“Love the Sound. Feel the System”: Sonos presenta su nueva visión para el audio en el hogar

Hay momentos en los que la vida nos pide un cambio y Sonos lo sabe, por ello, anunció su nueva campaña global "Love the Sound. Feel the System, pero no solo se trata de eso, pues también significa el cambio en la dirección creativa de la compañía.

La campaña empezará a correr hoy en Estados Unidos y México y se destaca por una gran presencia en los medios en la ciudad de Nueva York.

“Un gran sonido no solo llena una habitación. Cambia la forma en que se siente un hogar y las personas que lo habitan”, dijo Colleen DeCourcy, Chief Marketing Officer de Sonos. “Durante las últimas dos décadas, lo que más ha gustado a la gente de Sonos es que va más allá de unas simples bocinas: es un sistema de sonido para toda la casa que funciona de manera integrada para llenar su hogar de esa sensación. La gente pasa más horas del día en casa de lo que solía hacerlo, y Sonos suele formar parte de ese tiempo. Sentimos que era el momento de celebrar eso”.

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“Cuando tus bocinas se encuentran y suenan en armonía, no es magia, pero parece.” El eslogan principal de la campaña destaca lo que los usuarios de Sonos ya saben: Sonos fabrica bocinas con un sonido técnicamente excelente, y el sistema en su conjunto ofrece una experiencia inigualable. La campaña también hace referencia al placer físico que brindan los productos en sí mismos. Puedes tomarlos en tus manos, combinarlos a tu gusto, diseñar tu hogar en torno a ellos, explorar la aplicación y controlar el sonido con solo unos toques.

La propuesta creativa sustituye el lenguaje técnico y propio de los audiófilos, centrado en las especificaciones de la categoría, por uno más cálido y amplio, pasando de vender bocinas a mostrar cómo se siente cuando todo un sistema funciona en conjunto. Tal como lo expresa la campaña, se trata de un sistema de sonido diseñado para hacerte sentir. Enamorarte en el cuarto, sorprenderte en la sala, ponerte de buenas en la cocina.

Creada internamente, por nuestras propias manos

La campaña fue desarrollada por el equipo creativo interno de Sonos y se basó en diagramas de “tarjetas de baile” dibujadas a mano que sirven tanto de guía para configurar tu sistema como de piezas de arte que podrías colgar en la pared, junto con collages llamativos, elementos artesanales y fotografías evocadoras. Cada detalle está hecho a mano, desde las tarjetas de baile hasta la tipografía, lo que refleja la misma dedicación artesanal que se emplea en la fabricación de las bocinas. La campaña aplica el mismo cuidado tanto a la forma en que Sonos se presenta a sí misma como al producto que fabrica.

Dónde se difundirá la campaña

La campaña se difundirá a través de una combinación de canales totalmente integrada que incluye publicidad exterior, audio en streaming, podcasts, medios impresos, video en línea y redes sociales.

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Nueva York es el eje central del plan de medios, con una importante campaña de publicidad exterior que incluye una amplia presencia en el metro y en el transporte público en Westfield World Trade Center, Moynihan Train Hall y Penn Station; vallas publicitarias pintadas y carteles en Williamsburg; pegada de carteles estilo guerrilla (wildposting); vallas callejeras y proyecciones digitales en toda la ciudad.

Un sistema diseñado para crear la atmósfera de tu hogar

Sonos es un sistema operativo de audio que te ayuda a crear la experiencia sonora ideal para tu hogar. Basado en una plataforma abierta, reúne todas las formas en que las personas desean escuchar, para que puedas reproducir cualquier contenido, de la manera que prefieras. Cada bocina está diseñada para funcionar mejor en conjunto con las demás. Agrega una y el resto se vuelve más inteligente, llenando una mayor parte de tu hogar con un sonido perfectamente adaptado a la habitación en la que se reproduce. Las mejoras continuas de la plataforma y de los productos, diseñados para funcionar a lo largo de varias generaciones, hacen que el sistema adquiera más capacidades con el paso del tiempo.

La campaña también presenta dos nuevos productos: los audífonos Sonos Ace Ultra y la barra de sonido Beam Ultra. Los audífonos Ace Ultra ahora se integran al sistema de toda la casa. Beam Ultra es una barra de sonido compacta. Ambos se presentan como nuevas formas de disfrutar del sistema, más que como dispositivos independientes.