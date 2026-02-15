El "RePod Ultra" convierte tu "olvidado" Apple Watch Ultra en un iPod, con rueda de desplazamiento incluida, pero la descripción incluye algunos puntos bastante extravagantes

El Repod es un "traje mecánico" para tu viejo Apple Watch.

La versión Ultra es de titanio, con rueda de desplazamiento, pero sin conector para audífonos.

Diseñado para sustituir a tu teléfono inteligente.

Se puede decir sin temor a equivocarse que el mundo tecnológico mantiene una sana obsesión por el modelo «clásico» del iPod, creado antes de que los dispositivos fueran un batiburrillo de servicios de suscripción y aplicaciones sociales adictivas. Yo mismo desempolvé el mío y escribí sobre él el año pasado, y alguien ha fabricado recientemente una imitación barata, con controles tipo Clickwheel incluidos. Otra novedad tecnológica recién presentada lleva el iPod a la era moderna, con bastantes cambios.

Una empresa llamada simplemente WGP ha comenzado a vender en Kickstarter un dispositivo llamado RePod Ultra. El objetivo de financiación inicial, increíblemente bajo, de 10 000 dólares hongkoneses (aproximadamente 1200 dólares estadounidenses/940 libras esterlinas/1820 dólares australianos), se superó casi de inmediato, por lo que el dispositivo está oficialmente financiado. Su envío está previsto para abril, aunque nunca hay que vender la piel del oso antes de cazarlo.

El RePod Ultra es esencialmente un «traje mecánico» para el cuerpo del Apple Watch Ultra. El wearable se aloja en un marco de titanio, convirtiéndolo en un pseudo-iPod, con una gran rueda de desplazamiento y su propia corona lateral. Cuesta 159 dólares (alrededor de 130 libras esterlinas o 260 dólares australianos) y está disponible en colores plata, negro o «natural», que se describen como «atrevidos», pero... bueno, no es así como yo describiría los tonos.

(Image credit: WGP)

¿No eres el orgulloso propietario de un reloj inteligente Ultra que acumula polvo? Kickstarter también ofrece el RePod C1, diseñado para los relojes Apple Watch desde la serie 3 o los modelos Apple Watch SE. Cuesta 99 dólares (aproximadamente 80 libras esterlinas o 160 dólares australianos) y no parece estar fabricado en metal, sino en plástico o silicona (el anuncio no lo especifica). Así que tienes opciones si tienes otros de los mejores relojes Apple Watch.

iPod, luego existo

Según la publicación de WGP, el RePod convierte tu Apple Watch en un teléfono sustituto con aspecto de iPod. Puede reproducir juegos, realizar pagos sin contacto, navegar con Apple Maps, configurar alarmas y recordatorios, consultar tus mensajes y, por supuesto, reproducir música. A través de Bluetooth, claro está; no se trata de un iPod con conector para audífonos.

En cierto modo, tiene mucho sentido. El RePod ofrece una desintoxicación digital a medias para aquellas personas que encuentran su teléfono demasiado adictivo, pero que aún así quieren disfrutar de la mayoría de sus funciones. Sin embargo, la publicación de WGP hace algunas afirmaciones que llaman la atención.

El producto depende de que tengas un Apple Watch que actualmente no utilizas. Eso es bastante posible con los modelos más antiguos y baratos, pero aún así, no sé tú, pero si yo tuviera el Apple Watch Ultra de 799 dólares, probablemente lo llevaría en la muñeca en todo momento, para justificar ese precio desorbitado. Y si tuviera uno nuevo, no estoy seguro de que dejara el antiguo acumulando polvo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Tengo curiosidad por ver cómo se puede utilizar la rueda de desplazamiento para manejar el sistema operativo Watch OS, más allá de moverse por el menú principal. WGP promete que también puede ayudar con «el ajuste del volumen, la interacción en los juegos y la selección de opciones», pero también dice «sin tocar», los antiguos propietarios de iPod recordarán que la rueda de desplazamiento también funcionaba como un D-pad, y no sé si el RePod Ultra hace lo mismo.

El RePod se diseñó para dar una nueva vida a los Apple Watch que ya no se utilizan, y me interesa ver si animará a la gente a volver a usar sus dispositivos portátiles con regularidad, como una especie de iPod nano superavanzado, o si inspirará un breve resurgimiento del interés y luego se convertirá en un pisapapeles.

Sin duda, diría que soy escéptico ante la afirmación de Kickstarter de que «en la mano, el Apple Watch Ultra es más fácil de manejar», ya que el Apple Watch funciona perfectamente como dispositivo diseñado para la muñeca, pero si es bueno, podría ser un excelente dispositivo contra los residuos electrónicos: no tires un dispositivo antiguo que ya no usas, conviértelo en otra cosa.

Y podría ser especialmente útil si tu Apple Watch ya no se puede usar como reloj, pero sigue funcionando para otras funciones; si el escáner de frecuencia cardíaca está roto o el conector de la correa ya no sujeta la correa, podrías usar el RePod para asegurarte de que siga siendo útil.

Este no es el primer dispositivo de este tipo que ofrece la misma conversión. El TinyPod salió al mercado hace aproximadamente un año y hace prácticamente lo mismo: convierte tu Apple Watch en un iPod, con la diferencia principal de que es un dispositivo de plástico delgado en lugar de uno grande de titanio. Viene en tres tamaños, para diferentes modelos de reloj, y tiene una alternativa Lite que no incluye la rueda de desplazamiento.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.