Exclusiva: El fundador y CEO de Insta360 explica por qué cree que la IA no debe rebasar ciertos límites al capturar nuestros recuerdos

La reciente Insta360 Luna Ultra se ha comparado con famosos personajes robóticos como Wall-E, y se puede conectar a un rastreador de movimiento inteligente llamado POD.

El fundador y director ejecutivo de Insta360, Liu Jingkang, también conocido como «JK», compartió recientemente una publicación que podría generar controversia en la plataforma china de redes sociales Weibo, cuya traducción dice lo siguiente:

"Nuestra visión de producto es crear un “camarógrafo”: un robot fotográfico inteligente capaz de componer tomas automáticamente y capturar momentos como un fotógrafo profesional, lo que permite a los usuarios permanecer totalmente inmersos en el presente.

"Hoy en día, la IA está evolucionando rápidamente; creemos que el “cerebro” del Cameraman se está volviendo cada vez más capaz, lo que abre nuevas posibilidades para la creación de imágenes.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

"A largo plazo, el estado final ideal para las cámaras es volverse progresivamente imperceptibles, incluso “desaparecer”, hasta que grabar ya no requiera esfuerzo y se convierta en una parte natural de la vida".

Como fotógrafo preocupado (y como ser humano preocupado), escribí una respuesta a esa publicación y le pedí a Insta360 que comentara al respecto.

JK me proporcionó una declaración en la que abordaba mis inquietudes y explicaba su visión; además, tanto él como Insta360 respondieron a varias preguntas específicas que les planteé sobre los planes de la empresa para sus futuras cámaras, que podrían cambiar las reglas del juego.

A continuación encontrarás la respuesta de JK, seguida de mi entrevista con él y con un portavoz de Insta360.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Insta360 fabrica las mejores cámaras de video compactas, ideales para grabaciones en primera persona, y los nuevos accesorios facilitan el uso de estas cámaras tan discretas sin necesidad de usar las manos. (Image credit: Basil Kronfli)

Respuesta de JK: Siempre he creído que las imágenes satisfacen tres necesidades humanas fundamentales: registrar, compartir y crear.

Sin duda, la IA transformará ciertos aspectos de esta industria, especialmente en lo que se refiere al intercambio y la creación comercial. Pero cuando se trata de registrar nuestras vidas, creo que hay una línea que la IA no puede cruzar. La tecnología puede facilitar el uso de las herramientas, pero no puede reemplazar las cualidades humanas que hay detrás de un trabajo verdaderamente significativo: el criterio, la emoción, el gusto y la energía creativa que provienen de la experiencia vivida.

Para mí, una foto que le tomo a mi hija sonriendo no tiene precio, no por su perfección técnica, sino porque yo estaba ahí. Sentí ese momento. La IA puede generar, mejorar e imitar, pero no puede experimentar la vida en nuestro lugar.

Los seres humanos son la medida de todas las cosas. No deberías entregar a los algoritmos y a las máquinas las experiencias que deberían pertenecerte a ti.

Así que, cuando hablamos del futuro de la cámara, no estamos hablando de reemplazar a las personas. Estamos hablando de crear herramientas que ayuden a las personas a capturar la vida con más libertad, de manera más natural y con menos obstáculos. El futuro no se trata de hacer que las máquinas sean más humanas, sino de ayudar a los humanos a estar más presentes, a ser más creativos y a ser más ellos mismos.

La entrevista

TC: ¿Cómo luce este "camarógrafo"? ¿Se trata de un solo dispositivo o de varios productos?

JK: Para nosotros, el camarógrafo del futuro es una visión de producto, más que un único dispositivo.

Insta360: La idea central es crear una cámara capaz de componer las tomas automáticamente, capturar los momentos clave y generar contenido terminado para el usuario, de modo que las personas puedan mantenerse completamente inmersas en el momento sin perderse lo importante.

Cuando viajas o asistes a un evento en vivo, muchas veces terminas sosteniendo el teléfono durante todo el tiempo y mirando la pantalla en lugar de disfrutar la experiencia. Nuestra visión a largo plazo es que la cámara funcione más como un fotógrafo profesional: tú permaneces presente y ella se encarga de grabar por ti.

Todavía estamos explorando cuál será el formato ideal, por lo que a corto plazo no existirá un único producto definitivo. Sin embargo, ya estamos incorporando elementos de esa visión en productos actuales. Por ejemplo, el rastreador de cabeza POV de Luna Ultra permite una experiencia de grabación más fluida y casi invisible, y lo consideramos una de las primeras expresiones del camarógrafo del futuro.

TC: ¿Debemos entender que este "robot de fotografía inteligente" será completamente automatizado e independiente?

Insta360: Antes que nada, es importante aclarar que el camarógrafo del futuro no significa un robot humanoide. Se trata de un concepto de producto y de una visión a largo plazo sobre cómo deberían evolucionar las cámaras.

La idea es liberar a los usuarios de operaciones complicadas para que puedan disfrutar plenamente del momento mientras obtienen resultados con apariencia profesional. En ese sentido, la cámara comienza a asumir un papel más cercano al de un fotógrafo. Imagina una salida familiar en la que el sistema pueda encuadrar, capturar, editar y generar el contenido de principio a fin de forma au