Fujifilm preguntó qué lentes debería fabricar a continuación; estos 3 fueron los favoritos

Fujifilm organizó un evento en directo hace dos semanas, donde presentó 14 conceptos de lentes.

La empresa realizó una encuesta pidiendo a los espectadores que votaran por sus tres favoritos.

Tras más de 70.000 votos, el concepto XF 16-80mm F2.8 resultó ganador.

Fujifilm organizó recientemente un evento en directo titulado "Focus on Glass – Untold Stories", durante el cual su equipo de planificación de productos mostró a los espectadores 14 conceptos de lentes diferentes , afirmando: "Nos encantaría fabricar lentes como estos". Si te apasiona el equipo fotográfico, no te pierdas este evento.

Algo realmente refrescante ocurrió al finalizar el evento: Fujifilm abrió la votación para que ustedes, los fans, pudieran expresar su opinión. Dos semanas y 70 000 votos después, ya sabemos cuál de estos lentes fue el más popular.

Cada participante podía votar por tres de los conceptos; el lente XF 90mm F2 APD, con su gran riqueza de detalles, me llamó la atención como lente especializado para retratos, pero, como era de esperar, fueron dos zooms de gran apertura los que encabezaron la votación (y eran mis otras dos opciones).

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El lente XF 16-80mm F2.8 se alzó con el primer puesto con el 16,4% de los votos, seguido de cerca por el XF 18-50mm F1.4 con el 15,85%. Puedes consultar los resultados completos a continuación y obtener más información sobre cada opción en la página web de Fujifilm .

Lo que aún no está claro es cómo Fujifilm utilizará esta información. No hay garantía de que ninguno de estos lentes llegue a producirse, pero muchos sin duda esperan que su opinión se tenga en cuenta y que, en particular, el XF 16-80mm F2.8 se haga realidad.

Fujifilm ya cuenta con una amplia gama de lentes con montura X, pero un par de sus conceptos de lentes sin duda han tenido buena acogida entre los aficionados (Image credit: Fujfilm)

Así es como votaron

Los lentes Fujifilm XF son de formato APS-C, por lo que la distancia focal efectiva (1,5x) del lente ganador XF 16-60 mm F2.8 es de 24-120 mm. Para mí, cubriría una importante carencia en la gama de Fujifilm, y parece que podría ser el lente de viaje de mis sueños, sobre todo teniendo en cuenta que se estima que pesa tan solo entre 400 y 500 g y mide entre 80 y 100 mm de longitud, a pesar de su versátil rango de zoom y su constante apertura amplia.

Y el XF 18-50mm F1.4 sin duda entusiasmará a los fotógrafos: un lente efectivo de 27-75 mm con una apertura constante de f/1.4 sería increíble, incluso si superara el peso esperado de 700-800 g y la longitud de 110-130 mm.

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Preveo que ambos lentes serán extremadamente populares, junto con el lente que ocupa el tercer lugar, un XF de 18 mm y 30 mm inspirado en la compacta 'Travel Mini'.

Un poco más grande que un lente tipo pancake, el lente XF de 18 mm y 30 mm tendría un mecanismo que permite a los usuarios alternar entre dos distancias focales (pero no hacer zoom, de ahí que se denomine 18 mm y 30 mm, no 18-30 mm), lo que en este caso equivale a 27 mm y 45 mm.

Este pequeño lente pesaría entre 100 y 200 g y mediría entre 40 y 50 mm de longitud. No se sabe qué apertura tendría, solo que el mecanismo de cambio de distancia focal (en lugar de un zoom) ayudaría a reducir su tamaño y peso. Podría ser una excelente opción para una de las cámaras sin espejo más pequeñas de Fujifilm, como la X-E5 .

Veamos cómo se desarrolló el resto de la votación:

Swipe to scroll horizontally Lentes Porcentaje de votos Votos XF 16-80mm F2.8 16.4% 11,121 XF 18-50mm F1.4 15.85% 10.747 XF 18 and 30mm (mini) 12.1% 8,205 XF 14-140mm F3.5-6.3 9.21% 6,246 XF 35mm F1.4 II 7.07% 4,794 XF 33mm F1.0 7.02% 4,761 XF 35mm F1.4 WR II 6.5% 4,410 XF 23, 35, 50mm F2 con exterior de latón 5.89% 3,993 Lentes de enfoque manual (de 23, 35 o 50mm) 4.72% 3,201 XF 90mm F2 APD 4.49% 3,042 Lentes Cine Prime T1.2 3.35% 2,270 XF 35mm F1.4 II (nuevo diseño óptico) 3.26% 2,210 Lentes de enfoque suave 2.2% 1,490 XF 16-50mm F2.8-4.8 1.96% 1,327

¿Qué opinas de estos conceptos de lentes y de los resultados de la encuesta? ¿Hay algún lente Fujifilm XF que te entusiasme especialmente? ¡Déjame tu opinión en los comentarios!