otros fabricantes de bocinas para fiestas en un mercado "muy homogéneo", y explica por qué quiere crear modelos que "despierten tus sentidos"

He probado más de 40 altavoces Bluetooth durante mi tiempo aquí en TechRadar, y lo que más me entusiasma siempre es probar los altavoces para fiestas. Son grandes, potentes y —para alguien a quien le encanta la música house como a mí— ideales para reproducir canciones con unos graves impactantes y envolventes.

Esta es un área en la que JBL ha sido bastante dominante. En 2025, JBL lanzó más de sus altavoces PartyBox de alto rendimiento, y su dueña, Harman, afirmó que la marca había «consolidado su posición como la marca número uno de altavoces portátiles y para fiestas». Es difícil discutir eso. JBL no solo está vendiendo muchísimas unidades, sino que sus altavoces para fiestas cuentan con una potencia impresionante, audio optimizado con IA, características modernas como Auracast y, en general, precios moderados.

Sin embargo, JBL tiene competencia por parte de otra marca acostumbrada a dar espectáculo. Marshall lanzó recientemente dos modelos para desbancar a JBL de su trono: los modelos Bromley 750 y Bromley 450.

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¿Por qué ha decidido Marshall escalar esta montaña y cómo se está diferenciando de rivales como JBL? Le planteé estas preguntas, entre otras, a Marshall, así que esto es lo que tiene que decir sobre el mundo de los altavoces para fiestas.

Destacar en un mercado homogéneo

(Image credit: Future)

La tradición de Marshall en la fabricación de amplificadores hace que la marca se sienta como en casa en el mundo de los altavoces para fiestas.

Ese fue un objetivo claro para Hanna Wallner, gerente de producto de Marshall Group, quien me comentó: «Tenemos una larga trayectoria llevando el sonido al escenario y, en los últimos años, a los hogares a través de nuestra gama de altavoces Bluetooth, audífonos y sistemas de sonido para televisores. Dar el salto a la categoría de altavoces para fiestas era el siguiente paso natural, y vimos la oportunidad de aportar algo diferente a un mercado bastante homogéneo».

Pero, ¿cómo se destacan exactamente los altavoces Bromley en un segmento repleto de cajas genéricas con luces de colores? Para Wallner, esto tenía mucho que ver con «mantenernos fieles a nuestra identidad y a lo que se nos da bien: priorizar el diseño icónico y la acústica superior».

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Eso implica considerar cada elemento del diseño desde esta perspectiva. «Todo está pensado con gran detalle, desde el revestimiento de la caja de cuero sintético y el panel de control táctil, hasta los patrones de secuenciación de luces inspirados en la iluminación de escenario», dijo Wallner. Como alguien que ha probado tanto el Bromley 750 como el 450, debo decir que las luces blancas inspiradas en el escenario son un aspecto destacado de su diseño, ya que ofrecen una alternativa a la gran cantidad de rivales adornados con luces RGB.

Y dar en el clavo con la iluminación fue crucial para Marshall. Wallner explicó: «Cuando planteamos por primera vez la idea de las luces, teníamos dudas, ya que los LED de diferentes colores que vemos en los productos de la competencia no nos convencían del todo. Pero logramos encontrar nuestra propia forma única de integrar las luces sin dejar de ser fieles a nuestra herencia. Se trata de un altavoz que tiene la «fiesta» en su esencia y que, al mismo tiempo, deja la huella de Marshall en la categoría de los altavoces para fiestas».

El «sello Marshall» es evidente en casi todas las partes de los altavoces Bromley, no solo a través de su iluminación, sino también a través de su firma sonora. Muchos altavoces para fiestas —al menos en mi experiencia— ponen todos sus huevos en una sola canasta, con graves muy potentes y poca atención en otros aspectos. Claro, eso puede generar un audio fuerte y llamativo, pero es menos satisfactorio para quienes buscamos una experiencia auditiva más refinada y equilibrada.

Sin embargo, los Bromley 750 y 450 logran ofrecer una imagen más completa. Sí, ofrecen un audio de baja frecuencia contundente, con una potencia de salida considerable. Pero también logran unos medios sorprendentemente detallados y bien separados, y unos agudos nítidos y con buena respuesta. Además, ofrecen un excelente escenario sonoro: el sonido estereofónico «verdadero» de 360 grados de Marshall realmente elimina los puntos ciegos, lo que significa que no se obtiene ese sonido excesivamente direccional que ofrecen algunos competidores.

Aprender del pasado

Además de los altavoces para fiestas, Marshall lanzó en 2025 una nueva gama de productos de audio para televisores, entre los que se incluye la barra de sonido Marshall Heston 120 (en la imagen) (Image credit: Future)

Sin embargo, resulta interesante que la incursión de Marshall en el mundo de los altavoces para fiestas no sea su única aventura reciente en un nuevo segmento. Por ejemplo, el especialista en audio decidió incursionar en el mercado del audio para televisores en 2025 y lanzó tres nuevos productos: las barras de sonido Marshall Heston 120 y Heston 60, así como el subwoofer Heston Sub 200. Con esos lanzamientos, Marshall llevó a cabo una considerable cantidad de investigación de mercado al producir sus modelos de entrada.

Y parece que ese también ha sido el caso con los modelos Bromley 750 y 450, según comparte Wallner: "Cuando iniciamos este proyecto, queríamos profundizar realmente en los diferentes comportamientos dentro de la categoría. Junto con los insights de los consumidores y nuestro equipo de investigación de diseño, realizamos un estudio cualitativo de usuarios a nivel global, en el que nos enfocamos en personas que poseían y habían comprado un altavoz para fiestas de tamaño y precio similares. A partir de ahí, aprendimos que esta categoría se trata de crear el ambiente adecuado para una fiesta".

Pero, ¿cómo se traduce un concepto abstracto como el «ambiente» de una fiesta en algo tangible? "La acústica es, naturalmente, muy importante", dijo Wallner, "pero más allá de eso, este producto debe estimular tus sentidos y aportar ese toque extra a la fiesta. Debe funcionar como un facilitador social y también como una pieza para presumir".

Este parece ser un enfoque sensato. Aunque es posible que Marshall no pueda ofrecer sus productos a precios tan bajos como los de JBL, el líder del mercado, la marca cuenta con una estética fácilmente reconocible que convierte sus equipos de audio en piezas distintivas.

Esto se nota en la preciosa carcasa de imitación de cuero de los altavoces Bromley, sus detalles dorados y sus rejillas metálicas, pero también en el diseño de sus otros modelos, como el Marshall Kilburn III, el Middleton II y el Emberton III. Comprar uno de estos altavoces te dará un sonido impresionante, sí, pero hay un estilo innegable en estos diseños, basados en la herencia de los amplificadores de guitarra y la música en vivo, que otros altavoces simplemente no pueden igualar.

Marshall más allá del escenario

(Image credit: Future)

Así pues, Marshall ha lanzado al mercado un par de altavoces para fiestas que destacan, no solo por su sonido y sus funciones, sino también por su diseño, pero aún así tienen que ser buenos, ¿no?

En mi reseña del Marshall Bromley 750, lo describí como «un altavoz para fiestas debutante con un sonido excelente, repleto de potencia, opciones de conectividad y una batería de larga duración». También alabé su excelente calidad de fabricación, su aspecto icónico y sus piezas reparables.

De acuerdo, la aplicación de Marshall está un poco desfasada y el elevado precio —en comparación con la línea PartyBox de JBL— podría ser un factor decisivo para algunos. Pero aún así sentí que el Bromley 750 fue un sólido debut de Marshall en el mercado de los altavoces para fiestas.

El Marshall Bromley 450 se dio a conocer un poco más tarde y acaba de salir al mercado en marzo de 2026. Wallner reveló algunos detalles sobre su origen: "Al principio de ese proyecto [el Bromley 750], vimos una gran oportunidad de incorporar todas las excelentes características del 750 en un dispositivo más pequeño y accesible. De hecho, comenzamos el proyecto del 450 antes de que el 750 llegara al mercado".

Y en mi reseña de cuatro estrellas y media del Marshall Bromley 450, elogié cómo Marshall había condensado gran parte de las cualidades del 750 en un modelo más portátil y asequible, destacando su sonido envolvente y su elegante iluminación, entre otras cosas.

Pero esa es solo una cara de la moneda. Tenía curiosidad por conocer la acogida y las opiniones de los consumidores, y por evaluar si Marshall está empezando a causar sensación en el mundo de los altavoces para fiestas.

Aunque la empresa se negó a entrar en detalles sobre cifras de ventas y aspectos similares, Wallner afirmó: "La respuesta hasta ahora ha sido fantástica. Nuestra incursión en el sonido para televisores y en la categoría de altavoces para fiestas en 2025 demostró que existe un interés real y creciente por Marshall más allá del escenario".

Cuando le pregunté si se avecinaban más altavoces para fiestas, Marshall se negó a dar detalles, pero sí añadió que la empresa espera "llevar la experiencia única de Marshall tanto a los fans de siempre como a nuevas audiencias".