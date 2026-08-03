Sin ofender a Sony, pero Hideo Kojima está celebrando su amor por los discos físicos con una nueva versión de edición limitada de mi mini reproductor de CD favorito
¿Mi nuevo bebé?
- km5 está colaborando con Kojima Productions en un reproductor de CD de edición limitada
- El Cp1 cuenta con Bluetooth 5.3, un conector para audífonos de 3.5 mm y más
- Está inspirado en Death Stranding 2: On the Beach y viene en color naranja neón
Puede que Sony esté planeando reducir gradualmente la producción de discos de videojuegos para PlayStation, pero los soportes físicos siguen contando con muchos seguidores. Entre ellos se encuentra el director de videojuegos de autor Hideo Kojima, cuyo estudio, Kojima Productions, acaba de anunciar una nueva colaboración con la marca japonesa de audio de nicho km5 para celebrar este hecho.
Ahora puedes comprar una versión oficial de Death Stranding 2: On the Beach del Cp1 de km5, un reproductor de CD compacto que parece un marco de fotos minimalista. Cuenta con conectividad inalámbrica Bluetooth 5.3 para que puedas conectarlo a uno de los mejores altavoces Bluetooth o a tus audífonos inalámbricos, además de una toma de audífonos de 3.5 mm si prefieres un estilo más retro.
Cuenta con todos los controles esperados (un botón de emparejamiento Bluetooth, reproducción/pausa, detener, avance rápido y retroceso) en una fila de botones táctiles con clic, e incluso una batería integrada que ofrece aproximadamente ocho horas de reproducción, para que puedas llevarlo contigo a donde vayas. Y a diferencia de los reproductores retro con esas molestas baterías tipo AA, aquí la recarga se realiza a través de USB tipo C. También cuenta con una pequeña pantalla LED, que muestra el número de la pista actual, y una pequeña funda que puedes usar para mostrar la portada del álbum.
La edición de Death Stranding 2 es, como es natural, de color naranja neón translúcido y está diseñada para parecerse al BB Pod del juego —ese frasco luminoso que contiene al adorable bebé que usas para detectar enemigos invisibles—. Cuenta con algunas calcomanías pequeñas que realzan aún más su aspecto, incluyendo pequeñas advertencias de texto como «asegúrate de que el cierre esté bien ajustado», y viene presentado en un empaque especial junto con una tarjeta inspirada en la serie.
Parece un pequeño y encantador objeto de colección, y ya sé que es un reproductor de CD muy competente, ya que he usado a su hermano mayor, el Cp2, desde hace unos años; la única diferencia real entre los dos modelos es la incorporación de un pequeño altavoz en el Cp2. Lo compré en Tokio antes de que la marca estuviera más disponible a nivel mundial, porque quería un reproductor de CD lindo que fuera lo suficientemente compacto como para caber en mi estante junto a mi extensa (y me atrevo a decir, bastante impresionante) colección de J-pop.
Normalmente lo tengo conectado a mi potente JBL Boombox 4 (en una configuración que el experto en audio de TechRadar, Matt Bolton, describió una vez como «una locura») para escuchar música a todo volumen mientras trabajo —en este momento, el sencillo "Kill Love" de Ano. Aunque la fidelidad obviamente no es tan buena como la del streaming sin pérdida, simplemente no hay nada como explorar a fondo un álbum físico bellamente elaborado o la sensación táctil de insertar un disco nuevo.
Si quieres hacerte con este reproductor de CD de edición limitada, puedes comprarlo en línea a través del sitio web de km5 por 199 $ / 175 £ / 315 AU$, sin incluir el envío ni los aranceles aduaneros. Eso lo hace unos 40 $ / 40 £ / 60 AU$ más caro que el modelo estándar. Sin embargo, tal vez quieras darte prisa, ya que espero que se agote rápido.