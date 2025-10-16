Olvídate del DJI Pocket 4: el concepto de "teléfono robot" de Honor integra una cámara con cardán en tu smartphone

Wall-E, ¿eres tú? El reciente avance de Honor para el Robot Phone desprende suficiente aire de película animada como para que el equipo legal de Disney frunza el ceño.

Honor lanza un video con IA del concepto Robot Phone.

Se sugiere que cuente con herramientas avanzadas de IA y una cámara plegable montada en un cardán.

Honor espera reinventar los smartphones como "algo más que una simple herramienta".

¿Qué están viendo mis ojos? Honor acaba de sorprender con su nuevo concepto de smartphone, denominado "Robot Phone", y es algo o muy extraño.

En un video de presentación que tiene todos los ingredientes de un tráiler de una película animada de Disney, con una banda sonora épica incluida, el fabricante chino reveló una representación CGI de su nuevo concepto de teléfono. El llamado Robot Phone cuenta con una cámara montada en un cardán que se despliega desde la parte trasera del dispositivo y gira 180 grados, lo que permite tomar selfis y fotografías desde otros ángulos.

Este brazo se parece mucho al rumoreado DJI Osmo Pocket 4, pero con la ventaja de estar integrado en el cuerpo de un teléfono inteligente.

En el video, Honor vende el elemento de IA como una lente de cámara curiosa e infantil que casi parece tener mente propia. La cámara gira hacia arriba y hacia abajo, barriendo una variedad de escenas, mientras que la unidad emite simpáticos sonidos de asombro, posiblemente en un esfuerzo por asegurarnos de que no hay una entidad de IA malévola escondida detrás de la atractiva fachada.

A partir de esta breve introducción cinematográfica, parece que el Robot Phone está más interesado en ver fuegos artificiales, practicar paracaidismo y observar las estrellas que en luchar contra Tom Cruise. Aunque los detalles son un poco escasos en esta etapa, parece que Honor ha intentado evolucionar la idea de un asistente de IA dotándolo de más personalidad, tal vez con la esperanza de fomentar una mayor disposición a interactuar con él por parte del usuario.

No a todo el mundo le gusta la idea de hablar con un software, sobre todo a los fotógrafos, a quienes les gusta tener el control de su propio proceso creativo. Lo irónico es que la propia demostración parece haber sido generada por IA, pero si el Robot Phone despierta tu interés, es poco probable que esto te moleste.

¿Un diseño verdaderamente revolucionario?

Aunque el Robot Phone no será el primer teléfono inteligente con cámara emergente, este diseño ofrecerá al usuario una gran flexibilidad de composición. (Image credit: Honor)

El cardán es sin duda una idea interesante para la cámara de un teléfono inteligente, que podría resultar muy popular en este mundo de creación de contenidos centrado en el vídeo. La posibilidad de capturar imágenes en movimiento y fijas con fluidez, utilizando un dispositivo compacto que cabe en el bolsillo, abre enormes posibilidades para los cineastas.

Los usuarios profesionales de teléfonos inteligentes solo necesitan los mejores cardanes para teléfonos, lo que suele requerir una inversión adicional. Aunque ya hemos visto cámaras emergentes en teléfonos, como el Honor 9X y la serie OPPO Reno, este diseño motorizado ofrece un rango de movimiento mucho más amplio. Por supuesto, queda por ver la solidez del brazo en el dispositivo final, pero para eso tendremos que esperar.

«Honor concibe el teléfono del futuro como algo más que una simple herramienta», afirma la empresa. Con su sorprendente parecido con el DJI Osmo Pocket 4, parece que Honor espera atraer tanto a los vloggers como a los usuarios de teléfonos inteligentes. Por supuesto, la utilidad real para los fotógrafos y videógrafos profesionales dependerá de las especificaciones reales del sensor y las lentes; las imágenes estabilizadas y las funciones de inteligencia artificial no servirán de nada si el teléfono no puede generar archivos nítidos y con poco ruido.

También tengo curiosidad por saber cómo afecta la cámara con cardán a la duración de la batería. Si creemos en la hipérbole corporativa, el Robot Phone podría convertirse en uno de los mejores smartphones para fotografía, pero tener que cargarlo tres veces al día es un paso atrás con el que, personalmente, no estaría dispuesto a transigir como fotógrafo.

Por ahora, solo tenemos un elegante modelo renderizado con IA, pero esperemos que el Mobile World Congress, que se celebrará en Barcelona en 2026, le dé a Honor la oportunidad de concretar sus planes para el Robot Phone. ¿Será un dispositivo verdaderamente revolucionario o simplemente una versión mejorada de ideas ya existentes? Estén atentos a este espacio.

