El nuevo reproductor de música digital parece una mezcla entre un iPod Classic y un Zune, con rueda de clic y ranura microSD para darle un toque aún más retro

El Sudo es un nuevo reproductor de música que saldrá a la venta el próximo año.

Ofrece la posibilidad de escuchar música sin conexión y es compatible con aplicaciones de streaming.

En cuanto al diseño, se inspira en los reproductores de música digitales clásicos.

Si extrañas los viejos tiempos de la música digital, el recién presentado Sudo podría ser perfecto para ti. Es en parte un iPod Classic, en parte un Zune y en parte un Walkman, pero incluye toques de modernidad como un puerto USB-C y compatibilidad con los mejores servicios de streaming de música.

Según la página oficial del producto (vía Notebookcheck), el dispositivo ofrece 64 GB de almacenamiento interno para tu música, además de ser compatible con tarjetas microSD de hasta 1 TB. Puedes conectar audífonos Bluetooth o con cable —y sí, cuenta con un conector de audio de 3.5 mm junto al puerto USB-C para cargarlo.

Con unas dimensiones de 103,5 mm x 58,6 mm x 8,5 mm (4,1 pulgadas x 2,3 pulgadas x 0,3 pulgadas), se sitúa claramente en el territorio de los reproductores de MP3 clásicos. La rueda de selección en la mitad inferior recuerda al iPod Classic, mientras que la pantalla táctil de 2,73 pulgadas en la parte superior nos hace pensar en el Zune.

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Según sus fabricantes, el reproductor Sudo ofrece 20 horas de reproducción entre cada carga de batería. Podrás reproducir música sin conexión, así como transmitirla directamente, a través del sistema operativo Sudo integrado y diseñado a medida.

Por confirmar

Introducing Sudo - A Dedicated Music Player - YouTube Watch On

Algunos de los detalles y especificaciones de Sudo son un poco vagos, probablemente porque aún se están ultimando. No se espera que el dispositivo salga al mercado antes de octubre de 2027, aunque los fabricantes de Sudo ya están aceptando depósitos de 50 dólares (aproximadamente 38 libras esterlinas / 72 dólares australianos) para reservar unidades en EE. UU., Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Se espera que el precio final sea inferior a 250 dólares (aproximadamente 189 libras esterlinas / 359 dólares australianos) cuando salga a la venta, y puedes cancelar tu depósito hasta ese momento. Los colores disponibles son Plata, Basalto, Bosque y Mandarina.

Uno de los creadores de Sudo ha estado respondiendo preguntas en Reddit: al parecer, pronto se darán a conocer más especificaciones de hardware y software, y aún se está considerando la opción de una pantalla OLED en lugar de una de LCD. La carcasa estará hecha de aluminio.

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Aunque hay preocupaciones sobre si se trata de un «vaporware» por parte de los usuarios de Reddit que participan en el hilo de conversación, la opinión general sobre Sudo parece ser positiva; sin embargo, pasará un tiempo antes de que podamos probar uno en persona.

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