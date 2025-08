¡Ya era hora! Después de años de dominar el mercado de las cámaras 360 por Insta360, parece que finalmente tendrá un digno competidor con la llegada de la DJI Osmo 360.

Y pronto podría sumarse a ellas la GoPro Max 2 (si GoPro realmente lanza al mercado su tan esperada cámara 360).

DJI tiene un enfoque ligeramente diferente al de Insta360, ya que ofrece varias novedades en el sector, entre las que destaca el doble sensor de 1 pulgada. Por lo tanto, la pregunta inmediata es: ¿qué modelo es mejor? ¿Podrá la Osmo 360 destronar a nuestra favorita actual, la X5?

Puedes obtener más información sobre la primera cámara 360 de DJI en nuestra reseña detallada de la Osmo 360 (contenido en español). También tenemos en camino una comparativa práctica, en la que enfrentamos a la Osmo 360 con la Insta360 X5 en varios escenarios para ver qué modelo sale ganando.

Por ahora, veamos cómo se comparan la Osmo 360 y la X5 en función de las especificaciones y características en siete áreas clave.

1. Sensores

DJI Osmo 360: dos sensores cuadrados de 1/1,1 pulgadas con un tamaño de píxel de 2,4 μm

Insta360 X5: dos sensores de 1/1,28 pulgadas con un tamaño de píxel de 1,2 μm

La característica más destacada del DJI Osmo 360 son sus sensores gemelos, diseñados específicamente para la captura en 360 grados. Son de formato cuadrado, lo que significa que se desperdician menos píxeles que en un sensor rectangular tradicional como el que utiliza la X5, dado que las cámaras de 360 grados solo utilizan la parte central del sensor.

Los sensores tienen un tamaño efectivo de 1 pulgada, lo que significa que son los más grandes de su clase, y cada píxel de los sensores del Osmo 360 es el doble de grande que los del X5. Aun así, antes del Osmo 360, los sensores del X5 eran los más grandes, superando en tamaño a los del X4, por lo que no es un gran avance para DJI.

La ventaja de los píxeles más grandes es, en teoría, una calidad de imagen más nítida, especialmente con poca luz, y un rango dinámico más amplio, lo que resulta útil en condiciones de mucho sol. Sin embargo, ambas cámaras pueden grabar vídeo HDR, por lo que se puede esperar un gran nivel de detalle en las luces y las sombras con cualquiera de ellas.

Una imagen fija tomada con la Osmo 360, al estilo "planeta diminuto". (Image credit: DJI)

2. Calidad de imagen

DJI Osmo 360: 8K hasta 50 fps, 10 bits, fotos de 120 MP

Insta360 X5: 8K hasta 30 fps, 8 bits, fotos de 72 MP

Ambas cámaras graban video 8K con la mejor calidad; sin embargo, la Osmo 360 ofrece velocidades de fotogramas de hasta 50 fps, mientras que la X5 alcanza un máximo de 30 fps. Si se reduce la resolución a 5.7K, las velocidades de fotogramas se igualan, mientras que en 4K ambas cámaras pueden grabar video a cámara lenta 4x.

Además de las ventajas de sus sensores más grandes, podemos esperar colores más ricos de la Osmo 360, ya que puede grabar con una profundidad de color de 10 bits, mientras que la X5 está limitada a una profundidad de color de 8 bits. También ofrece el perfil de color plano D-Log de DJI, un perfil muy popular entre los cineastas profesionales que buscan el máximo detalle tonal y no les importa dedicar tiempo a la edición.

En cuanto a la fotografía 360, la Osmo 360 captura imágenes fijas de hasta 120 MP, mientras que la X5 puede grabar hasta 72 MP. Claramente, las imágenes fijas de DJI ofrecen más detalles.

Las especificaciones favorecen a DJI, pero actualmente estamos realizando pruebas exhaustivas con ambas cámaras para ver cuál es la mejor en el uso real.

3. Batería

DJI Osmo 360: batería de 1910 mAh

Insta360 X5: batería de 2400 mAh (también hay disponible una batería «Ultra» de 2800 mAh)

Con 1910 mAh, la batería de la Osmo 360 tiene menos capacidad que la de la X5. Sin embargo, DJI afirma que su cámara 360 es la primera de su clase capaz de grabar vídeo 8K a 30 fps de forma continua durante hasta 100 minutos.

Sin embargo, Insta360 ha lanzado una actualización del firmware de la X5 y una de las mejoras es la mayor duración de la batería: ahora el modo Endurance está disponible para la grabación en 8K y aumenta la duración de la batería a «poco menos de dos horas» de grabación continua.

A menudo hay muchas salvedades en cuanto al rendimiento real de la batería y, con frecuencia, la realidad es inferior a lo que afirman los fabricantes, especialmente en el caso de las cámaras de acción.

Dicho esto, Insta360 también ha lanzado una nueva batería «Ultra» para la X5 junto con esa actualización de firmware, que cuesta 49,99 dólares/44,99 libras esterlinas (precio en Australia por confirmar). Con su capacidad de 2800 mAh, la duración de la batería mejora en un 17 % adicional.

Cada marca afirma tener una mejor duración de la batería que la otra; nuestras próximas pruebas en el mundo real revelarán cuál es la mejor.

4. Almacenamiento

DJI Osmo 360: micro SD más 105 GB internos

Insta360 X5: micro SD

Ambas cámaras graban en tarjetas micro SD y son compatibles con tarjetas de gran capacidad para grabar durante horas en 8K. Sin embargo, la Osmo 360 también cuenta con 105 GB de almacenamiento integrado, y las dos cómodas formas de grabar medios son una ventaja para DJI.

Uno de los muchos accesorios de Osmo 360. La cámara tiene opciones de montaje magnético y con tornillos. (Image credit: DJI)

5. Accesorios

DJI Osmo 360: micrófono inalámbrico DJI Mic 2 / Mic Mini, numerosos soportes

Insta360 X5: compatible con Mic Air, numerosos soportes y opciones de palos selfies

Tanto Insta360 como DJI llevan años en el mercado de las cámaras de acción y cada una de ellas cuenta ya con una amplia gama de accesorios y soportes que se pueden utilizar con sus cámaras 360 en diversos escenarios, ya sea para ciclismo, acción en el coche o selfies.

Hasta hace poco, DJI llevaba la delantera en cuanto a grabación de audio, con sus micrófonos inalámbricos líderes en su clase. La Osmo 360 es directamente compatible con el Mic 2 y el Mic Mini. Sí, se pueden mezclar y combinar marcas para el audio inalámbrico, pero la compatibilidad directa es mucho más cómoda.

Sin embargo, Insta360 ha lanzado recientemente su propio micrófono inalámbrico, el Mic Air. Aunque no es exactamente igual que el Mic 2 de DJI, el micrófono de Insta360, al igual que el de DJI, se puede emparejar de forma inalámbrica y a través de Bluetooth dentro de su respectivo ecosistema.

Sin embargo, Insta360 aún no ha lanzado un micrófono con las características del Mic 2 de DJI, por lo que DJI sigue teniendo ventaja en este aspecto.

6. Precio y disponibilidad

DJI Osmo 360: desde 409,99; aún no disponible en EE. UU.

Insta360 X5: desde 549,99 $ / 519,99 £

Por lo tanto, el Omso 360 parece tener ventaja en todos los aspectos mencionados, al menos en lo que respecta a las especificaciones. Sin embargo, en el momento de su lanzamiento hay buenas y malas noticias sobre el Osmo 360. La mala noticia es que no estará disponible directamente en Estados Unidos* en el momento de su lanzamiento. La buena noticia es que, en los lugares donde se puede comprar, cuesta menos que el X5, con un precio inicial de 409,99 £ en el Reino Unido y 759 AU$ en Australia. Ese precio es para el combo estándar, mientras que el combo aventura cuesta 539,99 £ / 989 AU$.

Ese precio es muy impresionante si se tienen en cuenta los dos sensores de 1 pulgada (y el almacenamiento integrado) que incorpora. En cuanto a Estados Unidos, pregunté a un portavoz de DJI sobre el precio y la disponibilidad del Osmo 360 y me dijeron: «El Osmo 360 se lanzará a nivel mundial el jueves 31 de julio a las 8:00 a. m. ET, pero no estará disponible para su venta inmediata en el mercado estadounidense a través de los canales oficiales de DJI. Actualmente no tenemos una fecha estimada de cuándo estará disponible, pero le mantendremos informado cuando la tengamos».

Algo similar ocurre con el dron más reciente de DJI, el Mavic 4 Pro, que aún no se ha lanzado en Estados Unidos. El panorama para DJI en Estados Unidos parece sombrío.

(Image credit: DJI)

7. Lentes y diseño

DJI Osmo 360: 184 g, pantalla de 2 pulgadas, lentes fijas, protectores de lente disponibles

Insta360 X5: 200 g, pantalla de 2,5 pulgadas, lentes reemplazables

El diseño del Osmo 360 de DJI es más cuadrado que el del X5, siendo este último más alto y con una pantalla táctil más grande de 2,5 pulgadas. Con 184 g, el Osmo 360 es aproximadamente un 10 % más ligero que el X5, pero nadie notará realmente la diferencia de peso, aunque sea impresionante lo ligero que DJI ha conseguido que sea el Osmo 360 teniendo en cuenta las características que incorpora.

Ambas cámaras vienen con un protector de lente de goma para mantener las lentes seguras cuando no se utilizan, además de protectores de lente transparentes para los momentos en los que las lentes corren el riesgo de sufrir daños durante su uso, como cuando se graban deportes extremos.

Sin embargo, esos protectores de lente transparentes pueden comprometer la calidad de la imagen, introduciendo destellos y suavidad. Para obtener la mejor calidad, es mejor grabar sin ellos, aunque eso signifique que las lentes bulbosas corran peligro.

La X5 tiene una característica única en las cámaras 360: lentes reemplazables. Puedes comprar lentes de repuesto y, si se dañan las originales, cambiarlas por otras nuevas. La DJI Osmo 360, como todas las demás cámaras 360, no ofrece esta posibilidad.

DJI Osmo 360 vs Insta360 X5: especificaciones clave

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 DJI Osmo 360 Insta360 X5 Sensor 1/1.1-inch 1/1.28-inch Video 8.K up to 50fps 8K up to 30fps Fotos 120MP 360 foto 72MP 360 foto Medida 61 x 83 x 47mm 46 x 124.5 x 38.2mm Tamaño 184g 200g Batería 1,910mAh (100 mins 8K) 2,400mAh (cerca de 2 horas a 8K) Almacenamiento Micro SD, 105GB built-in Micro SD Precio £409.99 / AU$759 / US N/A $549.99 dólares / £519.99 / AU$929.99

DJI Osmo 360 vs Insta360 X5: Veredicto temprano

Las especificaciones favorecen al DJI Osmo 360 frente al Insta360 X5 en múltiples aspectos: sus sensores son más grandes, puede grabar vídeo de 10 bits y fotos con mayor resolución, además de formar parte del ecosistema de DJI, que incluye los mejores micrófonos inalámbricos disponibles.

Hay aspectos del diseño y el rendimiento de la Insta360 X5 que superan a los de la Osmo 360, entre los que destacan sus lentes reemplazables y su excelente duración de la batería.

En cuanto a especificaciones, la Osmo 360 tiene una ventaja general, además de que cuesta menos en las regiones donde está disponible. Pero lo que más importa es la experiencia real del usuario y, sinceramente, las cámaras 360 no se pueden medir con un montón de números, sino con lo que hacen en situaciones reales.

Actualmente estamos llevando a cabo pruebas comparativas en profundidad entre los dos modelos, y los primeros resultados son mucho más parecidos de lo que esperábamos. Si estás pensando en comprar una cámara 360, te recomiendo encarecidamente que esperes a los resultados, que estarán disponibles en breve.